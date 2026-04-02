الكشف عن مطالب إيبراهيما كوناتي المالية في ليفربول، حيث يضغط اللاعب المتمرد على عقده للحصول على زيادة كبيرة في راتبه وسط أنباء عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد

يدخل ليفربول في مفاوضات صعبة مع كوناتي، حيث يطالب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بزيادة كبيرة في راتبه. ورغم أن التقارير تشير إلى أن احتمالية بقائه في ميرسيسايد أكبر من رحيله، إلا أن المفاوضات حول العقد الجديد واجهت عقبات بسبب الخلافات حول الأجور بين النادي وممثلي اللاعب. يعتقد ممثلو اللاعب السابق في نادي آر بي لايبزيغ أن راتبه الحالي الذي يبلغ حوالي 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً لا يتناسب مع أهميته للفريق، وفقاً لموقع The Athletic. على سبيل المثال، يُقال إن فلوريان فيرتز يتقاضى حوالي 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. لكن، في حين أن المفاوضات لا تزال متوقفة، تبدو احتمالات رحيل المدافع أقل تأكيداً مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.