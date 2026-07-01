لأن كرة القدم "ظالمة" | الكونغولي ليونيل مباسي .. الحارس البديل الذي تحول لـ"شبيه ميسي" وجن جنون جود بيلينجهام أمامه في كأس العالم 2026

إن كانت كرة القدم "غير منصفة"، فنحن هنا لننصف من يستحق الإنصاف، حتى وإن أدارت له المستديرة ظهرها، وقررت أن تخرجه في ليلة تألقه مهزومًا..

إنه ليونيل مباسي؛ حارس مرمى الكونغو الديمقراطية، الذي غادر كأس العالم 2026، اليوم الأربعاء، مهزومًا بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن دور الـ32، على ملعب مرسيدس بنز.

هذا الملعب الشاهد على أمجاد الحراس في مونديال أمريكا الشمالية، حيث سبق مباسي حارس الرأس الأخضر رافائيل رومو "فنزويلا"، الذي أبدع في الحدث العالمي وقاد بلاده لتأهل تاريخي إلى دور الـ32 في انتظار مواجهة الأرجنتين.

وفي الليلة الأخيرة لمباسي في كأس العالم 2026، دعونا نستعرض حكاية هذا الحارس العملاق، الذي يستحق اكتساب احترام العالم أجمع..



