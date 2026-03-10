Getty
الكشف عن: كيف يخطط بايرن ميونيخ لإنهاء الحديث عن انتقال هاري كين مع إعلان تمديد عقد المهاجم صاحب 500 هدف
عندما انتهت صلاحية بنود الخروج بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني في عقد كين
في الوضع الحالي، كين مرتبط بشروط في أليانز أرينا حتى صيف 2027. تم الكشف في مرحلة ما أن الأطراف المهتمة من خارج الدوري الألماني يمكنها الدخول في مفاوضات إذا قدمت عرضًا بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني (77 مليون دولار).
لم تصل أي عروض، وتم إلغاء شروط الانتقال هذه في نهاية فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026. أي شخص يأمل في انتزاع كين من بافاريا سيتعين عليه الآن دفع أي مبلغ يطلبه بايرن ميونيخ مقابل لاعبه رقم 9.
لا ينوي بطل الدوري الألماني الحالي - الذي ساعد كين في رفع لعنة الألقاب التي طالما لاحقته - الموافقة على بيعه. بدلاً من ذلك، يبحث النادي خيار الإبقاء على المهاجم الغزير التهديف بعد نهاية الموسم المقبل.
كيف يعتزم بايرن ميونيخ صد أي اهتمام بكاين
تقرير صحيفة بيلد أن بايرن ميونيخ يسعى للتوصل إلى اتفاق "مبكر" في هذا الشأن. وتضيف الصحيفة أن قيمة كين بالنسبة للفريق ستُعترف بها من خلال زيادة في راتبه: "تريد إدارة النادي التأكيد على قيمته الكبيرة للفريق، وهي مستعدة لمنح نجم الدوري الأكبر زيادة في راتبه قبل الموعد المحدد".
يتخذ بايرن ميونيخ إجراءات حاسمة بعد أن شاهد عملاق الدوري الإسباني برشلونة يرتبط بصفقة مذهلة لضم كين. وقد ادعى المرشح الرئاسي في كامب نو، تشافي فيلاجوانا، أنه سيسعى لضم كين إذا تم انتخابه في كاتالونيا.
وقد سعى اللاعب نفسه إلى التخفيف من حدة هذه الشائعات، حيث قال المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا: "لم أسمع أي شيء عن ذلك. والدي وأخي يتوليان كل شيء، لكنهما لم يخبرا لي بأي شيء. كما قلت من قبل، أنا سعيد جدًا هنا في بايرن. أنا أركز على هذا الموسم ووقتي في بايرن. أعتبر ذلك مجاملة".
أفاد موقع CFBayernInsider أن الشائعات حول انتقاله إلى برشلونة "غير صحيحة"، حيث لم يتلق ممثلو كين أي اتصال رسمي من البلوغرانا. ويعتبرون تصريحات فيلاجوانا خطوة استراتيجية في محاولة مستمرة لانتزاع السلطة من جوان لابورتا.
لماذا بايرن ميونيخ مصمم على الموافقة على شروط جديدة
يتم حث بايرن على إنهاء أي تكهنات غير مرغوب فيها في أسرع وقت ممكن. تتوقع الشخصيات البارزة في أليانز أرينا أن يلتزم كين بمستقبله مع النادي - حيث استقر في ألمانيا مع زوجته كيت وأطفالهما الأربعة.
وقد تحدث أسطورة النادي لوثار ماتيوس في برنامج Sky90 – die Fußballdebatte عن المكانة الخاصة التييتمتع بها كين ولماذا يجب أن يظل في النادي: "إنه الآن يفوز بلقب تلو الآخر، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه من قبل في إنجلترا. لذلك لا أرى أي سبب يدعو هاري كين إلى مغادرة هذا النادي أو بيئته. سيتم تمديد عقده. أنا متأكد من ذلك.
"إنه يدرك ما يمتلكه في مدربه (فنسنت كومباني)؛ وهو يرد الجميل للثقة التي يمنحها له المدرب. إنه يلعب في فريق فعال. من يدري ما إذا كان سيتألق في مكان آخر؟ من يدري ما إذا كان سيتمكن من اللعب في مكان آخر بنفس المستوى الذي يلعب به هنا تحت قيادة كومباني؟
"إنه علامة تجارية عالمية، إنه ديفيد بيكهام الثاني لأن الجميع في العالم يعرفه. لا يوجد من يكرهه - لا في فرانكفورت ولا في دورتموند".
هل أصيب كين خلال موسمه الأكثر إنتاجية مع بايرن؟
كين، الذي سيقود إنجلترا إلى نهائيات كأس العالم 2026 هذا الصيف بصفته قائد منتخب بلاده، سجل 45 هدفًا في 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم - وهو أفضل رصيد له منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ قادمًا من توتنهام، بصفته أفضل هداف في تاريخ النادي اللندني.
وقد عانى مؤخرًا من إصابة غير متوقعة، مما هدد بمنعه من مطاردة الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي البالغ 41 هدفًا في موسم واحد من الدوري الألماني، ولكن من المتوقع أن يعود للمنافسة على وقت اللعب خلال مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع أتالانتا يوم الثلاثاء.
