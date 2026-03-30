ترجمه
الكشف عن موعد عودة كريستيانو رونالدو وسط مخاوف بشأن مشاركة البرتغال في كأس العالم، بينما يصدر طبيب «النصر» تقييمه بشأن تعافيه من الإصابة
دفعة مزدوجة في الرياض
أعطى كارلوس ميغيل، الطبيب الرسمي لفريق النصر، الضوء الأخضر رسمياً لكل من رونالدو وساديو ماني للانضمام مجدداً إلى التدريبات الجماعية بعد أن أكمل الثنائي برامج التعافي من الإصابات التي تعرضا لها. وكان رونالدو يعاني من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال الفوز 3-1 على الفيحة، وهي الإصابة التي أجبرته على الغياب عن مباريات حاسمة أمام نيوم والخليج. ولتسريع تعافيه، سافر اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً إلى إسبانيا لتلقي علاج متخصص قبل أن يعود إلى المركز الطبي للنادي. من ناحية أخرى، تغلب ماني على إصابة في الكاحل تعرض لها قبل الجولة السابقة من المباريات، مما يضمن للمدرب خورخي جيسوس توفر أسلحته الهجومية الأساسية في المرحلة الأخيرة من الموسم.
مؤهل للمنافسة
وفقًا لتقارير صحيفة «الرياض»، فإن الجهاز الطبي راضٍ عن التقدم الذي أحرزه الثنائي المخضرم، في الوقت الذي يسعى فيه متصدر الدوري إلى الحفاظ على فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن أقرب منافسيه في صدارة الترتيب. ويتجه التركيز الآن نحو الاستعداد البدني للمباريات، استعدادًا لسلسلة حاسمة من ثماني مباريات تختتم بها الفريق موسمه المحلي.
وأشار مصدر مقرب من النادي إلى أن "المدرب خورخي جيسوس يمكنه الآن الاستعانة بخدمات رونالدو وماني بعد أن أكملوا برامج إعادة التأهيل والعلاج. ومن المتوقع أن يكونا جاهزين لمباراة الجمعة ضد النجمة. وقد أنهى ماني برنامج اللياقة البدنية، الذي تضمن تمارين الجري وتقوية العضلات، وتعافى من إصابة الكاحل التي تعرض لها مؤخرًا".
أفضل هداف في فريق النصر
على الرغم من غيابه عن الملاعب منذ أواخر فبراير، لا يزال رونالدو النقطة المحورية بلا منازع في هجوم النصر، حيث سجل 21 هدفاً في 22 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين. ومع ذلك، فإنه يتخلف عن إيفان توني لاعب الأهلي (25 هدفاً) ونجم القضائية جوليان كينونيس (24 هدفاً) في السباق على الحذاء الذهبي، بعد أن غاب عن عدد كبير من الدقائق خلال الشهر الماضي. تستمر التكهنات حول مستقبل رونالدو على المدى الطويل، حيث تشير الشائعات الأخيرة إلى أن المهاجم الأسطوري قد يتقاعد أخيراً عند انتهاء عقده الحالي في يونيو 2027.
العد التنازلي لكأس العالم
تُعد مباراة يوم الجمعة أمام النجمة نقطة الانطلاق لـ«رونالدو» في انطلاقته الأخيرة نحو الحدث الكروي الأكبر هذا الصيف في أمريكا الشمالية. وبعد انتهاء الموسم المحلي، سيتحول التركيز بالكامل إلى المباراة الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم يوم 17 يونيو في هيوستن، والتي ستواجه فيها إما جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جامايكا. وسيحتاج المهاجم المخضرم إلى خوض المباريات المتبقية في الدوري دون إصابات لضمان قيادة منتخب بلاده في مجموعة تضم أيضًا أوزبكستان، وفي مباراة نهائية من المتوقع أن تكون حاسمة ضد كولومبيا في ميامي. وسيكون الحفاظ على الوتيرة وتجنب المزيد من المشاكل العضلية خلال الشهرين المقبلين هو الاختبار النهائي لقدرة رونالدو على الاستمرار.