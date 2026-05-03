قرار نهائي.. ريال مدريد يحسم موقف إندريك من تجديد الإعارة بعد كأس العالم!

سيعود إندريك إلى مدريد هذا الصيف، بعد أن أنهى فترة إعارة استمرت نصف موسم مع ليون. ولن تكون هناك أي إعارات أخرى، كما أن بيعه غير وارد. وقد أبلغ ريال مدريد إندريك بالفعل بخططه بشأنه - وهو سعيد للغاية. وهو يشعر الآن أنه في وضع أقوى من أي وقت مضى لتحقيق حلمه في النجاح مع عملاق الدوري الإسباني.

وفقًا لصحيفة AS، فإن التزام ريال مدريد تجاه إندريك مطلق: يريد النادي أن يحظى بالشهرة التي لم يتمكن من التمتع بها حتى الآن.

في وقت سابق من هذا الموسم، اختار تشابي ألونسو أن يضع ثقته في المهاجم المحلي جونزالوجغارسيا، مما دفع مدرب ريال مدريد آنذاك إلى تهميش إندريك.

في تلك المرحلة، اتفق اللاعب والنادي على أن الإعارة هي الخيار الأفضل. اختاروا ليون - وكان اختيارهم صائباً. من المقرر أن يشارك إندريك في كأس العالم مع البرازيل، قبل أن يعود إلى ريال مدريد بمكانة أكبر في تشكيلة الفريق الأول. لقد اتُخذ القرار.