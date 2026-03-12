"اللعنة عليّ!" - مارتن كيون يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تعليقه "المتحيز" على حادثة مهمة خلال مباراة أرسنال مع باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

عدم موضوعية المحلل لم ترق لرئيس كريستال بالاس السابق سيمون جوردان، الذي لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم تقييم لاذع لأيقونة أرسنال. كتب جوردان على X: "يا عزيزي مارتن FFS. هل قلت أن كيون العجوز يفتقر إلى الموضوعية؟ اللعنة، إنه كبير المتحيزين".

غابي أغبونلاهور لم يكن متأثرًا أيضًا، ووصف الحادثة بأنها "غوصة واضحة" وتساءل عن سبب عدم تدخل VAR. في حديثه إلى talkSPORT، قال المهاجم السابق لأستون فيلا: "مادويكي غاص. غوصة واضحة. السيد التحيز، مارتن كيون، الذي كان يعلق على المباراة الليلة الماضية قال إنها كانت ركلة جزاء واضحة. أصبح تحيزه تجاه أرسنال سخيفًا بعض الشيء الآن. أنا مندهش فقط لأن VAR لم يلغِ القرار. كان أرسنال محظوظًا جدًا ومملًا للمشاهدة."