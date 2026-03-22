الكشف عن موقف تشيلسي بشأن إقالة ليام روزينيور الذي يواجه ضغوطًا شديدة في أعقاب الهزيمة المذلة أمام إيفرتون
الخروج من كأس كاراباو ودوري أبطال أوروبا: الضغط يتزايد على روزينيور
لم يتسلم روزينيور مقاليد الإدارة في غرب لندن إلا في 8 يناير. وقد تم تعيينه خلفًا لإنزو ماريسكا - الذي قاد الفريق للفوز بدوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية خلال فترة توليه المنصب.
لجأ تشيلسي إلى مدرب لا يمتلك أي خبرة في التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع وجود عنصر مخاطرة في استقطاب روزينور، المدرب السابق لديربي وهال سيتي، من نادي ستراسبورغ الفرنسي الشقيق.
يعتبر المدرب البالغ من العمر 41 عاماً مدرباً ذو تفكير تقدمي وقادر على التكيف، حيث يطبق أساليب قد تثير الدهشة، لكنه يدرك أنه سيُحكم عليه في النهاية بناءً على النتائج. لا يزال تشيلسي في السباق نحو لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد وصوله إلى ربع النهائي من تلك المسابقة. ومع ذلك، عانى الفريق من خيبة أمل في نصف نهائي كأس كاراباو أمام أرسنال، وخرج من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة ثقيلة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام حامل لقب أوروبا، باريس سان جيرمان.
تشيلسي يغير تشكيلته الأساسية باستمرار بينما يتعرض للهزيمة
فشل «البلوز» في تسجيل أي أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة، بعد أن خرج خالي الوفاض من مواجهاته مع نيوكاسل وباريس سان جيرمان وإيفرتون. وأدى الهزيمة بنتيجة 3-0 في ملعب «هيل ديكنسون» في المباراة الأخيرة إلى انطلاق صيحات الاستهجان من مدرجات المشجعين الزائرين.
تطرح أسئلة حتمية حول المدة التي سيُمنحها روزينيور لتصحيح الأمور، حيث لم يتردد تشيلسي أبدًا في إجراء تغييرات على مقاعد البدلاء. ويخضع الفريق لرقابة شديدة هذا الموسم بعد تعديل تشكيلته الأساسية أسبوعيًا وتلقيه هزائم من كل منافس واجهه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
هل يواجه روزينيور خطر الإقالة من تشيلسي؟
ومع ذلك، لا يُعتبر روزينيور معرضًا لخطر فوري بفقدان منصبه. فقد صرح فابريزيو رومانو، في تحديث على قناته على يوتيوب: «الرسالة التي تلقيتها من تشيلسي هي أنه لا يوجد تغيير وشيك بشأن ليام روزينيور، وأنهم ما زالوا يدعمونه. هذه التشكيلة لم تُبنى خصيصًا من أجله، لذا هناك بعض النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم أدائه. إنهم يريدون المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل».
وهذا موقف تؤيده BBC Sport، حيث يُتوقع أن ينجح روزينيور في تحقيق هدف إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى والحصول على حق المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وتقول القناة: "التأهل للمسابقة هو أكبر وسيلة منفردة أمام أي نادٍ كبير لتعزيز أرباحه. فإيرادات البث التلفزيوني وجوائز المال وإيرادات أيام المباريات أكبر بكثير من تلك التي تدرها دوري أوروبا أو دوري المؤتمر.
"وهذا مهم بشكل خاص لفريق تشيلسي، الذي لا يزال يفتقر إلى راعي طويل الأمد لصدريته، والذي يتخلف ملعبه، ستامفورد بريدج، عن الملاعب الأكبر والأكثر حداثة التي يستخدمها العديد من منافسيه في الدوري.
"لهذه الأسباب جميعها، كان الهدف الرئيسي للنادي قبل بداية الموسم، في عهد المدرب السابق ماريسكا، هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وبالنسبة لروزينيور، الذي كان من المتوقع أن يجلب الاستقرار، فإن هذا هو التوقع المستمر".
الفترة الدولية: روزينيور يركز على إسكات أصوات المشككين
يتمتع روزينور بخبرة طويلة في عالم كرة القدم تكفي ليدرك أنه من الأفضل تجاهل أي شائعات. وقال لبرنامج «ماتش أوف ذا داي» بعد أن شاهد أداءً سيئًا للغاية أمام إيفرتون: «أنا لا أركز على الضجة المحيطة. أعرف حقيقة موقعي وموقعنا كنادٍ وما يمكننا تحقيقه، وهو ما يزال يمثل إنجازات مذهلة. لقد كانت فترة صعبة حقًا لهؤلاء اللاعبين. لقد واجهنا الكثير من الانتكاسات وعلينا أن ننفض الغبار عن أنفسنا ونتأكد من عودتنا للقتال".
وتابع حديثه لـ "بي بي سي راديو 5 لايف": "ما أحتاج إلى تحسينه هو اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق باختيار التشكيلة، وكيفية تجديد الفريق وتناوب اللاعبين لضمان قدرتنا التنافسية في هذه المباريات. ربما جاءت فترة التوقف الدولية في الوقت المثالي لنا للتجمع واستعادة قوتنا. لدينا أيضًا بضعة أسابيع خالية للذهاب إلى ملعب التدريب والعمل على ما نريد".
مع توقف المباريات المحلية، لن يعود تشيلسي إلى الملاعب حتى يستضيف فريق بورت فالي المتعثر في دوري الدرجة الأولى في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 4 أبريل. ويحتل الفريق المركز السادس في الترتيب، ولديه سبع مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
