يبدو أن نادي برشلونة قد أدرج اللاعب بيدرو نيتو، الذي يتمتع بمرونة كبيرة في المراكز التي يلعبها، قادمًا من نادي تشيلسي، على قائمة التعزيزات المحتملة للمراكز الهجومية الجانبية للموسم الجديد. هذا ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو».
المستشارون: ميزة حاسمة؟ يبدو أن برشلونة يستهدف نجم تشيلسي
وبناءً على ذلك، يخطط الكتالونيون للتعاقد مع مهاجم صريح، ومدافع قلب، ولاعب جناح، حيث يمكن لـ«نيتو» أن يلعب في كلا الجناحين الهجوميين وكذلك في مركز الهجوم، ليشكل بذلك بديلاً مثالياً لكل من «لامين يامال» و«رافينيا».
الأمر الإيجابي بالنسبة لبرشلونة: يتمتع مستشار نيتو، خورخي مينديز، بعلاقات ممتازة مع النادي بقيادة المدير الرياضي ديكو، في حين أن الكتالونيين يكتفون حتى الآن بمراقبة الوضع المتعلق باللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يبدو أنه يمتلك بندًا في عقده يسمح له بالرحيل.
لابورتا يشكك في صفقة الانتقال الضخمة لبرشلونة
لكن من المشكوك فيه ما إذا كان النادي، الذي لا يزال يعاني من أزمة مالية، قادراً على تحمل تكاليف صفقة انتقال بهذا الحجم في المستقبل القريب. وقد أبدى رئيس النادي جوان لابورتا شكوكه في هذا الصدد، كما ألمح مؤخراً.
"في رأيي، تجديد عقود لاعبينا الأساسيين يشبه التعاقد مع لاعبين جدد"، كما صرح في برنامج "إل تشيرينجويتو". لكن الأولوية ستكون على الأرجح في البحث عن بديل لروبرت ليفاندوفسكي.
- Getty Images Sport
مستشارة هالاند تتحدث عن "إعجابها الكبير ببرشلونة"
ينتهي عقد اللاعب البولندي في الصيف، ويُتداول اسمي جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد أو إرلينغ هالاند من مانشستر سيتي كخليفين محتملين له - في حال لم يجدد عقده.
وهما لاعبان لن يكونا رخيصين، ولا يبدو أن لديهما أي نية، على الأقل في حالة هالاند، لتعزيز فريق المدرب هانسي فليك اعتبارًا من الموسم المقبل.
ورداً على هذه الشائعات، قالت رافايلا بيمنتا، مستشارة هالاند، لبرنامج "إل تشرينجويتو": "نحن نكن احتراماً وإعجاباً كبيرين لبرشلونة، لكن لم يكن هناك أي اتصال - لا مع إرلينج هالاند ولا مع إدارة نادي برشلونة - بخصوص أي انتقال محتمل".
وأضافت السيدة البالغة من العمر 53 عامًا: "لقد جدد اللاعب عقده قبل بضعة أشهر. إنه سعيد جدًا في مانشستر سيتي، والأمور تسير بشكل رائع بالنسبة له، وليس لدينا حقًا ما نناقشه بشأن الانتقال طالما أن كل شيء يسير على ما يرام في مانشستر سيتي".
بيدرو نيتو يوقع عقدًا مع تشيلسي حتى عام 2031
وفي الوقت نفسه، لا يزال بيدرو نيتو مرتبطًا بعقد طويل الأمد مع تشيلسي، حيث وقع عقدًا لمدة سبع سنوات كاملة في صيف 2024 بعد انتقاله من ولفرهامبتون مقابل 60 مليون يورو. وفي الموسم الحالي، سجل نيتو حتى الآن عشرة أهداف وصنع ستة تمريرات حاسمة في 42 مباراة رسمية خاضها مع تشيلسي.
بيدرو نيتو: إحصائيات الأداء 2025/26
مسابقة المباريات الأهداف تمريرات حاسمة الدوري الإنجليزي الممتاز 28 5 4 دوري أبطال أوروبا 7 - 1 كأس الاتحاد الإنجليزي 4 1 1 كأس الاتحاد الإنجليزي 3 4 -