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زهيرة عادل

لأن كرة القدم "ظالمة" | الكونغولي ليونيل مباسي .. الحارس البديل الذي تحول لـ"شبيه ميسي" وجن جنون جود بيلينجهام أمامه في كأس العالم 2026

فقرات ومقالات
ليونيل مباسي نزاو
ليونيل ميسي
إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية
إنجلترا
الكونغو الديمقراطية
كأس العالم
مصر
كأس أمم إفريقيا

شيء من الإنصاف في آخر ليالي الكونغو بالمونديال..

إن كانت كرة القدم "غير منصفة"، فنحن هنا لننصف من يستحق الإنصاف، حتى وإن أدارت له المستديرة ظهرها، وقررت أن تخرجه في ليلة تألقه مهزومًا..

إنه ليونيل مباسي؛ حارس مرمى الكونغو الديمقراطية، الذي غادر كأس العالم 2026، اليوم الأربعاء، مهزومًا بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن دور الـ32، على ملعب مرسيدس بنز.

هذا الملعب الشاهد على أمجاد الحراس في مونديال أمريكا الشمالية، حيث سبق مباسي حارس الرأس الأخضر رافائيل رومو "فنزويلا"، الذي أبدع في الحدث العالمي وقاد بلاده لتأهل تاريخي إلى دور الـ32 في انتظار مواجهة الأرجنتين.

وفي الليلة الأخيرة لمباسي في كأس العالم 2026، دعونا نستعرض حكاية هذا الحارس العملاق، الذي يستحق اكتساب احترام العالم أجمع..


  • مباسي .. ضحية "العادة السيئة" في كأس العالم 2026

    صحيح أن ليونيل مباسي استقبل هدفين أمام إنجلترا (هاري كين في الدقيقتين 75 و86)، لكنهما نتاج "سرحان" دفاعه عقب "العادة السيئة" في كأس العالم 2026 الخاصة بتوقف شرب المياة، التي كلفت الكثير من المنتخبات استقبال الأهداف بعدها مباشرةً في ظل تأثيرها على رتم المباريات وتركيز اللاعبين وحالتهم البدنية أحيانًا كذلك.

    كم منتخب كان متألقًا قبل توقفات شرب المياة ثم تراجع بعدها أو استقبل هدفًا بعدها بدقائق معدودة؟ .. لم نعد نتذكر، فقد أصبح المشهد متكررًا بشكل كبير، ومباسي ذاق من الكأس المر.



    لكن قبل أن يعبث التوقف بالنظام الكونغولي، كان مباسي نجم المباراة دون منازع، فلاعبو إنجلترا لم يقصروا نهائيًا، ولم يكونوا عاجزين عن العبور من الدفاع الإفريقي.

    إن سألت عن أكثر من تضرر من تألق مباسي على المستوى الفردي، فلن يكون سوى جود بيلينجهام؛ نجم وسط إنجلترا، الذي انفرد بالحارس ثلاث مرات ما بين أواخر الشوط الأول وأوائل الثاني، لكن في كل مرة صاحب الـ31 عامًا له بالمرصاد.




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  • من حارس بديل إلى شبيه ليونيل ميسي!

    دائمًا يفكر الجميع كثيرًا قبل مقارنة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأي لاعب آخر بشكل عام وفي نفس مركزه بشكل خاص، لكن ليونيل مباسي كسر هذه القاعدة بفضل أدائه أمام إنجلترا الليلة خاصةً، وعلى مدار أربع مباريات شارك بها بكأس العالم 2026.

    خمس فرص محققة على الأقل تصدى لها ليونيل مباسي الليلة أمام الأسود الثلاثة، ناهيك عن مساهماته الدفاعية من تشتيت للكرة واستردادها وما إلى ذلك.

    الحارس نفسه كان قد أبهر العالم في الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال 2026 أمام كولومبيا، إذ تصدى لخمس فرصة محققة في أول 20 دقيقة فقط، ليصبح أول حارس يحقق هذا العدد من التصديات في أول ثلث ساعة من مباراة في الحدث العالمي منذ أن فعلها الجامايكي وارن باريت ضد الأرجنتين عام 1998.

    في النهاية، انتهى مشوار مباسي في مونديال 2026 مستقبلًا خمسة أهداف خلال أربع مباريات .. لكن الشبكات العالمية كـ"سكواكا" لم تجد أي حرج في تشبيه تألقه بنجومية ليونيل ميسي وإن اختلفت المراكز!


    المثير أكثر في قصة مباسي قبل تشبيهه بـ"البرغوث الأرجنتيني" أنه قبل كأس العالم 2026 كان مجرد "حارس بديل" في لوهافر .. نعم هذا الحارس المتألق أمام نجوم بحجم جود بيلينجهام وهاري كين لم يخض في موسم 2025-26 سوى أربع مباريات فقط مع ناديه لوهافر الفرنسي، استقبل خلالهم هدفين، وخرج بشباك نظيفة من لقاء وحيد.



  • الآن الخوف من "لعنة التألق" .. منتخب مصر يعرفه جيدًا!

    وداع كأس العالم خاصةً بعد تألق كبير أمر محبط للغاية، لكن هناك ما قد يكون محبطًا أكثر لمباسي إن تكررت ذكراه السيئة..

    قبل معاناة نجوم إنجلترا أمام ليونيل مباسي، فقد عانى منتخب مصر الأمرين من الحارس الكونغولي قبل عامين، وقتما أطاح بالفراعنة من دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2023، التي لُعبت في يناير 2024.

    حينها انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي كانت واحدة من أكثر اللحظات أثارة في تاريخ كرة القدم، حيث استمر لـ18 ركلة.

    وبينما كانت نتيجة الترجيحيات 7-6 لصالح الكونغو، حان دور الحارسين للتسديد، فتقدم المصري محمد أبو جبل الذي صُدم بتألق مباسي متصديًا لركلته، قبل أن ينفذ بنفسه الركلة الأخيرة لبلده، والتي قادته للعبور لدور الثمانية.



    تلك اللحظات ربما هي الأسعد في مسيرة مباسي على المستوى القاري، لكن الصدمة أتت بعدها بأيام، إذ أصيب مع ناديه روديز الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بتمزق في الوتر الرضفي للركبة، ليخضع لعملية جراحية، غاب على إثرها لعدة أشهر، ما عرقل تقدم مسيرته الكروية.

    والآن أكثر ما يتمناه مباسي أن تتركه الإصابة يجني ثمار تألقه في كأس العالم 2026 بعدما حالت دون ذلك في 2024.


  • سياسي من طراز خاص

    ختام حديثنا عن ليونيل مباسي سيكون من خارج المستطيل الأخضر، فهذا الحارس الذي يمثل الكونغو الديمقراطية، كان قبل أشهر قليلة يخوض غامر السياسة في فرنسا، البلد الذي نشأ به ومثّل منتخباته السنية، قبل اختيار تمثيل المنتخب الأفريقي في الأخير..

    في فبراير، فاجأ مباسي الجميع بخوض الانتخابات البلدية الجزئية في روديز الفرنسية؛ المدينة الذي لعب لناديها الخاص لمدة ثماني سنوات متواصلة بين 2017 و2025.

    دخل الكونغولي الانتخابات البلدية الفرنسية ضمن قائمة سارة فيدال (اليسار المستقل)، وإن كان يتواجد بشكل رمزي فقط، بناءً على طلب خاص من فيدال، ولم يفز بمقعد في المجلس البلدي.