Getty Images Sport
ترجمه
الكشف عن محاولة مفاجئة من «أرسنال» للتعاقد مع داني أولمو لاعب «برشلونة»، في الوقت الذي يوضح فيه لاعب الوسط موقفه بشأن الانتقال
فشل «الغانرز» في صفقة جريئة لضم أولمو
ظهر نادي أرسنال كمتنافس مفاجئ على خدمات لاعب برشلونة أولمو، حيث أفادت صحيفة «سبورت»، نقلاً عن موقع «سبورت ويتنس»، أن «المدفعجية» قاموا مؤخراً بمحاولة جادة لجذب لاعب الوسط إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقاً للتقرير، كان ميكيل أرتيتا حريصاً على استغلال الفترة التي كان فيها اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يحصل على دقائق لعب غير منتظمة تحت قيادة هانسي فليك، على أمل إقناع الإسباني بأن مستقبله يكمن في ملعب الإمارات.
- Getty Images Sport
موقف أولمو بشأن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري السعودي
على الرغم من إغراء الدوري الإنجليزي الممتاز والمشروع الطموح الذي يطرحه أرسنال، أوضح أولمو أنه لا ينوي التخلي عن حلمه مع برشلونة. فاللاعب الوسط ملتزم تمامًا بالنجاح في النادي الذي قضى فيه سنوات تكوينه في أكاديمية «لا ماسيا»، مما يغلق الباب فعليًا أمام انتقاله إلى ملعب «الإمارات» في المستقبل القريب. وقد خضعت هذه الولاء الثابت للاختبار أيضًا من خلال عروض مغرية من أندية أخرى. تشير صحيفة "سبورت" إلى أن نادي القضائية في الدوري السعودي للمحترفين قدم عرضًا مغريًا للغاية، شمل عقدًا لمدة أربع سنوات بقيمة 9.5 مليون يورو صافية في الموسم. كما لطالما كان مانشستر سيتي وبيب جوارديولا من المعجبين به، حيث أثار وكيل أولمو، آندي بارا، التكهنات لفترة وجيزة الصيف الماضي بقوله: "لا أحد يعرف ماذا يخبئ المستقبل".
ومع ذلك، تمامًا كما فعل مع أرسنال، رفض أولمو ثروات الشرق الأوسط وجاذبية مانشستر لمواصلة رحلته تحت قيادة فليك في الدوري الإسباني. في النهاية، يجعل هذا الالتزام الثابت إبرام صفقة أمرًا شبه مستحيل على المدى القصير. مع عقد يمتد حتى عام 2030 وقيمة سوقية تقدر بحوالي 60 مليون يورو، سيحتاج أي نادٍ مهتم به بشكل واقعي إلى أن يدفع النادي الكتالوني اللاعب بنشاط نحو باب الخروج قبل أن تتبلور صفقة الانتقال.
سعي أرتيتا لتعزيز خط الوسط
يُبرز السعي وراء التعاقد مع أولمو رغبة أرتيتا المستمرة في إضافة المزيد من الإبداع العالمي المستوى إلى خط وسط فريقه. وقد ظهر هذا الاهتمام في الوقت نفسه الذي أفادت فيه التقارير بأن أرسنال يتصدر السباق في الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ المخضرم ليون غوريتزكا. ويبدو أن «المدفعجية» يبحثون في جميع أنحاء الدوريات الأوروبية الكبرى للعثور على اللاعب المثالي لتعزيز تشكيلتهم في سعيهم نحو اللقب.
- AFP
مستقبل طويل الأمد في كامب نو
يقدم أولمو أداءً متميزًا باستمرار مع برشلونة منذ عودته إلى النادي قادمًا من آر بي لايبزيغ في عام 2024. كما ازدادت أهميته بالنسبة للمدرب فليك مع تقدم الموسم الحالي، حيث سجل اللاعب الدولي الإسباني 16 مساهمة في الأهداف خلال 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
في الوقت الحالي، يجب على أرسنال أن يوجه اهتمامه إلى مكان آخر إذا كان يرغب في ضم صانع ألعاب جديد إلى صفوفه. وما لم تفرض الأوضاع المالية لبرشلونة بيعاً مفاجئاً، يبدو أن أولمو سيبقى في مكانه الحالي.