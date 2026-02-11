تمكن رونالدينيو، نجم برشلونة، من التغلب على سيمان في البطولة التي أقيمت في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سجل هدفاً من مسافة بعيدة ليمنح البرازيل التقدم 2-1. فشل منتخب الأسود الثلاثة في تسجيل هدف التعادل، مما أدى إلى خروجه من البطولة في مرحلة ربع النهائي، مما دفع الحارس السابق لفريق أرسنال إلى التساؤل عن الاستقبال الذي سيحظى به عند عودته إلى إنجلترا.

في الواقع، تعرض بيكهام لانتقادات شديدة من الصحافة، وكذلك من عدد كبير من مشجعي إنجلترا، بسبب دوره في خسارة البلاد أمام الأرجنتين في عام 1998. أدت بطاقته الحمراء بسبب ضربه سيميوني بقدمه إلى سيل من الإهانات غير المقبولة التي أثرت بشدة على لاعب مانشستر يونايتد السابق وعائلته.

بعد أن سأله أديبايو أكينفينوا عن ركلة رونالدينيو الحرة، اعترف سيمان أنه فكر في بيكهام ورد الفعل العنيف الذي قد يتبع ذلك: "لقد سجل ذلك الهدف وما زال أمامنا نصف ساعة. ونحن الآن في مرحلة خروج المغلوب. أنا على أرض الملعب أفكر في نفسي: "تبًا، إذا بقيت النتيجة على هذا الحال، هل سأعامل مثلما عومل بيكهام في عام 1998؟

"تخطر مثل هذه الأشياء في بالك. عندما تكون المخاطر كبيرة... في النهاية كنت بخير، حسناً، خسرنا 2-1، كلفنا ذلك الهدف الكثير، ولكن عندما وصلت إلى المنزل، هبطنا في مطار هيثرو وكان هناك الكثير من مشجعي إنجلترا وبدأوا جميعاً يهتفون باسمي. الحمد لله على ذلك".

عندما سُئل عما إذا كان رونالدينيو يقصد تسديد الكرة من تلك المسافة، أضاف سيمان: "أخبرني جيلبرتو سيلفا مباشرة بعد المباراة أنه لم يقصد ذلك. لكن لا يهم. فقد دخلت الكرة في المرمى. قيل لي مرات عديدة أنه لم يقصد ذلك.

"الطريف في الأمر أننا كنا نلعب في مباراة Soccer Aid [في 2016] وكان هو يلعب مع فريق بقية العالم، وحصل على ركلة حرة من موقع مشابه، فمشيت إلى المرمى ووقفت وأشرت إلى الزاوية العليا. 'هيا، انظر إن كنت تستطيع أن تفعلها مرة أخرى!' وكان يضحك بشدة."