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Muhammad Zaki

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الأمر أصبح مسألة وقت .. الكشف عن خطة يويفا لإقصاء إنفانتينو

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خصخصة كأس العالم السبب

يواجه جياني إنفانتينو التهديد الأخطر لفترة حكمه التي امتدت عقداً كاملاً كرئيس للفيفا، بعد أن أثارت محاولة فاشلة لبيع حصص تجارية في كأس العالم موجة غضب عالمية.

وبحسب التقارير، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يتحرك الآن بسرعة لإيجاد وسيلة لإزاحة المسؤول السويسري عن السلطة في أعقاب انهيار هذه السياسة.

  • فشل ثورة إنفانتينو التجارية

    وجد رئيس الفيفا نفسه في موقف هشّ بعدما انهار بشكل مدوٍّ اقتراحه بإنشاء شركة تجارية فرعية بقيمة 20 مليار دولار تُعرف باسم FIFA Forward Enterprise.

    وكان المشروع يهدف إلى بيع حصة نسبتها 20 بالمئة من أكثر أصول الاتحاد ربحية لمستثمرين من القطاع الخاص، مع تقرير لشبكة ESPN حدّد شركة استثمارية في نيويورك أسّسها جوشوا كوشنر باعتبارها المستثمر الرئيسي المحتمل. غير أن الخطة أشعلت تمرداً فورياً وعنيفاً من كبار أصحاب النفوذ في هذه الرياضة، ما لم يترك أمام إنفانتينو خياراً سوى التراجع.

    وفي بيان أكّد فيه التخلي عن المشروع، اعترف إنفانتينو بأن المخطط أصبح مثيراً للجدل إلى درجة يتعذّر معها الاستمرار فيه.

    وقال إنفانتينو: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، بات من الواضح أن المشروع أوجد انقسامات ذات طبيعة لم تعد، بغضّ النظر عن مستوى الدعم، في مصلحة الهدف الذي حُدّد في المقام الأول. لقد كان غرضنا دائماً، وسيظل كذلك، هو التوحيد والتحسين. ونتيجة لذلك، لن يمضي هذا الاقتراح قدماً».


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  • Ceferin InfantinoGetty Images

    اليويفا يقود حملة التغيير

    كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلى الأصوات انتقادًا لمقترح البيع التجاري، بعدما هدّد في وقت سابق بمقاطعة كاملة لبطولات الفيفا إذا ظلّت الخطة قائمة.

    والآن، تعمل الهيئة الأوروبية الحاكمة على "تسريع" جهودها لضمان عدم تولّي إنفانتينو لولاية أخرى، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

    ويشير التقرير إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بما إذا كان إنفانتينو سيواجه تحديًا، بل متى سيحدث ذلك. وأكّدت نائبة رئيس اليويفا لورا مكاليستر هذا التحوّل في المزاج العام، قائلةً إن "الثقة في رئيس الفيفا اهتزّت بشدّة." علاوةً على ذلك، طلب رئيس اليويفا ألكسندر تشيفيرين من الاتحادات الوطنية سحب رسائل الدعم السابقة التي قدّمتها لإعادة انتخاب إنفانتينو، بحسب "توك سبورت".

    وأصدرت الهيئة الأوروبية بيانًا رسميًا لاذعًا يوم السبت بعد انهيار الخطة، موضحةً أنها فقدت كل ثقتها في القيادة الحالية. وجاء في البيان: "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، بمخططات سرّية تُنجز في جداول زمنية متسارعة، يطبخها أفراد مجهولون، وذات منفعة مشكوك فيها للعبة. علينا أن نحدّد المسؤولين ونحاسبهم. من الصائب أن يعمل اليويفا في الأيام والأسابيع المقبلة مع اتحاداته الأعضاء وبتعاون وثيق مع الكونفدراليات الأخرى للتأمّل في كيفية حدوث ذلك ووضع خطة تضمن عدم تكراره مجددًا. يجب أن تكون هذه المراجعة شاملة وجوهرية. ولا ينبغي استبعاد أي خيار. فالقيادة الحالية للفيفا لم تفقد ثقة اليويفا فحسب، بل ثقة العديد من أعضاء عائلة كرة القدم الآخرين أيضًا".

  • المنافسون المحتملون والتمرد الداخلي

    ومع بدء البحث عن خليفة له، ارتبطت عدة أسماء بارزة بالترشح للرئاسة. وفي حين يُعتبر رئيس كونكاكاف فيكتور مونتاجلياني مرشحًا محتملًا، فإن رئيس باريس سان جيرمان ورئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفي رفض بحسب التقارير الدعوات الموجهة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للترشح، رغم معارضته الشديدة للمناورات المالية الأخيرة التي قام بها إنفانتينو.

    وأصر المقربون من الخليفي على أنه لا يطمح إلى هذا المنصب ويعتزم مواصلة دعم المؤسسات من مواقعه الحالية.

    كما يتصاعد الضغط من داخل مقر الفيفا نفسه. فقد أدى الاقتراح المثير للجدل إلى استقالات رفيعة المستوى للمستشار الأول كارلوس كوردييرو والمدير التنفيذي للعمليات كيفن لامور. وفي انتقاد لاذع لأسلوب الرئيس في الإدارة، وصف لامور المشروع بأنه «مشروع شخص واحد».


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  • Gianni InfantinoGetty Images

    الطريق نحو التصويت بحجب الثقة

    يستكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حالياً مساراتٍ متعددة لإجبار إنفانتينو على الرحيل قبل موعد الانتخابات المقررة عام 2027. وفي حين أن الاستقالة الطوعية ستكون أبسط النتائج، فإن الهيئة الحاكمة تدرس إمكانية الدعوة إلى عقد كونجرس طارئ للفيفا. ويتطلب هذا الأمر دعم 43 اتحاداً من أصل 211 اتحاداً عضواً لتحريك تصويت رسمي بحجب الثقة.

    تدخل معركة السيطرة على اللعبة العالمية أكثر مراحلها احتداماً. وقد اختُتم بيان يويفا بتحذير قاطع مفاده أن هذا الانتصار على الخطة الاستثمارية ليس سوى البداية. «هذا انتصار للعبة بأكملها. لكن يجب ألا يكون نهاية القصة. لقد ذهب المقترح. أما مهمة إعادة بناء الثقة في الفيفا فقد بدأت للتو.» ومع بلوغ العلاقات بين زيورخ ونيون أدنى مستوياتها على الإطلاق، ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كان بإمكان إنفانتينو النجاة من أكبر تحدٍّ يواجه فترة حكمه الممتدة لعقد من الزمن.