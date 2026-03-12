الكشف عن: فينيسيوس جونيور سأل فيديريكو فالفيردي عما إذا كان يريد تنفيذ ركلة جزاء لريال مدريد قبل لحظات من إضاعته لفرصة ثمينة أمام مانشستر سيتي

بعد صافرة النهاية، أكد النجم الأوروغواياني أن هذا التبادل قد حدث على أرض الملعب. وقال فالفيردي لشبكةTNT Sports: "سألني فيني جونيور إذا كنت أرغب في تنفيذ ركلة الجزاء. فيني هو أسطورة ريال مدريد، وهو صديق عزيز، وأنا وزملائي الآخرون طلبنا منه أن ينفذها". وعن الركلة المهدرة، أضاف فالفيردي: "هذه الأمور يمكن أن تحدث، إنها جزء من كرة القدم". كان هذا تعبيراً عن التواضع من لاعب كان قد دمر بالفعل فريق بيب جوارديولا بثلاثية مذهلة في الشوط الأول خلال 22 دقيقة، ليصبح ثاني لاعب وسط في تاريخ ريال مدريد يسجل ثلاثية في مسابقة أوروبية بعد بيري.