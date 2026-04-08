Newcastle United v Manchester United - Premier League
الكشف عن: هاري ماجواير رفض الانضمام إلى إنتر ميامي، الفائز بكأس MLS، من أجل تمديد عقده مع مانشستر يونايتد

أفادت التقارير أن هاري ماجواير رفض فرصة مربحة للانضمام إلى ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي، الفائز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، مفضلاً التوقيع على تمديد لعقده لمدة عام واحد مع مانشستر يونايتد. وكان من المقرر أن يصبح المدافع البالغ من العمر 33 عاماً لاعباً حراً هذا الصيف، لكنه التزم الآن بعقد جديد في أولد ترافورد، يتضمن خياراً لتمديد العقد لمدة 12 شهراً أخرى.

    ماغواير يرفض محاولات بيكهام للتقرب منه

    اختار اللاعب الدولي الإنجليزي البقاء في أولد ترافورد على الرغم من الاهتمام الكبير الذي أبداه نادي «إنتر ميامي» الذي يملكه ديفيد بيكهام في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS). ووفقاً لصحيفة «ذا صن»، رفض ماجواير فرصة الانضمام إلى ميسي في ميامي ليوقع على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد لمدة عام واحد. وبعد أن كان يُعتبر لاعباً زائداً عن الحاجة في أولد ترافورد، تمكن منذ ذلك الحين من ترسيخ مكانته كركيزة أساسية في مشروع مايكل كاريك المؤقت، حيث شارك أساسياً في كل المباريات منذ تغيير المدرب في مانشستر يونايتد في بداية العام.

    ملتزمون بالقضية المشتركة

    أعرب ماجواير عن فخره الكبير بمواصلة مسيرته مع النادي، مؤكدًا على الرغبة الجماعية في مساعدة التشكيلة الحالية على العودة إلى قمة كرة القدم الإنجليزية. وأشار إلى أن الطموح المشترك داخل غرفة الملابس لا يزال الدافع الرئيسي لقراره بالبقاء في أولد ترافورد.

    وقال المدافع الإنجليزي: "إن العزيمة التي يتحلى بها النادي بأكمله للفوز بالبطولات الكبرى واضحة للجميع، وأنا واثق من أن أفضل لحظاتنا معاً لا تزال أمامنا. يمكنك أن تشعر بطموح وإمكانات هذا الفريق المثير".

    وأضاف: "تمثيل مانشستر يونايتد هو شرف عظيم. إنها مسؤولية تجعلني أنا وعائلتي فخورين كل يوم. أنا سعيد بتمديد رحلتي مع هذا النادي الرائع إلى ما لا يقل عن ثمانية مواسم، ومواصلة اللعب أمام جماهيرنا المميزة لخلق المزيد من اللحظات الرائعة معاً".

  • القيادة والمرونة المهنية

    أشاد مسؤولو النادي بقدرة ماغواير على التحمل وسلوكه المهني، واعتبروه مرشدًا أساسيًا لفريق شاب يمر حاليًا بمرحلة انتقالية على الصعيد التكتيكي. كما لفتت عودته القوية انتباه مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل، الذي أعاد مؤخرًا استدعاء المدافع للمنتخب استعدادًا لكأس العالم المقبلة.

    وأكد مدير الكرة جيسون ويلكوكس على دور اللاعب المخضرم في رؤية مانشستر يونايتد طويلة المدى، قائلاً: "يمثل هاري العقلية والمرونة المطلوبتين للعب مع مانشستر يونايتد. إنه المحترف المثالي الذي يجلب خبرة لا تقدر بثمن وقيادة لفريقنا الشاب الطموح. هاري، مثل الجميع في النادي، مصمم تماماً على مساعدة مانشستر يونايتد في تحقيق نجاح منتظم ومستمر."

    الإيقاف وتوجيه تهمة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

    ورغم أن مستقبله قد حُسم، إلا أن المدافع سيضطر إلى التغيب عن الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لفترة قريبة، عقب طرده مؤخرًا في مباراة بورنموث. وقد يؤدي هذا الغياب عن المباريات المحلية، إلى جانب تهمة السلوك غير اللائق التي يواجهها من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى تعقيد مشاركته في جدول مباريات «الشياطين الحمر» المزدحم في الفترة المقبلة. ولن يشارك اللاعب في المباراة التي يستضيف فيها فريق كاريك فريق ليدز يوم الاثنين.

