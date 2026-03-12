Getty Images Sport
"اللعنة عليّ!" - مارتن كيون يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تعليقه "المتحيز" على حادثة مهمة خلال مباراة أرسنال مع باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
كيون يدافع عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل
كان كيون مصراً على أن الحكم اتخذ القرار الصحيح في ملعب بايرنارينا. خلال البث على قناة TNT Sports، أكد المدافع السابق: "بالنسبة لي كانت ركلة جزاء. كان عليك أن تراها من زوايا مختلفة أولاً، لكن بالنسبة لي، من الواضح أن القدم اليسرى عالقة في جذع (تيلمان). لا شك في ذلك". ثم أضاف: "ما سأقوله هو أن VAR لن يتعارض مع ذلك إذا كان هناك أي نوع من التلامس. ويمكننا أن نرى هناك أنه كان هناك تلامس".
الأردن ينتقد تحيز كيون
عدم موضوعية المحلل لم ترق لرئيس كريستال بالاس السابق سيمون جوردان، الذي لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم تقييم لاذع لأيقونة أرسنال. كتب جوردان على X: "يا عزيزي مارتن FFS. هل قلت أن كيون العجوز يفتقر إلى الموضوعية؟ اللعنة، إنه كبير المتحيزين".
غابي أغبونلاهور لم يكن متأثرًا أيضًا، ووصف الحادثة بأنها "غوصة واضحة" وتساءل عن سبب عدم تدخل VAR. في حديثه إلى talkSPORT، قال المهاجم السابق لأستون فيلا: "مادويكي غاص. غوصة واضحة. السيد التحيز، مارتن كيون، الذي كان يعلق على المباراة الليلة الماضية قال إنها كانت ركلة جزاء واضحة. أصبح تحيزه تجاه أرسنال سخيفًا بعض الشيء الآن. أنا مندهش فقط لأن VAR لم يلغِ القرار. كان أرسنال محظوظًا جدًا ومملًا للمشاهدة."
مدرب ليفركوزن ينتقد التحكيم
كان الإحباط شديدًا أيضًا في مقاعد البدلاء الألمانية، حيث انتقد كاسبر هجولماند ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي تم احتسابها بعد صافرة النهاية. شعر مدرب ليفركوزن أن فريقه قد بذل ما يكفي لضمان الفوز قبل تدخل الحكم في الدقيقة 89. "لدي مشاعر مختلطة"، أوضح. "كان أداءً جيدًا للغاية ضد فريق كبير – بالطبع نحن محبطون من المشهد الأخير. من الواضح أن النتيجة 1-0 كانت ستكون أفضل بكثير من 1-1. لا أرى أن هناك ركلة جزاء، لكن هذا هو الحال".
بالنسبة للرجل الذي كان في قلب العاصفة، لم يكن هناك أي شك في شرعية السقوط. قال مادويكي بعد المباراة: "أعتقد دائمًا أنني أستطيع أن أؤثر في المباراة، سواء بدأت المباراة أو كنت على مقاعد البدلاء. أخبرني حدسي أن أدخل منطقة الجزاء عندما التقطت الكرة، لذا دخلت".
المباراة مفتوحة تمامًا قبل مباراة الإياب في الإمارات
مع تعادل النتيجة الإجمالية 1-1، تتجه الأنظار الآن إلى مباراة الإياب في شمال لندن يوم الثلاثاء المقبل. يعتقد هجولماند أن العبء النفسي قد انتقل الآن بالكامل إلى أرسنال، الذي من المتوقع أن يهيمن على المباراة أمام جماهيره. مدرب ليفركوزن واثق من أن فريقه قادر على تقديم أداء قوي آخر، على الرغم من أنه سيتعين عليه أولاً خوض مباراة محلية ضد بايرن ميونيخ قبل العودة إلى العاصمة الإنجليزية للمباراة الحاسمة. بالنسبة لأرتا، يبقى التركيز على إنهاء المهمة في ملعب الإمارات، حيث كان فريقه قوياً طوال الموسم الحالي.
