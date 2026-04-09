"المدرب المثالي لإعادة بناء ليفربول" - دعوات للريدز لاستبدال آرني سلوت بمدرب تشيلسي السابق

يعتقد ماركو ماتيرازي، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الإيطالي، أن الوقت قد حان لإجراء تغيير على مقاعد البدلاء في أنفيلد، حيث أشار إلى مواطنه والمدرب السابق لتشيلسي إنزو ماريسكا باعتباره المرشح المثالي لقيادة النادي نحو الأمام. وماريسكا، الذي قاد تشيلسي للفوز بلقب دوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية، لا يزال عاطلاً عن العمل منذ مغادرته ستامفورد بريدج في يناير الماضي.

وفي حديثه إلى موقع Hajper، أوضح المدافع السابق لإنتر ميلان لماذا يعتبر اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا هو الرجل المناسب لهذا المنصب: "هل يستطيع إنزو ماريسكا أن يجعل ريال مدريد بطلًا مرة أخرى؟ نعم، ولما لا! إنه يتحدث الإسبانية بطلاقة لأنه كان في إشبيلية، لكنني أعتقد أن ماريسكا لديه أيضًا فرصة جيدة للحصول على وظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل أيضًا. نيوكاسل يونايتد؟ ليس بالنسبة لي. سيكون مانشستر يونايتد خيارًا جيدًا لماريسكا، لكنه مرتبط جدًا بمانشستر سيتي لكي يحدث ذلك. أعتقد أن ليفربول سيكون الخيار الأنسب لإنزو ماريسكا. إنه المدرب المثالي لقيادة عملية إعادة البناء في ليفربول لخلق رؤية جديدة للفريق."