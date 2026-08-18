المجهول الأوزبكستاني: واجه الاتحاد وأزماته لا تنتهي وأرتبط بجوزيف ستالين بشكل خاطئ.. من هو نفتشي فرغانة خصم الخماسي السعودي في النخبة؟!

وضعت قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة نادي نفتشي فرغانة الأوزبكي أمام مسار استثنائي لم يعشه طوال مسيرته، إذ يستعد لمقارعة خمسة أندية سعودية دفعة واحدة خلال موسم واحد فقط، في مفارقة رقمية صارخة لنادٍ لم يخض عبر تاريخه القاري الممتد منذ الحقبة السوفيتية سوى مواجهتين فقط أمام الكرة السعودية.

كانتا تلك المواجهتين أمام نادي الاتحاد في عام 2004 وانتهتا بتفوق العميد ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف وإيابًا بثلاثية نظيفة.

يدخل الفريق الأوزبكي المجهول للكثيرين هذه النسخة ليواجه النصر والقادسية في المملكة العربية السعودية، بينما يستضيف في معقله كل من الهلال والأهلي والاتحاد، حاملًا وراءه إرثًا كرويًّا صاخبًا يمزج بين التتويجات والفضائح الإدارية والاعتداءات العنيفة.



