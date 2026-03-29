الكشف عن خطة مانشستر يونايتد في فترة التحضير للموسم الجديد للاعب الشاب الموهوب جي جي غابرييل البالغ من العمر 15 عامًا، مع اقتراب انضمامه إلى الفريق الأول
لماذا مُنع غابرييل من خوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز
نظرًا لأن غابرييل لم يكن قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره عند انطلاق الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، فقد تعذر عليه الظهور لأول مرة في تلك المسابقة. وكان من الممكن أن يُسمح له بالمشاركة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن مانشستر يونايتد تعرض للهزيمة في الدور الثالث على يد برايتون.
واصل غابرييل - الذي يُطلق عليه لقب "ميسي الصغير" - تألقه مع الشياطين الحمر على مستوى الناشئين. سجل 21 هدفاً في 23 مباراة مع فريق تحت 18 عاماً - حيث يلعب إلى جانب كاي، الابن الأكبر لواين روني - ويتمتع بإمكانيات هائلة لم تُكتشف بعد.
مانشستر يونايتد يستعد لإدراج غابرييل في تشكيلة جولة التحضير للموسم
ولن يمر وقت طويل قبل أن تظهر تلك المهارات على الساحة الكبرى. وفقًا لصحيفة «مانشستر إيفنينغ نيوز»، «تقديرًا لموهبة غابرييل»، «من المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد في جولته» خلال فترة التوقف بين الموسمين في عام 2026. ويعزى ذلك جزئيًا إلى مشاركة العديد من اللاعبين في بطولة كأس العالم.
يخطط الشياطين الحمر لخوض مباريات في أنحاء أوروبا خلال الصيف، "مع استمرار المحادثات لوضع اللمسات الأخيرة على جدول يتضمن زيارات إلى الدول الاسكندنافية وأجزاء أخرى" من القارة.
عادةً ما يستدعي مانشستر يونايتد لاعبيه في الأسبوع الأول من يوليو، لكن كأس العالم 2026 ستستمر حتى 19 من ذلك الشهر. ومن المرجح أن يكون غابرييل من بين اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لتعويض غياب زملائه الأكثر خبرة.
فليتشر وكاريك معجبان بإمكانات غابرييل
وقد تمت دعوته بالفعل للتدرب مع الفريق الأول للنادي - على الرغم من أنه لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره إلا في أكتوبر 2025 - وقد أبهر الكثيرين بأدائه المتميز بين صفوف نجوم الفريق. وقال دارين فليتشر، مدرب فريق تحت 18 عامًا في أولد ترافورد والذي تولى لفترة وجيزة منصب المدرب المؤقت للفريق الأول هذا الموسم، عن هذا اللاعب الواعد الذي اكتشفه «الشياطين الحمر» منذ فترة: "إنه شاب صغير يحيط به ضجة إعلامية هائلة، كما تعلمون هناك الكثير من الضجة حوله وهو يستحق ذلك لأنه فتى موهوب حقًا. إنه يعمل بجد. أول شيء أود قوله هو أنه يحب كرة القدم. يحب التدريب، يحب اللعب، يحب الاستحواذ على الكرة، يحب التعبير عن نفسه. يتخذ قرارات رائعة. لديه حماس مذهل تجاه اللعبة.
"يبلغ من العمر 15 عاماً، وأمامه مستقبل مشرق. أنا متحمس للغاية لموهبته، لكن الأهم هو أن يواصل تطوره، وهو يلعب في فريق تحت 18 عاماً، ويقدم أداءً رائعاً، لكنه لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه. العالم مفتوح أمامه، وعليه فقط أن يواصل رحلته، وسيأتي دوره في الوقت المناسب. لكن في الوقت الحالي، أعتقد أن الأمر مبكر بعض الشيء، وأعتقد أن الكثير من الناس يتفقون معي في ذلك."
قال مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت للريد ديفلز، عن غابرييل، بعد أن مُنع من إشراك الشاب في أول مباراة رسمية له: "JJ يقدم أداءً رائعًا حقًا. لدينا بعض اللاعبين الشباب الجيدين جدًا في الأكاديمية، ونحاول إشراك اللاعبين الأصغر سنًا [مع الفريق الأول] بقدر ما نستطيع. نحاول دائمًا إتاحة الفرصة للاعبين للحضور والتدريب والاستمتاع بهذه التجربة.
"جي جي موهبة كبيرة، وهذا أمر واضح للغاية، وقد قدم موسمًا رائعًا مع فريق تحت 18 عامًا. من الواضح أننا نثق به كثيرًا، لكن الصبر مهم في إدارة كل ما يترتب على ذلك والعمل معه على تطويره كما نفعل مع جميع اللاعبين الشباب الآخرين واختيار اللحظة المناسبة للارتقاء. ما قدمه خلال التدريبات كان جيدًا كما هو متوقع، ومن الجيد أن ينضم إلينا اللاعبون الشباب."
مانشستر يونايتد يبذل قصارى جهده للاحتفاظ بغابرييل في أولد ترافورد
وليس من المستغرب أن تكون موهبة غابرييل الواضحة قد جذبت أنظار المعجبين من خارج مانشستر. ويبذل نادي مانشستر يونايتد جهودًا حثيثة لضمان أن يكون هو المستفيد من أي تطورات مستقبلية، حيث تتمتع عائلته بمزايا في أولد ترافورد، بينما يجري إعداد شروط العقد المبدئي استعدادًا لليوم الذي سيُوقع فيه العقد الاحترافي.