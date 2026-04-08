Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier League
الكشف عن موقف تشيلسي بشأن عودة إنزو فرنانديز بعد فرض حظر داخلي عليه بسبب تلميحه بالانتقال إلى ريال مدريد

تشير التقارير إلى أن تشيلسي مستعد لاستعادة إنزو فرنانديز إلى صفوفه، ولم يجرده من منصبه القيادي على الرغم من حادثة تأديبية أثارت ضجة كبيرة. وكان المدرب ليام روزينيور قد استبعد لاعب الوسط الأرجنتيني من التشكيلة لمدة مباراتين عقب تصريحات بدا أنها تلمح إلى انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف.

  • موقف روزينور المتشدد

    وجد الفائز بكأس العالم نفسه في موقف حرج بعد أن ألمح إلى أنه يفضل الحياة في العاصمة الإسبانية، مما أدى إلى إيقافه داخليًا وجعله يغيب عن فوز تشيلسي على بورت فالي في كأس الاتحاد الإنجليزي. كما سيُمنع فرنانديز من المشاركة في مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من هذا التوتر، تشير مصادر داخلية في النادي إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام فرنانديز لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية، بل وحتى ارتداء شارة القيادة مرة أخرى هذا الموسم، وفقًا لصحيفة «ذا غارديان».

    وفي حديثه عن قرار تطبيق العقوبة، كان روزينيور حازماً بشأن المعايير الثقافية المطلوبة في ستامفورد بريدج. "من المخيب للآمال أن يتحدث إنزو بهذه الطريقة. ليس لدي أي كلمات سيئة لأقولها عنه، لكنه تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه"، أوضح مدرب البلوز.

    مستقبل المجموعة القيادية ومنصب القائد

    على الرغم من أن فرنانديز تولى قيادة الفريق في كثير من الأحيان في غياب ريس جيمس، إلا أن مسؤولي تشيلسي أوضحوا أنه لم يتم تعيينه رسميًا كنائب وحيد للكابتن. بل إنه لا يزال جزءًا من مجموعة قيادية أوسع تضم مويسيس كايسيدو وكول بالمر. وتشير صحيفة «الغارديان» إلى أن النادي ينظر إليه على أنه شخصية «قيادية» تجعله سلطته الطبيعية مرشحًا لهذا المنصب بمجرد اكتمال عودته إلى التشكيلة الأساسية. شعر المسؤولون بضرورة اتخاذ موقف بعد أن أعرب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عن إعجابه بنمط الحياة في مدريد ونجوم ريال مدريد السابقين. واعتبر المديرون الرياضيون هذه التصريحات العلنية ذات تأثير عكسي، خاصة أنها جاءت مصحوبة بانتقادات لرحيل المدرب السابق إنزو ماريسكا.

  • طلب انتقال وسعر خيالي

    ومع ذلك، لا يزال الوضع متقلبًا، حيث تشير التقارير الواردة من إسبانيا إلى أن اللاعب لم يستقر بعد. ووفقًا لبرنامج «إل تشيرينجويتو»، يستعد فرنانديز لتقديم طلب انتقال رسمي لإجبار النادي على بيعه إلى ريال مدريد في الصيف. ومع ذلك، وبما أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2032، فإن تشيلسي لا يتعرض لأي ضغوط لبيعه، ويُقال إنه حدد سعرًا خياليًا يبلغ 130 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار) للاعب خط الوسط لردع المهتمين المحتملين.

    دعم الفريق والطريق إلى الأمام

    على الرغم من التوتر السائد في الإدارة العليا، لا يزال فرنانديز يحظى بدعم زملائه في الفريق. وتشير التقارير إلى أن كبار اللاعبين في غرفة الملابس ضغطوا على روزينور لرفع الإيقاف قبل مباراة مانشستر سيتي، معتبرين أن الأرجنتيني عنصر أساسي في خططهم التكتيكية. ورغم أن هذا الطلب لم يؤدِ إلى عودته الفورية، إلا أن النادي يراقب عن كثب استجابته للعقوبة. ينصب تركيز تشيلسي الآن على ضمان تركيز فرنانديز على الملعب في سعيه نحو حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. مع اقتراب مباراة نصف النهائي المهمة ضد ليدز يونايتد، يأمل البلوز أن تكون فترة الانضباط الداخلي هذه بمثابة نقطة انطلاق جديدة للاعب الذي لا يزال أحد أكثر اللاعبين موهبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

