محمد سعيد

المحطة القادمة | جوارديولا "المُتفرغ" ينتظر ضحايا كأس العالم وفي يده شفرة "تقفيل اللعبة"

أي منتخب تضربه جراح المونديال سيتعاقد مع الفيلسوف؟

خسر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، وهو إخفاق لم يسبق أن يمر به الإنجليزي بيب جوارديولا مدرب السماوي، على مدار مسيرته التدريبية، ليكتب نهاية غير سعيدة لرحلته مع السيتي على مدار آخر 10 سنوات، حيث يترك عمله مع الفريق دون أي إشارة عن خطوته المستقبلية.

إلا أن إعلان مجموعة سيتي وجوارديولا عن الانفصال، حتى قبل نهاية من عقده الحالي، جاء في توقيت حساس للغاية، يستعد خلاله كل عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة الحدث الأضخم وهو كأس العالم 2026، الذي ينطلق بعد أقل من شهر.

الكل يترقب البطولة ليس فقط لمشاهدة صراع المنتخبات على الذهب، بل لترقب مجموعة زلازال إدارية وفنية مرتقبة فور إطلاق صافرة النهاية، وخلف الكواليس، ثمة حقيقة يتداولها صناع القرار في الاتحادات الكبرى: المنتخبات الكبرى التي ستغادر المونديال مثقلة بالجراح لن تجد ترياقًا لمداواة انكسارها أفضل من بيب جوارديولا، الرجل الذي يقف الآن عند خط النهاية لرحلته الأسطورية مع مانشستر سيتي، متأهبًا لخوض مغامرته الدولية الأولى.

    استراحة المحارب وإصلاح ما أفسدته الأندية

    لطالما سار بيب جوارديولا على حد السكين؛ عشرون عامًا من الضغط العصبي المتواصل والركض اليومي في ملاعب برشلونة، بايرن ميونخ، ثم عقد كامل من الهيمنة الشرسة مع مانشستر سيتي. هذه الضغوط لم تستنزف طاقته البدنية فحسب، بل ألقت بظلالها على حياته الأسرية التي تأثرت بوضوح خلال العقد الأخير.

    هنا تبرز الفكرة الذكية: تدريب المنتخبات هو الخيار المثالي للفيلسوف الإسباني، هذه الخطوة ستضمن بقاءه في قلب اللعبة التي يعشقها، وفي الوقت ذاته تمنحه "استراحة محارب" من الروتين اليومي القاتل للأندية والمؤتمرات الصحفية المتكررة كل ثلاثة أيام، مما يتيح له إعادة ترتيب حياته الشخصية واستعادة توازنه الأسري دون الابتعاد عن الرادار.

  • المهمة الأخيرة: "تقفيل اللعبة"

    لم يعد لدى جوارديولا ما يثبته على صعيد الأندية؛ حصد الأخضر واليابس، وحوّل الأرقام القياسية إلى مجرد روتين شخصي، لكن التحدي الدولي يظل هو الرهان الأخير لإغلاق القوس وإثبات أنه المدرب الأفضل بلا منازع في تاريخ كرة القدم. إن الفوز ببطولة كبرى مثل كأس العالم أو اليورو أو كوبا أمريكا هو القطعة المفقودة في لوحته الفنية ليُعلن رسميًا "تقفيل اللعبة" والجلوس وحيدًا على عرش التدريب.

    لذلك فإنه لن ينتظر كثيرًا حتى يجد العرض المناسب لتدريب أحد المنتخبات الكبرى، بل إن المسألة مجرد وقت وينفض جمع المونديال ويبدأ كل خاسر في طرق أبواب الفيلسوف الإسباني لقبول المهمة، فمن هي الاتحادات التي تترقب سقوط مدربيها في المونديال لتفتح خزائنها لبيب؟


    إنجلترا - العودة إلى مهد كرة القدم

    يعيش بيب في إنجلترا منذ عقد من الزمان، يعرف تفاصيلها، جغرافيتها، وثقافتها الكروية، وإذا فشل توماس توخيل في تحقيق الحلم الإنجليزي الغائب منذ 1966، أو حقق مركزًا لا يرقى لما بلغه جاريث ساوثجيت، فسيُصنف ذلك محليًا كتراجع صريح إلى الخلف.
    في هذه الحالة، سيكون جوارديولا الخيار اللوجستي والفني الأسهل؛ فهو يدرك خبايا الجيل الحالي، وأشرف بنفسه على تطوير أعمدته الرئيسية (مثل فيل فودين وجون ستونز)، مما يجعله المنقذ المثالي لمنتخب "الأسود الثلاثة".


    البرازيل - أنشيلوتي كسر القاعدة وأصبح في خطر

    على الرغم من إعلان الاتحاد البرازيلي مؤخرًا، تمديد عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي لأربع سنوات في مشروع طويل الأمد، إلا أن رياح المونديال قد تعصف بكل هذه الخطط.

    أي خروج باهت لـ "السيليساو" وتكرار لسيناريوهات الفشل السابقة سيضع المشروع بأكمله على طاولة النقاش، وبما أن الاتحاد البرازيلي كسر بالفعل عقيدته التاريخية بالانفتاح على المدرب الأجنبي، فلن يجد خليفة أفضل من جوارديولا ليعيد السامبا إلى منصات التتويج بأسلوب يقدس الاستحواذ والكرة الجميلة التي تعشقها جماهير ماراكانا.

    إسبانيا - نداء الواجب للجيل الذهبي

    لا يمكن لأي متابع إنكار أن جوارديولا هو المدرب الإسباني الأفضل في التاريخ، متفوقًا حتى على لويس إنريكي من حيث الابتكار والاستمرارية، وإذا كانت نسخة مونديال 2026 هي المحطة الأخيرة للمدرب لويس دي لا فوينتي مع "لاروخا"، فلن يكون هناك اسم أكثر جاذبية وإقناعًا من بيب لقيادة الجيل الشاب الواعد (بقيادة لامين يامال وجافي وبيدري) نحو منصة بطولات كأس العالم، في محاكاة جديدة للحقبة الذهبية التي صنعها بالتشارك مع فيسنتي ديل بوسكي سابقًا.

  • إيطاليا - مشروع إحياء "الآتزوري"

    رغم الغياب الفاجع لإيطاليا عن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، فإن "الآتزوري" يظل المنتخب الأكثر احتياجًا لصاحب مشروع كروي ضخم يعيد بناء هويته من الصفر.

    قد يرى البعض أن إيطاليا لا تملك حاليًا نوعية اللاعبين "الخام" التي يفضلها بيب، ولكن هنا تكمن عبقرية الإسباني التاريخية؛ قدرته الفائقة على تحويل أنصاف اللاعبين والمواهب المتوسطة إلى نجوم خارقين عبر منظومته الجماعية الصارمة.

    كيف يفكر جوارديولا؟

    إذا أردنا تفكيك الشفرة الخاصة بطريقة تفكير بيب للتنبؤ بوقفته التالية، يجب أن ندرك أن هذا الرجل لا يتحرك بالمال، ولا يغريه بريق الألقاب السهلة، بل تحركه غريزتان أساسيتان: الشغف بالابتكار الفني، وبيئة العمل المحمية.

    في عالم المنتخبات، سيواجه بيب معضلة "الوقت المحدود"، فهو مدرب مهووس بالتفاصيل، يحتاج إلى مئات الساعات التدريبية ليحفظ لاعبوه أماكن تمركزهم بالمليمتر، هذا العائق قد يدفعه نحو خيارين لا ثالث لهما بناءً على سيكولوجيته الكروية:

    خيار "المنظومة الجاهزة" (إنجلترا أو إسبانيا): عقل بيب البراجماتي قد يفضل الذهاب إلى منتخب يضم بالفعل قوامًا رئيسيًا من اللاعبين الذين تشربوا أفكاره في مانشستر سيتي أو برشلونة. هذا يختصر عليه زمن "تلقين الفلسفة" ويسمح له بوضع لمسته العبقرية مباشرة دون البدء من الصفر.

    خيار "التحدي" (البرازيل أو إيطاليا): لطالما أثبت جوارديولا أنه يعشق تحدي السائد، فكرة إحياء "السامبا" بأسلوب أوروبي حديث، أو تفكيك العقيدة الدفاعية الإيطالية "الكاتيناتشو" وزرع ثقافة الاستحواذ المطلق في روما وميلانو، تمثل "المحرك الإبداعي" الذي يبحث عنه بيب لإنقاذ نفسه من الملل الكروي.

    بيت القصيد: جوارديولا لا يبحث عن مجرد وظيفة دولية، إنه يبحث عن "قماش خام" يصنع منها لوحته الأخيرة؛ منتخب يمنحه الاتحاد الخاص به صلاحيات مطلقة لبناء مشروع يمتد من الناشئين حتى الفريق الأول، أينما وجد بيب هذا الاستقرار والشغف، ستكون تلك وجهته القادمة لـ "تقفيل اللعبة".