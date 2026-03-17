"المعلم النُص" الخاص بالدوري الإنجليزي.. لماذا يجب على الهلال القلق من تجربته الجديدة؟!

مع الفارق الكبير.. لكن ما التشابهات بين "النُص" وهيوز؟!

يقترب نادي الهلال السعودي من إتمام صفقة إدارية مثيرة للجدل تهدف إلى تغيير ملامح القيادة الرياضية في النادي خلال المرحلة المقبلة. 

وتترقب الجماهير الهلالية الإعلان الرسمي عن التعاقد مع ريتشارد هيوز المدير الرياضي الحالي لنادي ليفربول الإنجليزي لتولي زمام الأمور في البيت الأزرق. 

وكشفت التقارير الصحفية أن الاتفاق قد تم بالفعل على كافة البنود الشخصية ولم يتبق سوى وضع اللمسات الأخيرة على العقود ليبدأ هيوز مهامه رسميًا في صيف عام 2026. 

وبالرغم من الاسم الرنان الذي يحمله هيوز في أروقة الدوري الإنجليزي إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات مشروعة حول الجدوى الفنية والنتائج المتوقعة من رجل عاش حياتين متناقضتين تمامًا في عالم الإدارة الرياضية كما هو حال شخصية "عبد العزيز النُص" التي يمثلها الفنان أحمد أمين في المسلسل الرمضاني الشهير، حيث تتغير أحوال شخصيته بشكل دائم.

في الجزء الأول برمضان الماضي كان "النُص" نشال تحول إلى بطل وطني بحلول نهاية المسلسل، وفي الجزء الثاني برمضان الجاري كان رجلًا يحاول أن يعيش حياته الأسرية بعيدًا عن الأعين وفجأة أصبح يحمل شخصية رئيس تحرير لبناني مهاجر في مصر ومتورط في أعمال جاسوسية بين الألمان والإنجليز والشرطة المصرية في الحرب العالمية الثانية.

    الحياة الأولى في بورنموث: خبير بناء وتوفير

    المرحلة الأولى من مسيرة هيوز الإدارية كانت في نادي بورنموث، وهي الفترة التي صنعت شهرته كخبير في اكتشاف المواهب.

    اعتمدت استراتيجيته على شراء لاعبين مغمورين أو شباب مهمشين في الأندية الكبرى، ثم تطويرهم وبيعهم بمبالغ طائلة. 

    نجح في تلك المهمة ببراعة منقطعة النظير، حيث استقطب المدافع ناثان أكي من تشيلسي بمبلغ 20 مليون جنيه إسترليني، ليبيعه لاحقاً لمانشستر سيتي بمبلغ 41 مليونًا.

    ولم تتوقف نجاحاته عند هذا الحد، بل تعاقد مع الحارس آرون رامسديل بمبلغ زهيد لم يتجاوز 800 ألف جنيه إسترليني، وباعه بعد سنوات بمبلغ 18.5 مليونًا.

    هذه القدرة على تحقيق أرباح خيالية وبناء فريق منافس بميزانية محدودة جعلت منه مطلباً للأندية الكبرى، لكنها في الوقت ذاته كرست صورة المدير الذي يجيد الاستثمار لا حصد البطولات الكبرى.

  • الحياة الثانية في ليفربول: صرف سخي ونتائج صفرية

    تبدلت أحوال هيوز تمامًا عندما انتقل إلى ليفربول، حيث تخلص من ثوب الموفر الحذر وارتدى عباءة المنفق السخي.

    في صيفًا 2025، قاد هيوز ثورة تعاقدات غير مسبوقة في تاريخ النادي الإنجليزي، إذ أنفق ما يقارب نصف مليار جنيه إسترليني في نافذة انتقالات واحدة. 

    جلب أسماء رنانة مثل فلوريان فيرتس وهوجو إيكتيكي وألكسندر إيزاك بصفقات قياسية حطمت الأرقام المتعارف عليها. 

    ومع ذلك، كانت النتيجة مخيبة لآمال عشاق الريدز بشكلًا صادم، حيث يوشك الموسم على الانتهاء دون الاقتراب تحقيق أي لقب يذكر مع تراجع واضح في النتائج، وبدا الفريق مشتتًا رغم تكدسه بالنجوم. 

    هذه التجربة كشفت عن وجه آخر لهيوز، وهو الوجه الذي قد يثير قلق صناع القرار في نادي الهلال، إذ لم ينجح الرجل في تحويل الأموال الطائلة إلى منصات تتويج، بل اكتفى برسم صورة براقة في سوق الانتقالات دون أثر حقيقي على أرض الملعب.

  • بيت القصيد

    القلق يكمن في أن الهلال نادٍ لا يقبل بغير الذهب، وهو ما فشل فيه هيوز تمامًا خلال تجربته مع ليفربول حتى الآن رغم توفر كافة الإمكانات المادية. 

    لذا، يجب على الإدارة الهلالية أن تكون حذرة للغاية وألا تنساق وراء الأسماء القادمة من الدوري الإنجليزي، دون تمحيص دقيق في النتائج الفعلية التي تحققت على أرض الواقع، بعيدًا عن ضجيج الأرقام والصفقات المليارية والعلاقات المميزة التي حسمت صفقات كبيرة.

