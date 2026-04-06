الكشف عن محاولة مفاجئة من «أرسنال» للتعاقد مع داني أولمو لاعب «برشلونة»، في الوقت الذي يوضح فيه لاعب الوسط موقفه بشأن الانتقال

على الرغم من إغراء الدوري الإنجليزي الممتاز والمشروع الطموح الذي يطرحه أرسنال، أوضح أولمو أنه لا ينوي التخلي عن حلمه مع برشلونة. فاللاعب الوسط ملتزم تمامًا بالنجاح في النادي الذي قضى فيه سنوات تكوينه في أكاديمية «لا ماسيا»، مما يغلق الباب فعليًا أمام انتقاله إلى ملعب «الإمارات» في المستقبل القريب. وقد خضعت هذه الولاء الثابت للاختبار أيضًا من خلال عروض مغرية من أندية أخرى. تشير صحيفة "سبورت" إلى أن نادي القضائية في الدوري السعودي للمحترفين قدم عرضًا مغريًا للغاية، شمل عقدًا لمدة أربع سنوات بقيمة 9.5 مليون يورو صافية في الموسم. كما لطالما كان مانشستر سيتي وبيب جوارديولا من المعجبين به، حيث أثار وكيل أولمو، آندي بارا، التكهنات لفترة وجيزة الصيف الماضي بقوله: "لا أحد يعرف ماذا يخبئ المستقبل".

ومع ذلك، تمامًا كما فعل مع أرسنال، رفض أولمو ثروات الشرق الأوسط وجاذبية مانشستر لمواصلة رحلته تحت قيادة فليك في الدوري الإسباني. في النهاية، يجعل هذا الالتزام الثابت إبرام صفقة أمرًا شبه مستحيل على المدى القصير. مع عقد يمتد حتى عام 2030 وقيمة سوقية تقدر بحوالي 60 مليون يورو، سيحتاج أي نادٍ مهتم به بشكل واقعي إلى أن يدفع النادي الكتالوني اللاعب بنشاط نحو باب الخروج قبل أن تتبلور صفقة الانتقال.