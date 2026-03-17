المصادر: نجم المنتخب الأمريكي ريكاردو بيبي يقترب من الانتقال إلى فولهام مقابل 42 مليون دولار
ماذا يحدث
أفادت مصادر لـ«GOAL» أن الصفقة على وشك الاكتمال، ولم يتبق سوى الفحص الطبي لإتمام عملية الانتقال. غير أن معظم المفاوضات تمت خلال فترة الانتقالات الشتوية، عندما سعى فولهام جاهدًا لإتمام صفقة بقيمة 35 مليون دولار حتى بعد تعرض المهاجم لكسر في ذراعه.
تم الانتهاء من الشروط الشخصية بين بيبي والنادي، في حين يستعد نادي PSV للاستفادة من المهاجم بعد عامين متتاليين من العروض المتزايدة. في يناير 2025، تلقى نادي PSV عرضًا بقيمة 20.7 مليون دولار من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما أفادت مصادر لـGOAL في ذلك الوقت، في حين قدم نادي وست هام أيضًا عرضًا للإعارة مع خيار الشراء.
لن يكون بيبي أول أمريكي يلعب لفولهام. يضم النادي حاليًا نجم المنتخب الأمريكي أنطوني روبنسون، في حين أصبح لاعبون مثل كلينت ديمبسي وبريان ماكبرايد وتيم ريم أبطالًا في كرافن كوتيدج.
كان فابريزيو رومانو أول من أورد خبر انتقال بيبي.
بيبي في بي إس في
برز بيبي كنجم لامع في صفوف بي إس في منذ انضمامه للنادي في عام 2023. وخلال تلك الفترة، سجل 39 هدفًا في 95 مباراة، على الرغم من أنه لم يتولى دور المهاجم الرئيسي للفريق إلا في هذا الموسم.
خلال موسم 2024-25، سجل 11 هدفًا في 693 دقيقة فقط في الدوري الهولندي، بينما سجل 10 أهداف هذا الموسم في 935 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، ترك بيبي بصمته في مسيرة بي إس في بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل أهدافًا بعد دخوله كبديل ضد نابولي وأولمبياكوس وأتلتيكو مدريد، كما تسبب في هدف ذاتي ضد ليفربول.
السعي للحصول على مكان في المنتخب الأمريكي لكرة القدم
بعد أن غاب عن كأس العالم 2022 رغم كونه عنصراً أساسياً في دورة التصفيات، وضع بيبي نصب عينيه البطولة المقررة الصيف المقبل، ولا يزال عنصراً أساسياً في المنافسة الشديدة على مراكز الهجوم. وقد تم استدعاؤه للانضمام إلى معسكر المنتخب الأمريكي إلى جانب فولارين بالوغون وباتريك أجيمانغ لخوض مباريات ودية في مارس ضد بلجيكا والبرتغال، في حين أن هاجي رايت، الذي يغيب عن المعسكر بسبب الإصابة، لا يزال مرشحاً قوياً للحصول على مكان ضمن مجموعة المهاجمين.
في المجموع، سجل بيبي 13 هدفاً في 34 مباراة مع المنتخب الأمريكي، لكنه اقتصرت مشاركته على مباراة واحدة فقط في عام 2025 بسبب الإصابة.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيخوض بيبي وفريق PSV مباراة أخرى قبل فترة التوقف الدولية. سيواجهان فريق تيلستار يوم الأحد قبل أن يتوجه بيبي إلى أتلانتا، في الوقت الذي يتصدر فيه PSV الدوري الهولندي بفارق 16 نقطة. بعد ذلك، ستتجه الأنظار إلى المنتخب الأمريكي قبل مباراته يوم 28 مارس ضد بلجيكا.
أما فولهام، فسيواجه بيرنلي يوم السبت في آخر مباراة له قبل فترة التوقف الدولية.
