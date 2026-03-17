الكشف عن أولويات مانشستر يونايتد الأربع في سوق الانتقالات الصيفية، مع احتمال رحيل لاعب مخضرم على غرار كاسيميرو

تحدث المدرب المؤقت مايكل كاريك عن رحيل كاسيميرو الوشيك، الذي أعلن في يناير أنه سيغادر الفريق عند انتهاء عقده. وعلى الرغم من المستوى التهديفي الجيد الذي أظهره البرازيلي مؤخرًا، استبعد كاريك أي أمل في تغيير قراره. وأوضح كاريك: "حقيقة أن القرار قد اتُخذ تجعل الأمور أسهل قليلاً، والجميع يتفهم الموقف حقاً". "كان تأثيره رائعاً بالتأكيد منذ أن جئت إلى هنا وعملت معه. كما أن له تأثيراً كبيراً داخل الفريق وفي اللحظات الحاسمة والأهداف. اللاعبون يأتون ويذهبون. بعضهم أكبر، وبعضهم ربما أكثر أهمية من الآخرين في أوقات مختلفة. لكنني لا أعتقد أن الأمر يتعلق أبدًا باستبدال لاعب بآخر مماثل. أعتقد أنه يمكنك السير في اتجاهات مختلفة. أنت تفهم ما ستحتاجه توازن الفريق، سواء كان ذلك داخل الملعب أو خارجه، أو في القيادة، أو في المراكز. هناك كل أنواع الأمور المختلفة التي تدخل في ذلك. لقد قام كيس بأشياء جيدة جدًا، وبالتأكيد منذ أن جئت إلى هنا، كان من دواعي سروري العمل معه".