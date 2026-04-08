الكشف عن خطة مانشستر يونايتد بشأن أندريه أونانا بعد أن وضع الحارس نصب عينيه استعادة مركز الحارس الأول

من المتوقع أن يجري ممثلو أونانا محادثات رسمية مع مانشستر يونايتد هذا الشهر، حيث يُعتبر انتقاله بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة النتيجة الأكثر ترجيحًا. ويأمل النادي في استرداد جزء كبير من مبلغ 47 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه في الأصل إلى إنتر في عام 2023. ويحرص ترابزونسبور على الاحتفاظ به، في حين أبدى منافسه التركي بشيكتاش اهتمامًا ملموسًا به أيضًا. وقد يعود موناكو، الذي عرض مبلغًا قدره 30 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، بعرض آخر، وتظل السعودية خيارًا مطروحًا بعد ما تردد سابقًا عن ارتباطه بمدينة نيوم. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا رحيل بايندير بعد رفض انتقاله في يناير.