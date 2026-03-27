المدرب السابق لمنتخب إنجلترا ونادي ليفربول يعود بشكل مفاجئ إلى عالم التدريب مع فريق في دوري الدرجة الثانية

أكد تشارلي بوس، الرئيس التنفيذي لنادي روبينز، أن هذه الخطوة لا تقتصر على تحقيق نتائج قصيرة الأجل فحسب، مشيرًا إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها هودجسون في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى الساحة الدولية.

وقال بوس: "أود أن أشكر جيرهارد وبرند على عملهما الدؤوب خلال الأشهر التسعة الماضية، ونتمنى لهما كل التوفيق". إن تعيين روي لا يقتصر على نتائج المباريات السبع المقبلة. فخلال الفترة المتبقية من الموسم، سيساعدنا في وضع المعايير والقيم التي نحتاجها في النادي لتحقيق النجاح في المستقبل.

"روي مدرب ذو خبرة واسعة حقق إنجازات وفاز على أعلى المستويات. سيدعمني هو ولاعبينا وطاقمنا الكروي بينما نبني فريقًا قادرًا على تحقيق إمكاناتنا. نحن بصدد تعيين مدير رياضي سيكون له دور مباشر في اختيار مدرب رئيسي جديد دائم".