المستشارون: ميزة حاسمة؟ يبدو أن برشلونة يستهدف نجم تشيلسي

ينتهي عقد اللاعب البولندي في الصيف، ويُتداول اسمي جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد أو إرلينغ هالاند من مانشستر سيتي كخليفين محتملين له - في حال لم يجدد عقده.

وهما لاعبان لن يكونا رخيصين، ولا يبدو أن لديهما أي نية، على الأقل في حالة هالاند، لتعزيز فريق المدرب هانسي فليك اعتبارًا من الموسم المقبل.

ورداً على هذه الشائعات، قالت رافايلا بيمنتا، مستشارة هالاند، لبرنامج "إل تشرينجويتو": "نحن نكن احتراماً وإعجاباً كبيرين لبرشلونة، لكن لم يكن هناك أي اتصال - لا مع إرلينج هالاند ولا مع إدارة نادي برشلونة - بخصوص أي انتقال محتمل".

وأضافت السيدة البالغة من العمر 53 عامًا: "لقد جدد اللاعب عقده قبل بضعة أشهر. إنه سعيد جدًا في مانشستر سيتي، والأمور تسير بشكل رائع بالنسبة له، وليس لدينا حقًا ما نناقشه بشأن الانتقال طالما أن كل شيء يسير على ما يرام في مانشستر سيتي".