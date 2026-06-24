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علي سمير

كولومبيا والكونغو | مباراة لخذلان لومومبا .. ريال مدريد أضاع "روبرتو كارلوس" وشرط يفصلنا عن موقعة "ميسي ضد رونالدو"

فقرات ومقالات
كأس العالم
دانيال مونيوز
كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية
كولومبيا
الكونغو الديمقراطية
ليونيل مباسي نزاو
لويس دياز
ريال مدريد
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو

انتصار ثمين لمنتخب كولومبيا يضمن له التأهل لدور الـ32

الكونغو الديمقراطية خدعتنا أمام البرتغال ! ظننا أن هذا التعادل سيجعلها أحد أهم المنتخبات الحالمة في كأس العالم 2026، قبل أن تأتي كولومبيا لتدمير هذه الفرصة بالانتصار الثاني لها في المونديال.

المباراة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، انتهت بفوز كولومبيا بهدف دون رد، سجله دانييل مونوز ظهير كريستال بالاس، وهي نتيجة صادمة للكونغو التي تعادلت مع البرتغال في اللقاء الأول لها 1/1.

إنها مواجهة تعكس لنا حقيقة أن هذا المونديال لا يعرف المنطق أبدًا، يمكنك التعادل مع أكبر فرق المجموعة وإحراجه، وبعدها تخسر أمام من هو أقل منه "على الورق" وبشكل نظري.

النتيجة تضع كولومبيا على صدارة مجموعتها بـ6 نقاط، ثم البرتغال 4 والكونغو 1 وأوزبكستان خارج البطولة تمامًا بلا رصيد، ولكن ماذا حدث في المباراة التي لم تهتم الأغلبية لرؤيتها في توقيت مبكر من صباح اليوم؟

  • Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عودة الأسطورة

    كالعادة، الأجواء الصاخبة كانت تسود مدرجات كولومبيا خلال هذه المباراة، وحرصت الجماهير على تشجيع لاعبيها دون أي توقف، ولكن الحضور الأهم كان لميشيل مبولادينجا، الكونغولي الذي يجسد أسطورة الزعيم الراحل باتريس لومومبا في ملاعب كرة القدم.

    مبولادينجا لفت الأنظار في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالمغرب، وغاب عن المباراة الفاصلة لبلاده في تصفيات كأس العالم بسبب مشاكل في التأشيرة، وتأخر دخوله في المونديال إلى المباراة الثانية لحين حصوله عليها.

    ولكن لسوء حظ مبولادينجا، أن منتخب بلاده لم يتمكن من استقباله بالطريقة التي يستحقها بعد الحصول على التأشيرة، حيث سيطرت كولومبيا على مجريات الأمور وسددت أكثر من كرة خطيرة على مرمى ممثل قارة إفريقيا.

    يمكننا القول بكل سهولة وشجاعة .. إن الكونغو حضرت مباراة اليوم بحارسها وخط دفاعها فقط، حتى التهديدات التي وصلت لمرمى كولومبيا، كانت من خلال الرميات الطويلة التي نفذها المدافع أرثور ماسواكو.

    الكونغو لم تحصل على الإلهام من لومومبا المدرجات مثلما حدث في كأس الأمم، واكتفت ببعض المحاولات عقب انخفاض المعدل البدني لكولومبيا، ولكن الآمال لا تزال قائمة في الوصول كأفضل ثوالث في حالة الفوز على أوزبكستان.

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  • Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كولومبيا ليست لويس دياز فقط!

    عندما تتوجه الأنظار نحو كولومبيا، من الطبيعي التركيز على لويس دياز لاعب بايرن ميونخ الحالي، باعتباره النجم الأبرز على الإطلاق حاليًا في البلاد، بفضل مستوياته المبهرة مع النادي البافاري.

    ولكن مواجهة الكونغو أبرزت دور أحد أهم الجنود المجهولين في كولومبيا، وهو فيكتور مونيوز الذي لم يتوقف عن تشكيل خطورة هجومية من خلال مركزه كظهير أيمن، ليكون من أهم أسلحة المدرب نيستور لورينزو.

    مونيوز تفوق اليوم على جميع الأسماء الأكثر لمعانًا منه في كولومبيا، لويس دياز "سجل هدفين لم يُحتسبا بسبب التسلل" خاميس رودريجيز أيقونة البلاد، والمهاجم لويس سواريز، مما يعكس القيمة الكبيرة التي يمتلكها ولا يدركها البعض.

    ولكن، أي متابع للدوري الإنجليزي سيعرف مونيوز جيدًا، ما فعله اليوم ليس غريبًا عليه، صاحب الـ30 سنة معروف بإسهاماته الهجومية وتألقه مع كريستال بالاس منذ قدومه للفريق.

    مونيوز سجل 5 أهداف وصنع 4 الموسم الماضي مع بالاس بكل البطولات، وأحرز 6 وصنع 8 في موسم 2024/2025، لذلك تسجيله هدف الفوز اليوم لم يكن مفاجأة.

    البعض قام بتشبيهه بروبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد والبرازيل، بسبب طاقته وقدرته المذهلة على الاختراق، وهنا يأتي السؤال .. هل أخفق ريال بعدم التعاقد مع خليفة نجمه السابق ليذهب من أجل التعاقد مع دينزل دومفريس من إنتر بدلًا منه؟

    أمر وارد، مونيوز عمره 30 سنة مثل دومفريس، ولا يقل عنه من الناحية الفنية، ولكن المهم أن أحدهم التفت لموهبته، والحديث هنا عن إنتر الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

  • FBL-WC-2026-MATCH48-COL-CODAFP

    إنها بطولة الحراس

    من البديهي والطبيعي في كرة القدم، أن امتلاكك لحارس ممتاز قد يحسم كل شيء لصالحك، والعكس صحيح أيضًا إن لم يكن حارس عرينك دون المستوى، مثلما شاهدنا لمنتخبات أخرى مثل العراق ضد النرويج وفرنسا، والأردن في مباراتها مع النمسا.

    البطولة الحالية شهدت تألق العديد من الحراس، وكان على رأسهم فوزينيا حارس الرأس الأخضر، ومستواه الأسطوري أمام إسبانيا في التعادل بدون أهداف، ومن مصر، مصطفى شوبير الذي أنقذ بلاده من عدة فرص خطيرة ضد بلجيكا ونيوزلندا.

    حارس كوراساو أيضًا إيلوي روم كان من ضمن الأسماء اللامعة في مركز الحراسة، والآن انضم لهم جميعًا حارس الكونغو ليونيل مباسي نزاو رغم خسارة بلاده بهدف دون رد.

    نزاو تصدى لـ8 كرات أمام كولومبيا، 4 منهم يمكن وضعهم ضمن أبرز وأهم التصديات في المونديال حتى الآن، ولعل أهمهم لقطة منعه لهدف محقق من لويس دياز في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

    وهناك حقيقة مثيرة، هي أن تصديه لخمس كرات في أول 20 دقيقة من المباراة، جعله أول حارس يصل إلى هذا الرقم منذ ما فعله الجامايكي وارين باريت ضد الأرجنتين في كأس العالم 1998.

    ويعتبر نزاو من الأسماء التي نجحت الكونغو في الحفاظ عليها من التجنيس، حيث تخرج من أكاديمية باريس سان جيرمان، ولعب لفرنسا في الفئات السنية، قبل اتخاذ قراره الحاسم بتمثيل بلده الأصلي.

  • Argentina v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    الصدارة لمن؟

    انتصار كولومبيا يضعها في موقف ممتاز قبل اللعب ضد البرتغال في الجولة الثالثة، بعدما ضمنت بشكل رسمي التأهل إلى دور الـ32 من البطولة، والتعادل يكفيها من أجل احتلال الصدارة.

    ولكن هنا نجد أنفسنا أمام معضلة منتظرة لكريستيانو رونالدو قائد البرتغال وفريقه، لأن صدارة هذه المجموعة تعني اللعب أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم بمدينة كانساس سيتي، إذا سارت النتائج الحالية بنفس الاتجاه لمنتخب التانجو، بصعوده كمتصدر لمجموعته مع الفوز وصولًا بدور الثمانية.

    هل يتجنب رونالدو ورفاقه الصدارة من أجل تفادي اللعب أمام ليونيل ميسي في ربع النهائي؟ أم يضغط نجم النصر لخطف المركز الأول للعب أمام منافسه الأبدي في المعترك الذي انتظره عشاق كرة القدم لسنوات طويلة!

    وفقًا لشخصية رونالدو المعروفة وعشقه للتحديات، من الطبيعي أن يفعل ما بوسعه من أجل الظهور في مباراة مونديالية أمام ميسي، خاصة في ظل حالة الشكوك التي أثيرت حوله قبل البطولة وبعد مباراة الكونغو، قبل تسجيله لهدفين ضد أوزبكستان.

    سنرى ما سيحدث في الجولة الأخيرة، الاحتمال الأكبر هو أن البرتغال ستحاول ضمان الصدارة أي كان، لأن تفادي الأرجنتين من خلال المركز الثاني، لا يعني أن المهمة ستكون سهلة في أي طريق آخر.