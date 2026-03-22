الكشف عن موقف تشيلسي بشأن إقالة ليام روزينيور الذي يواجه ضغوطًا شديدة في أعقاب الهزيمة المذلة أمام إيفرتون

لم يتسلم روزينيور مقاليد الإدارة في غرب لندن إلا في 8 يناير. وقد تم تعيينه خلفًا لإنزو ماريسكا - الذي قاد الفريق للفوز بدوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية خلال فترة توليه المنصب.

لجأ تشيلسي إلى مدرب لا يمتلك أي خبرة في التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع وجود عنصر مخاطرة في استقطاب روزينور، المدرب السابق لديربي وهال سيتي، من نادي ستراسبورغ الفرنسي الشقيق.

يعتبر المدرب البالغ من العمر 41 عاماً مدرباً ذو تفكير تقدمي وقادر على التكيف، حيث يطبق أساليب قد تثير الدهشة، لكنه يدرك أنه سيُحكم عليه في النهاية بناءً على النتائج. لا يزال تشيلسي في السباق نحو لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد وصوله إلى ربع النهائي من تلك المسابقة. ومع ذلك، عانى الفريق من خيبة أمل في نصف نهائي كأس كاراباو أمام أرسنال، وخرج من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة ثقيلة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام حامل لقب أوروبا، باريس سان جيرمان.