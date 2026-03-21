المصادر: انتقال ريكاردو بيبي إلى فولهام بقيمة 42 مليون دولار معلق، لكن الصفقة لم تُلغَ بعد توقف المفاوضات مع نادي إيندهوفن
ماذا حدث
اتفق ناديي PSV وفولهام هذا الأسبوع على الخطوط العريضة لصفقة انتقال، حيث كانت الصفقة المقترحة قريبة بما يكفي لكي يخضع بيبي للفحوصات الطبية في إنجلترا. ومع ذلك، ظهرت خلافات حول التفاصيل في المرحلة النهائية. وتلخصت المشكلة في تحديد ما إذا كان سيتم إتمام الصفقة الآن أم في الصيف بعد كأس العالم.
لكن مصادر أخبرت GOAL أن الصفقة لم تنتهِ تمامًا، وأن كلا الناديين قد يعيدان النظر فيها في وقت لاحق.
ما قيل
تحدث إيرني ستيوارت، المدير الرياضي لنادي PSV واللاعب السابق في منتخب الولايات المتحدة، عن الصفقة يوم السبت، قائلاً إن الأمر كان يتوقف فعلياً على تلك التفصيلة الأخيرة.
وقال ستيوارت: "في النهاية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الوقت الذي سيتم فيه نقل المسؤولية عن اللاعب". "كنا قد دخلنا بالفعل في مفاوضات مع فولهام خلال فترة التوقف الشتوي، عندما تقدموا بعرضهم قبل إغلاق فترة الانتقالات مباشرة. في ذلك الوقت، لم نعد قادرين على جلب بديل، لذا لم تتم الصفقة. لكن بعد أسبوع، استأنفنا المفاوضات، وبدأت العملية من جديد.
"كانت مسألة المسؤولية عن اللاعب تفصيلاً مهمًا للغاية طوال الوقت. لقد اقتربنا قليلاً من التوصل إلى اتفاق بشأنها، لكن في النهاية، كان الفارق بيننا لا يزال كبيرًا".
وأضاف: "كان ريكاردو يرغب بشدة في هذه الخطوة. إنها في الأساس حالة محبطة لريكاردو. بالطبع، نحن سعداء بالاحتفاظ بمهاجم جيد في النادي... سيتعين على [مدير PSV] بيتر [بوس] مناقشة هذا الأمر معه، لكن معرفتي بريكاردو، لن يؤثر ذلك عليه. فهو لا يحمل أي ضغينة تجاه PSV."
كما ترك ستيوارت الباب مفتوحاً أمام إمكانية إبرام الصفقة، قائلاً إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات في المستقبل.
وقال: "هذا شيء لا يجب أن تفعله أبدًا. إذا كان بإمكان اللاعب القيام بخطوة جيدة وكانت هذه الخطوة جيدة للنادي أيضًا، فسنمضي قدمًا فيها."
يواصل بيبي أداءه الجيد
مرة أخرى، برز بيبي كلاعب بارز في صفوف بي إس في، حيث سجل 13 هدفًا في 27 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم. ومع ذلك، عانى من مشاكل إصابات في كل من الموسمين الماضيين، وكانت إصابته هذا العام عبارة عن كسر في الذراع تعرض له في يناير. وقد عاد منذ ذلك الحين وسجل هدفين في أربع مباريات منذ عودته إلى الملاعب في فبراير.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يخوض بيبي وفريق PSV، الذي يتصدر الدوري الهولندي بفارق 16 نقطة، مباراة أخيرة قبل فترة التوقف الدولية، حيث يواجهان فريق تيلستار يوم الأحد. وبعد ذلك، سيتوجه بيبي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مباريات ودية للمنتخب الأمريكي ضد بلجيكا والبرتغال.
