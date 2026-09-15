بطوفان أبناء المغرب: العين يدق المسمار الأول في نعش أنجي بوستيكوجلو.. و"آل رحيمي" أصبحوا كابوس النصر المرعب آسيويًا

عاش عملاق الرياض النصر بقيادة مديره الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، كابوسًا كرويًا حقيقيًا؛ وذلك في ليلة العودة للمشاركة بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من جديد.

النصر غاب عن البطولة القارية الأولى، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ عندما اضطر لخوض منافسات دوري أبطال آسيا "2"، وقتها.

لكن في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ ها هو الفريق النصراوي يعود إلى النخبة الآسيوية، على أمل حصد اللقب هذه المرة.

إلا أن آمال النصر تلقت صدمة مبكرة؛ بالخسارة (0-4) ضد مستضيفه نادي العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

رباعية العين؛ جاءت بواسطة "حسين رحيمي (هدفين)، سفيان رحيمي وجيورجوس جياكوماكيس"، في الدقائق 25 و63 و72 و85 تواليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز العين الكاسح على النصر..