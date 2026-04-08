الكشف عن: هاري ماجواير رفض الانضمام إلى إنتر ميامي، الفائز بكأس MLS، من أجل تمديد عقده مع مانشستر يونايتد

أعرب ماجواير عن فخره الكبير بمواصلة مسيرته مع النادي، مؤكدًا على الرغبة الجماعية في مساعدة التشكيلة الحالية على العودة إلى قمة كرة القدم الإنجليزية. وأشار إلى أن الطموح المشترك داخل غرفة الملابس لا يزال الدافع الرئيسي لقراره بالبقاء في أولد ترافورد.

وقال المدافع الإنجليزي: "إن العزيمة التي يتحلى بها النادي بأكمله للفوز بالبطولات الكبرى واضحة للجميع، وأنا واثق من أن أفضل لحظاتنا معاً لا تزال أمامنا. يمكنك أن تشعر بطموح وإمكانات هذا الفريق المثير".

وأضاف: "تمثيل مانشستر يونايتد هو شرف عظيم. إنها مسؤولية تجعلني أنا وعائلتي فخورين كل يوم. أنا سعيد بتمديد رحلتي مع هذا النادي الرائع إلى ما لا يقل عن ثمانية مواسم، ومواصلة اللعب أمام جماهيرنا المميزة لخلق المزيد من اللحظات الرائعة معاً".