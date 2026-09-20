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Lamine Yamal Marcus Rashford Barcelona Manchester UnitedGetty Images
Muhammad Zaki
ترجمه

"لم يكن يعرف ما هو الكلاسيكو!" .. يامال يعلق على فترة راشفورد في برشلونة

ماركوس راشفورد
لامين يامال
مانشستر يونايتد
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني

النجم الإنجليزي رحل بعد موسم وحيد في إسبانيا

كشف لامين يامال عن الصعوبات التي واجهها ماركوس راشفورد في بداية مشاركته في الكلاسيكو خلال فترة إعارته إلى برشلونة.

وأوضح الموهبة الشابة كيف تعلّم مهاجم مانشستر يونايتد بسرعة المتطلبات الشرسة لأكبر منافسة في كرة القدم الإسبانية، ليغيّر في نهاية المطاف طريقته ويقدّم أداءً لافتًا أمام ريال مدريد.

  • درس قاسٍ في الكلاسيكو

    استمتع راشفورد بفترة مثمرة في كتالونيا الموسم الماضي، حيث سجل 14 هدفًا في 49 مباراة بينما توّج برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني. لكن بدايته في أعنف صراعات النادي لم تسر بسلاسة.

    شارك اللاعب الدولي الإنجليزي في الخسارة بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو في وقت مبكر من فترة إعارته. وترك أداؤه الأول الكثير مما هو منشود، إذ لاحظ زملاؤه على الفور عدم اعتياده على الضغوط الفريدة التي تحملها هذه المباراة.

    ورغم تلك البداية الصعبة، تأقلم خريج أكاديمية مانشستر يونايتد سريعًا. فعندما التقى العملاقان الإسبانيان مجددًا في ملعب كامب نو، قدّم المهاجم ركلة حرة رائعة ساعدت في حسم لقب برشلونة الثاني على التوالي، وأظهر تحولًا كبيرًا في معدل عمله بشكل عام.


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    تقييم قاسٍ من يامال لراشفورد

    وقد تحدّث يامال الآن عن الصعوبات التي واجهها زميله السابق في البداية، مسلّطًا الضوء على منحنى التعلّم الصعب المطلوب لمن لا يعرفون أجواء الكلاسيكو. وأشار الشاب إلى أن خرّيجي الأكاديمية تُغرَس فيهم عقلية مختلفة تمامًا منذ سن صغيرة.

    وقال يامال لشبكة Movistar: «في أول كلاسيكو لراشفورد، الذي خسرناه 2-1 في ملعب البرنابيو، رأيته يلعب وفكّرت: ‹لا يزال لا يعرف ما هو الكلاسيكو›».

    وأضاف: «ثم في مباراة الإياب، أدرك حقيقة الكلاسيكو، حيث سجّل من ركلة حرة ولعب بشدّة مختلفة تمامًا. عندما تأتي من لا ماسيا، فمنذ أول كلاسيكو لك تعرف عن ماذا يدور الأمر، وتعرف أن تلك المباراة معركة».


  • التحولات التكتيكية وصفقة انتقال أنطوني جوردون

    على الرغم من نجاح راشفورد في الاندماج ومساهماته في التتويج بالثنائية، قررت برشلونة عدم تفعيل خيار شرائه نهائيًا مقابل 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني).

    وبدلًا من ذلك، أشرف المدير الرياضي ديكو على صفقة طموحة بقيمة 70 مليون يورو (59 مليون جنيه إسترليني) لضم جناح نيوكاسل أنتوني جوردون، حيث وضع العملاق الكتالوني اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في مقدمة أولوياته بحثًا عن مواصفات محددة لتعزيز أسلوب الضغط العالي الذي ينتهجه هانزي فليك، إذ شعر النادي بأن الفريق كان يفتقر إلى الطاقة كلما غاب رافينيا.

    وقال ديكو: «نحن ممتنون للغاية لراشفورد. لقد قدّم الكثير في الموسم الماضي، لكن فلسفتنا في اللعب أكثر ارتباطًا بأنتوني. أسلوبه ينسجم مع ما يبحث عنه المدرب. كنا بحاجة إلى مزيد من الحدة».


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    ما هو مستقبل راشفورد في ظل كاريك

    عقب رحيله عن إسبانيا، وجد راشفورد نفسه عائدًا إلى أولد ترافورد ليعمل تحت قيادة مايكل كاريك. ويبحث المهاجم بشدة عن استعادة مستواه، بعدما فشل في هزّ الشباك خلال أول خمس مباريات له منذ عودته إلى نادي طفولته.

    ويعيش مانشستر يونايتد حاليًا بداية مؤسفة في أول موسم كامل له بقيادة كاريك. فمع فوز وحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز وخروج مبكر من كأس كاراباو على يد برايتون، سيحتاج راشفورد إلى استعادة شراسته وحدّته اللتين ظهرتا في الكلاسيكو لمساعدة الفريق على إنقاذ موسمه.