الكشف عن موقف ليونيل ميسي من مباراة "الفيناليسيما" بعد إلغاء لقاء الأرجنتين وإسبانيا
ميسي يشعر بالإحباط لضياع فرصة الفوز باللقب
أكد مصدر لـ ESPN أن ميسي كان يتعامل مع المباراة بروح طموحة، معتبراً إياها نهائياً حقيقياً وخطوة أساسية حاسمة استعداداً لكأس العالم المقبلة. ولم يشارك المهاجم الأسطوري في المناقشات التي دارت داخل غرفة الاجتماعات والتي أدت في النهاية إلى إلغاء المباراة، على الرغم من مكانته كقائد للمنتخب الوطني.
المناخ السياسي يجبر قطر على إلغاء
كانت المباراة، التي كان من المقرر أن تجمع بين بطل كأس أمريكا الجنوبية 2024 (كونميبول) وأبطال أوروبا، من المقرر إجراؤها في قطر يوم 27 مارس. غير أن الهيئات المنظمة اضطرت إلى إلغاء المباراة بسبب تصاعد الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بياناً يوم الأحد يوضح فيه هذا القرار: "بعد مناقشات مطولة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات المنظمة في قطر، يُعلن اليوم أنه بسبب الوضع السياسي الحالي في المنطقة، لا يمكن إقامة مباراة "الفيناليسما" كما كان متوقعاً في قطر. وقد بحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن بدائل أخرى ممكنة، لكن تبين في النهاية أن جميعها غير مقبولة بالنسبة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم."
فشل المفاوضات بشأن الملاعب المحايدة
عقب الإلغاء الأولي، كشفت الكونميبول عن إجراء بحث محموم عن ملعب بديل. ورغم استعداد الأرجنتين لنقل المباراة إلى أوروبا، إلا أن الخلاف حول الجدول الزمني المحدد أدى إلى عدم التوصل إلى أرضية مشتركة بين الاتحادين القاريين.
وأورد بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (CONMEBOL) تفاصيل الخلاف: "في ظل هذه الظروف، تلقى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) يوم السبت 14 مارس اقتراحاً بإقامة المباراة في ملعب محايد بإيطاليا يوم 27 مارس. قبلت الأرجنتين الفكرة دون اعتراض، باستثناء التاريخ، واقترحت 31 مارس. للأسف، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن إقامة المباراة في 31 مارس - أي بعد أربعة أيام فقط من الاقتراح الأصلي - غير ممكن، وتم إلغاء "الفيناليسيما"."
تستمر المطاردة نحو الفوز باللقب رقم 49
والأهم من ذلك، توضح التقارير أن ميسي لم يشارك بأي شكل من الأشكال في عملية المفاوضات المطولة التي شارك فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (CONMEBOL) واللجان المنظمة المحلية. بل ظل تركيزه منصبًا بشكل كامل على الملعب، حيث كان يسعى إلى إضافة المزيد إلى رصيده غير المسبوق من الألقاب.
يُعد ميسي حالياً اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة القدم، حيث حصد 48 لقباً خلال مسيرته، كان آخرها كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) مع فريق إنتر ميامي في ديسمبر الماضي. كانت مباراة "الفيناليسما" فرصة ذهبية للفوز بلقبه التاسع والأربعين، وهو إنجاز سيتعين عليه الآن الانتظار قليلاً لتحقيقه.
