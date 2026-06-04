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محمود خالد

فن اختيار الوديات: مواجهة مصر برغبة برازيلية والسعودية تكتفي بـ"شبيه وحيد" لإسبانيا .. مباريات مثالية وأخرى "خارج الإطار"!

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كأس العالم
المباريات الودية
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ما قبل كأس العالم 2026..

ليست مجرد مباريات ودية، فهي روزنامة تحمل اختبارات قوية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وفرصة لنا نحن المتابعون من أجل الوقوف على الجوانب الفنية، وأبرز ما يميز الفرق التي ستكون متواجدة في هذا الحدث العالمي الكبير.

بين مباريات أقيمت بالفعل، وأخرى لا تزال في الانتظار، تقام وديات من العيار الثقيل، تبرز معها مدى جدية المنتخبات واستعدادها للمشاركة في كأس العالم، إلا أن هناك نقطة أيضًا، تستحق أن تثار في هذا الجانب.

"فن اختيار المباريات الودية"؛ هناك منتخبات تُحسن اختيار المنافس، بما يتماشى مع طبيعة الفرق التي ستواجهها في كأس العالم، وأخرى تثير الجدل بين جماهيرها التي تتساءل "ما أهمية مواجهة هذا المنافس؟".

من الطبيعي أنك - كمنتخب - تختار منافسًا "وديًا" يقترب من نظيره الذي ستواجهه في كأس العالم، إلا أن هناك مباريات ودية كانت تحمل علامات استفهام، منتخبات أحسنت الاختيار في جميع مبارياتها، ووديات تعد منطقية للغاية، وأخرى تُعد غريبة.

وفي هذا السياق، نستعرض لمحات من بعض المباريات الودية، التي تكرّس فكرة "فن اختيار الودية"، خاصة وأن هناك بعض المواجهات التي تحتاج إلى شيء من المنطقية..

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    وديات منطقية؛ تونس والسعودية الأبرز

    إذا ما نظرنا إلى تونس، كمثال، فربما تعد المنتخب العربي الأكثر منطقية في اختياراته للمباريات الودية التي يخوضها قبل كأس العالم، بمقياس تقارب المنافسين مع نظرائهم في البطولة.

    المنتخب التونسي سيلعب في المجموعة السادسة، ضد هولندا واليابان والسويد، وبالتالي، فإن اختيارات نسور قرطاج لملاقاة النمسا وبلجيكا في وديات يونيو، تعد منطقية، نظرًا لخوضه مباراتين ضد فرق أوروبية، وإن كان عدم اختياره لمنافس آسيوي في الوديات أمر يثير التساؤل، خاصة وأنه خاض مواجهتين في المعسكر الماضي، ضد هايتي وكندا.

    نأتي إلى المنتخب السعودي، والذي يخوض 3 وديات قبل المونديال؛ حيث لعب ضد الإكوادور، ويستعد لملاقاة السنغال وبورتوريكو.

    هناك من يتساءل بشأن سبب اختيار السعودية لمواجهتي الإكوادور وبورتوريكو، والحقيقة أن هذا الأمر يعد اختيارًا موفقًا من قِبل الأخضر لخوض مواجهتين أمام فرق لاتينية، قبل ملاقاة أوروجواي، وقس على ذلك، مواجهة السنغال، أيضًا، التي تصب في صالح كلا المنتخبين؛ فالأخضر سيواجه كاب فيردي، وأسود التيرانجا لملاقاة العراق، في كأس العالم، إلا أن الأخضر لم يختر منافسًا أوروبيًا من أجل التحضير للقاء إسبانيا، مكتفيًا بمواجهة صربيا في مارس الماضي.

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    لهذا تريد البرازيل مواجهة مصر

    على الورق، يمكن القول إن منتخب مصر، يخوض مواجهات ربما أثارت بضع علامات استفهام، وإن كان المكسب الأكبر هو المواجهات القوية والعوائد المالية، في رحلة التحضير للذهاب بعيدًا في كأس العالم، كما تأتي أمنية النجم محمد صلاح.

    المنتخب المصري سيواجه إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مواجهاته الودية؛ فرغم أنه واجه روسيا، وهي خيار أوروبي في المتناول قبل مواجهة رفاق كيفن دي بروينه؛ إلا أن الغرابة هنا تتمثل في المنتخب الروسي الذي يواجه عقوبة الإيقاف من الفيفا، منذ عام 2022، على خلفية الحرب على أوكرانيا، الأمر الذي جعله يغيب من الأساس عن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال.

    المواجهة الأخرى ضد البرازيل، قال عنها الناقد أحمد جلال، إن المنتخب المصري خرج مستفيدًا من العرض المقدم من الشركة المنظمة للمباراة، بمبلغ 400 ألف دولار، وذهاب عوائد إعلانات الملعب وحقوق إذاعة المباراة للفراعنة، وكذلك التكفل بالتنقلات والتواجد في أوهايو لخوض الودية.

    ولكن، ما يمكن قوله إن البرازيل هي المستفيد الأكبر من تلك المواجهة؛ نظرًا للمواجهة المرتقبة أمام المغرب في الجولة الأولى من كأس العالم، والحاجة لملاقاة منافس إفريقي، بلغ المركز الرابع من كأس أمم إفريقيا 2025.

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    هل الظروف أجبرت إيران؟

    لنتجه إلى مثال آخر، وهو المنتخب الإيراني، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة في رحلة المشاركة في كأس العالم، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.

    إذا قلنا إنه من المنطقي أن يواجه المنتخب الإيراني، منافسًا إفريقيًا، في المباريات الودية، قبل ملاقاة مصر في كأس العالم، فإن الغرابة تكمن في أن "تيم ملي" قد حدد لنفسه مباراتين أمام منافسين إفريقيين، وهما جامبيا ومالي، دون البحث عن منافس آخر من أوروبا أو أوقيانوسيا.

    هذا الأمر ربما يفتح الباب أمام التساؤل، بشأن ما إذا كان المنتخب الإيراني قد وضع تحت ضغوط أجبرته على عدم اختيار المنافس المطلوب، في ظل أزمة التأشيرات ونقل معسكر المنتخب من ولاية أريزونا الأمريكية إلى تيخوانا المكسيكية.

  • moroccoGetty Images

    المغرب .. استعداد إفريقي

    ورغم أن المنتخب المغربي، صاحب المركز الرابع في مونديال قطر، سيكون على موعد مع ودية منطقية للغاية، أمام النرويج، في إعادة لذكريات نسخة 1998، إلا أن أسود الأطلس، ربما أثاروا بعض علامات الاستفهام أيضًا، حول تركيزهم على مواجهات إفريقية، في آخر الوديات قبل المونديال.

    منتخب المغرب، خاض مباراتين وديتين أمام بوروندي ومدغشقر، قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وإن كان يحسب للأسود أيضًا، أنهم خاضوا بالفعل مواجهات أمام منتخبات لاتينية، ولكن في المعسكر الماضي، حينما تعادلوا مع الإكوادور (1-1) وفازوا على باراجواي بهدفين لهدف.

  • وديات مثالية وأخرى "خارج الإطار"

    ويمكن القول إن هناك مباريات ودية تستحق أن تلقب بـ"المثالية"، نظرًا لأنها تأتي في صالح المنتخبين، مثل إسبانيا والعراق، فرنسا وكوت ديفوار، بنما والبوسنة، الجزائر وهولندا، الأردن وسويسرا، المغرب والنرويج، الأردن وكولومبيا، السنغال والسعودية.

    وهناك وديات جاءت تحت شعار "خدمة طرف واحد"، مثل كرواتيا وبلجيكا، والولايات المتحدة ضد ألمانيا، وإسكتلندا ضد بوليفيا.

    وهناك وديات ربما جاءت خارج الإطار، نظرًا لعدم تقارب المنافسين مع نظرائهم في مجموعات كأس العالم، مثل الأرجنتين وهندوراس، الولايات المتحدة والسنغال، العراق وفنزويلا، تركيا ومقدونيا الشمالية.