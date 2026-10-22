"المرحلة الأولى انتهت" .. الكشف عن قيمة بيع شركة الاتحاد وحقيقة تأخر "خصخصة" العميد!

"لماذا لم ينتقل نادي الاتحاد إلى مرحلة "الخصخصة" حتى اللحظة؟"، سؤال يراود عشاق العميد، في الوقت الذي صرّح فيه الإعلامي عبد الله فلاته، في وقت سابق، بأن العد التنازلي قد بدأ لانتقال ملكيته من صندوق الاستثمارات العامة.

وكان نادي الهلال، قد سبق أندية الصندوق "الاتحاد، النصر، الأهلي"، في دخول مرحلة جديدة في هيكل الملكية والإدارة، بعد انتقال ملكيته إلى شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير الوليد بن طلال، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة النادي، مقابل 30% للصندوق.

وبحسب ما وردته شركة المملكة القابضة، في الأول من سبتمبر الماضي، فقد تم سداد كامل قيمة صفقة الاستحواذ على نادي الهلال، بقيمة 224 مليون دولار، أو ما يعادل 840 مليون ريال، لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تمثل نسبة الـ70% من تقييم حقوق الملكية لشركة الهلال، التي تقدر بنحو 1.2 مليار ريال.