Getty Images Sport
ترجمه
الكشف عن موقف غابرييل مارتينيلي بشأن احتمال انتقاله من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية
الجناح البرازيلي يرغب في البقاء في الإمارات
يسعى مارتينيلي جاهداً للبقاء في أرسنال هذا الصيف، حيث يتطلع إلى النضال من أجل مستقبله تحت قيادة أرتيتا، وفقاً لموقع «فوتبول إنسايدر». وعلى الرغم من أن إدارة «المدفعجية» تدرس احتمال رحيل المهاجم من أجل تحقيق التوازن المالي، فإن الجناح البرازيلي لا ينوي مغادرة النادي اللندني الشمالي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
من المقرر أن يدخل النجم السابق لإيتوانو العام الأخير من عقده هذا الصيف، وهو وضع غالبًا ما يثير تكهنات حول انتقاله. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن الجناح حريص بشدة على إثبات قيمته واستعادة مكانته كلاعب أساسي مضمون بعد تراجعه في الترتيب الهرمي للفريق خلال الأشهر الأخيرة.
- Getty Images Sport
يكافح من أجل الحصول على فرصة في التشكيلة الأساسية تحت قيادة أرتيتا
كانت هذه الفترة بمثابة اختبار صعب لمارتينيلي، الذي لم يشارك سوى في تسع مباريات أساسية بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية موسم 2025-2026. وقد أدى تراجع مستواه إلى انخفاض طفيف في معدل أهدافه وتمريراته الحاسمة لكل 90 دقيقة مقارنة بالموسم السابق، في حين انخفضت الفرص التي صنعها أيضًا من 1.57 إلى 0.96 في المباراة الواحدة. وعلى الرغم من هذه الإحصائيات، أظهر الجناح مؤخرًا جودته على الساحة الأوروبية. وأشاد أرتيتا بلحظته السحرية من على مقاعد البدلاء ضد سبورتينغ لشبونة، حيث قدم تمريرة حاسمة لهدف الفوز الذي سجله كاي هافرتز. هذا النوع من التأثير هو ما يعتقد مارتينيلي أنه يبرر مكانه في التشكيلة، في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال للفوز بالألقاب على الصعيدين المحلي والأوروبي.
أرسنال يفكر في بيع لاعب على مضض
في حين أن اللاعب ملتزم بقضيته، تزعم صحيفة «فوتبول إنسايدر» أن أرسنال يفكر على مضض في بيعه في إطار سعيه لتجديد خياراته الهجومية. ويحرص النادي على التعاقد مع جناح أيسر جديد لتوفير أداء أكثر ثباتًا، وهو ما قد يجعل مارتينيلي هو اللاعب الذي سيُستبعد في حال وصول عرض مالي كبير. أنفق "المدفعجية" أموالاً طائلة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقد يضطرون إلى التخلي عن العديد من لاعبي الفريق الأول للالتزام باللوائح المالية. ومع مراقبة العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا للوضع، قد يتخذ مجلس إدارة أرسنال في النهاية قراراً بشأن مستقبل مارتينيلي دون الرجوع إلى اللاعب نفسه.
- AFP
من المقرر إجراء عملية تصفية واسعة النطاق للفريق
مارتينيلي ليس الاسم البارز الوحيد الذي قد يكون في طريقه إلى مغادرة النادي، في الوقت الذي يستعد فيه المدير الرياضي أندريا بيرتا لموسم صيفي حافل. يُعتقد أيضًا أن الظهير بن وايت مرشح للبيع، حيث يسعى النادي إلى استرداد الأموال من أجل المزيد من الاستثمار في اللاعبين. المهاجم غابرييل جيسوس هو لاعب آخر يظل مستقبله غير مؤكد بعد أن عانى من صعوبة في استعادة أفضل مستوياته عقب مشاكل الإصابة. أولوية أرسنال هي تجنب بيع أعضاء أساسيين في التشكيلة الأساسية لأرتيتا، مما يسلط الضوء بقوة على اللاعبين الاحتياطيين وأولئك الذين جعلتهم أوضاع عقودهم أو مستواهم عرضة لخطط إعادة هيكلة النادي.