"اللعنة! هل سأُعامل مثل بيكهام؟" - ديفيد سيمان يتحدث عن مخاوفه من رد فعل عنيف بعد هدف رونالدينيو من ركلة حرة في كأس العالم 2002
"الحمد لله على ذلك"
تمكن رونالدينيو، نجم برشلونة، من التغلب على سيمان في البطولة التي أقيمت في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سجل هدفاً من مسافة بعيدة ليمنح البرازيل التقدم 2-1. فشل منتخب الأسود الثلاثة في تسجيل هدف التعادل، مما أدى إلى خروجه من البطولة في مرحلة ربع النهائي، مما دفع الحارس السابق لفريق أرسنال إلى التساؤل عن الاستقبال الذي سيحظى به عند عودته إلى إنجلترا.
في الواقع، تعرض بيكهام لانتقادات شديدة من الصحافة، وكذلك من عدد كبير من مشجعي إنجلترا، بسبب دوره في خسارة البلاد أمام الأرجنتين في عام 1998. أدت بطاقته الحمراء بسبب ضربه سيميوني بقدمه إلى سيل من الإهانات غير المقبولة التي أثرت بشدة على لاعب مانشستر يونايتد السابق وعائلته.
بعد أن سأله أديبايو أكينفينوا عن ركلة رونالدينيو الحرة، اعترف سيمان أنه فكر في بيكهام ورد الفعل العنيف الذي قد يتبع ذلك: "لقد سجل ذلك الهدف وما زال أمامنا نصف ساعة. ونحن الآن في مرحلة خروج المغلوب. أنا على أرض الملعب أفكر في نفسي: "تبًا، إذا بقيت النتيجة على هذا الحال، هل سأعامل مثلما عومل بيكهام في عام 1998؟
"تخطر مثل هذه الأشياء في بالك. عندما تكون المخاطر كبيرة... في النهاية كنت بخير، حسناً، خسرنا 2-1، كلفنا ذلك الهدف الكثير، ولكن عندما وصلت إلى المنزل، هبطنا في مطار هيثرو وكان هناك الكثير من مشجعي إنجلترا وبدأوا جميعاً يهتفون باسمي. الحمد لله على ذلك".
عندما سُئل عما إذا كان رونالدينيو يقصد تسديد الكرة من تلك المسافة، أضاف سيمان: "أخبرني جيلبرتو سيلفا مباشرة بعد المباراة أنه لم يقصد ذلك. لكن لا يهم. فقد دخلت الكرة في المرمى. قيل لي مرات عديدة أنه لم يقصد ذلك.
"الطريف في الأمر أننا كنا نلعب في مباراة Soccer Aid [في 2016] وكان هو يلعب مع فريق بقية العالم، وحصل على ركلة حرة من موقع مشابه، فمشيت إلى المرمى ووقفت وأشرت إلى الزاوية العليا. 'هيا، انظر إن كنت تستطيع أن تفعلها مرة أخرى!' وكان يضحك بشدة."
رفض عرض السير أليكس ومانشستر يونايتد
اكتسب سيمان مكانة أسطورية في أرسنال بفضل مساهماته التي ساعدت الفريق في الفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وأربعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي. لكن قبل انضمامه إلى الغانرز، أتيحت له فرصة الانتقال إلى مانشستر يونايتد.
وكشف سيمان عن مكالمة هاتفية تلقاها من السير أليكس فيرجسون، قائلاً: "اتصل بي (السير أليكس) وقال: 'سأتي من أجلك في الصيف - أريدك أن تكون حارس مرمى فريقي'. فقلت: "حسنًا!" وأغلقت الهاتف، وبدأت أفكر: "سأصبح لاعبًا في مانشستر يونايتد". وبعد حوالي أسبوع، قدم أرسنال عرضًا لضمي.
"أراد السير أليكس أن أنتظر حتى الصيف حتى لا يكون هناك أي رسوم لأن عقدي كان قد انتهى. قدم أرسنال عرضًا لي قبل يوم انتهاء فترة الانتقالات. كنت أعيش في لندن منذ أربع سنوات عندما كنت في كوينز بارك رينجرز، وعائلتي كانت مستقرة... لذا ذهبت وتحدثت مع أرسنال، واتفقنا على كل شيء، لكن كان هناك مشكلة واحدة، وهي أن لاعبًا واحدًا كان عليه أن يغادر، وهو جون لوكيتش. كنا أصدقاء. قال: "لا، لن أذهب إلى أي مكان"، لذا فشلت الصفقة. لم أوقع".
في النهاية، انتقل سيمان إلى شمال لندن في عام 1990، بعد رحيل حارس مرمى أرسنال آنذاك لوكيتش، وشارك في أكثر من 500 مباراة في جميع المسابقات مع الغانرز.
تلك التصديات ضد شيفيلد يونايتد
في عام 2003، قام سيمان بما يُوصف غالبًا بأنه أحد أعظم التصديات التي شهدها كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق خلال فوز فريقه في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على شيفيلد يونايتد في أولد ترافورد. بمد ذراعه اليمنى، تمكن حارس مرمى إنجلترا السابق بشكل خارق من منع بول بيشيسوليدو من تسجيل هدف التعادل من مسافة قريبة، معترفًا أنه لم يدرك في ذلك الوقت أن هذه التصديات ستدخل التاريخ.
يقول: "عندما جاءت الركلة الركنية، كان هناك بعض الارتدادات، واللاعبون يحاولون تسديدها برأسهم نحو المرمى، لذا ذهبت إلى موضع واحد، ثم اضطررت للعودة إلى موضع آخر لما اعتقدت أنه تسديدة برأس نحو المرمى. ثم انتهى الأمر بالكرة تعود إلى بيشيسوليدو، الذي سددها برأسه أو كتفه، وهو ما كان جيدًا بالنسبة لي لأنه منحني القليل من الوقت. لكنني أتذكر أنني قفزت للخلف وفكرت: "لا يمكنني أن آخذ هذا معي لأنني سأدخل المرمى". لذا قمت بإخراجها، وانتهى بي الأمر في المرمى، ثم عندما نظرت لأعلى رأيت [فيل] جاجيلكا، وكان على وشك تسديد الكرة المرتدة... لكنه سددها فوق العارضة. الحمد لله. لو دخلت الكرة، لما قيل شيء عن [التصدي].
"تحتاج دائمًا إلى القليل من الحظ. لم أدرك ذلك إلا عندما شاهدته على التلفاز... قلت: "كان ذلك جيدًا". إذا نظرت إلى التصدي، شاهد وجهي وأنا أنهض، كان جادًا للغاية. أتذكر أن أشلي [كول] جاء إليّ، لا أعرف ماذا قال، ربما شتمتني، وأخبرني كم كان ذلك جيدًا. لكن بعد ذلك شاهدته على التلفزيون وقلت: "أوه، كان ذلك جيدًا".
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
