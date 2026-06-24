كولومبيا والكونغو | مباراة لخذلان لومومبا .. ريال مدريد أضاع "روبرتو كارلوس" وشرط يفصلنا عن موقعة "ميسي ضد رونالدو"

الكونغو الديمقراطية خدعتنا أمام البرتغال ! ظننا أن هذا التعادل سيجعلها أحد أهم المنتخبات الحالمة في كأس العالم 2026، قبل أن تأتي كولومبيا لتدمير هذه الفرصة بالانتصار الثاني لها في المونديال.

المباراة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، انتهت بفوز كولومبيا بهدف دون رد، سجله دانييل مونوز ظهير كريستال بالاس، وهي نتيجة صادمة للكونغو التي تعادلت مع البرتغال في اللقاء الأول لها 1/1.

إنها مواجهة تعكس لنا حقيقة أن هذا المونديال لا يعرف المنطق أبدًا، يمكنك التعادل مع أكبر فرق المجموعة وإحراجه، وبعدها تخسر أمام من هو أقل منه "على الورق" وبشكل نظري.

النتيجة تضع كولومبيا على صدارة مجموعتها بـ6 نقاط، ثم البرتغال 4 والكونغو 1 وأوزبكستان خارج البطولة تمامًا بلا رصيد، ولكن ماذا حدث في المباراة التي لم تهتم الأغلبية لرؤيتها في توقيت مبكر من صباح اليوم؟