المزيد من الفحوصات في الطريق .. الكشف عن آخر تطورات إصابة مبابي
إشارات إيجابية من الفحص الأولي
تلقى مبابي وريال مدريد أنباءً إيجابيةً إلى حد ما عقب خروج المهاجم من الملعب خلال مباراته التاريخية رقم 100 مع النادي.
فقد أحدث نجم باريس سان جيرمان السابق صدمةً في ملعب بيتيس عندما طلب استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد ريال بيتيس، مما أثار مخاوف فورية بشأن جاهزيته للمشاركة في ذروة الموسم.
ومع ذلك، تشير التقييمات الطبية الأولية إلى أن الإصابة قد لا تكون بالخطورة التي كان يُخشى منها في البداية. وادعى الصحفي في DAZN سيرجيو كيرانتي على X أن اللاعب قد زار العيادة بالفعل، قائلاً: "خضع مبابي لفحص بالموجات فوق الصوتية صباح اليوم لتقييم مدى خطورة الألم الذي يشعر به في أوتار الركبة اليسرى. وجاءت النتيجة جيدة، لكنه سيخضع لفحص آخر يوم الاثنين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي."
لا تزال المخاوف بشأن «الكلاسيكو» وكأس العالم قائمة
على الرغم من النتيجة الإيجابية للفحص الطبي، فإن اللاعب الفرنسي لم يخرج بعد من دائرة الخطر. فقد خرج ريال مدريد عملياً من سباق اللقب، حيث يتأخر بفارق هائل يبلغ 11 نقطة عن برشلونة مع بقاء خمس مباريات فقط، لكن توقيت الإصابة قاسٍ بشكل خاص مع اقتراب موعد «الكلاسيكو» في 10 مايو. وستشكل خسارة نجم الفريق في مباراة بهذه الأهمية ضربة قاسية للمدرب ألفارو أربيلوا.
ويمتد القلق إلى ما هو أبعد من العاصمة الإسبانية، حيث يحبس مشجعو فرنسا أنفاسهم قبل كأس العالم هذا الصيف في أمريكا الشمالية. مبابي، الذي كان في حالة رائعة وسجل 41 هدفاً هذا الموسم، هو محور فريق ديدييه ديشان.
وأي غياب طويل الأمد سيكون كارثياً على منتخب "الديوك" الذي يستعد لمواجهة السنغال في مباراته الافتتاحية بالمجموعة يوم 16 يونيو.
أربيلوا ينتظر نتائج الفحوصات الطبية
وفي تصريحاته عقب التعادل المحبط 1-1 أمام بيتيس، الذي شهد استقبال ريال مدريد لهدف التعادل في الدقيقة 94 على يد هيكتور بيليرين، لم يتمكن أربيلوا من تحديد موعد محدد لعودة نجمه. وأشار المدرب إلى أن قرار استبدال مبابي كان قرارًا تفاعليًا استند إلى ما شعر به اللاعب جسديًا على أرض الملعب.
وقال أربيلوا للصحفيين: "ليس لدي أي فكرة [عن ما يعانيه مبابي]". "لقد شعر ببعض الانزعاج. سنرى كيف ستتطور حالته خلال الأيام القليلة المقبلة". وبحسب ما ورد، مر اللاعب أمام مقاعد البدلاء وتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس.
قائمة المصابين المتزايدة في ريال مدريد
تأتي خسارة مبابي المحتملة لتضاف إلى قائمة متزايدة من المشاكل التي تواجه إدارة ريال مدريد. ومع استبعاد رودريغو بالفعل من كأس العالم بسبب إصابة خطيرة في الركبة، يجد فريق البرنابيو خياراته الهجومية تتضاءل في مرحلة حاسمة.
وفي حين أن فحص الرنين المغناطيسي يوم الاثنين سيحدد النتيجة النهائية، فمن المرجح جدًا أن يتم إراحة مبابي في المباراة المقبلة ضد إسبانيول يوم 3 مايو. وسيعمل الطاقم الطبي للنادي على مدار الساعة لضمان أن يتمكن على الأقل من المشاركة في الأسابيع الأخيرة من الموسم دون تعريض فرصته لقيادة منتخب فرنسا على الساحة العالمية هذا الصيف للخطر.