الكشف عن موقف تشيلسي بشأن عودة إنزو فرنانديز بعد فرض حظر داخلي عليه بسبب تلميحه بالانتقال إلى ريال مدريد

وجد الفائز بكأس العالم نفسه في موقف حرج بعد أن ألمح إلى أنه يفضل الحياة في العاصمة الإسبانية، مما أدى إلى إيقافه داخليًا وجعله يغيب عن فوز تشيلسي على بورت فالي في كأس الاتحاد الإنجليزي. كما سيُمنع فرنانديز من المشاركة في مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من هذا التوتر، تشير مصادر داخلية في النادي إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام فرنانديز لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية، بل وحتى ارتداء شارة القيادة مرة أخرى هذا الموسم، وفقًا لصحيفة «ذا غارديان».

وفي حديثه عن قرار تطبيق العقوبة، كان روزينيور حازماً بشأن المعايير الثقافية المطلوبة في ستامفورد بريدج. "من المخيب للآمال أن يتحدث إنزو بهذه الطريقة. ليس لدي أي كلمات سيئة لأقولها عنه، لكنه تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه"، أوضح مدرب البلوز.