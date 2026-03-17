الكشف عن أولويات مانشستر يونايتد الأربع في سوق الانتقالات الصيفية، مع احتمال رحيل لاعب مخضرم على غرار كاسيميرو
تغيير استراتيجي جذري في أولد ترافورد
يُقال إن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، بقيادة عمر بيرادا وجيسون ويلكوكس، يخطط لحملة تعاقدات واسعة النطاق لإعادة تشكيل تشكيلة الفريق الأول. ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن الشاغل الأكثر إلحاحًا هو خط الوسط، حيث يخطط النادي لجلب لاعبين جديدين لمعالجة النقص في العمق التخصصي. مع وجود ثلاثة خيارات فقط من اللاعبين المخضرمين في خط الوسط، يراقب فريق التعاقدات عن كثب المواهب المحلية لتوفير منافسة لكوبي ماينو ومانويل أوغارتي. وبالإضافة إلى خط الوسط، يبحث الشياطين الحمر عن مدافع أيسر جديد وقلب دفاع، بالإضافة إلى حارس مرمى احتياطي.
كارريك يتحدث عن تغيير الحراسة
تحدث المدرب المؤقت مايكل كاريك عن رحيل كاسيميرو الوشيك، الذي أعلن في يناير أنه سيغادر الفريق عند انتهاء عقده. وعلى الرغم من المستوى التهديفي الجيد الذي أظهره البرازيلي مؤخرًا، استبعد كاريك أي أمل في تغيير قراره. وأوضح كاريك: "حقيقة أن القرار قد اتُخذ تجعل الأمور أسهل قليلاً، والجميع يتفهم الموقف حقاً". "كان تأثيره رائعاً بالتأكيد منذ أن جئت إلى هنا وعملت معه. كما أن له تأثيراً كبيراً داخل الفريق وفي اللحظات الحاسمة والأهداف. اللاعبون يأتون ويذهبون. بعضهم أكبر، وبعضهم ربما أكثر أهمية من الآخرين في أوقات مختلفة. لكنني لا أعتقد أن الأمر يتعلق أبدًا باستبدال لاعب بآخر مماثل. أعتقد أنه يمكنك السير في اتجاهات مختلفة. أنت تفهم ما ستحتاجه توازن الفريق، سواء كان ذلك داخل الملعب أو خارجه، أو في القيادة، أو في المراكز. هناك كل أنواع الأمور المختلفة التي تدخل في ذلك. لقد قام كيس بأشياء جيدة جدًا، وبالتأكيد منذ أن جئت إلى هنا، كان من دواعي سروري العمل معه".
المعضلة الدفاعية
في حين أن رحيل كاسيميرو أصبح أمراً مؤكداً، لا يزال مستقبل هاري ماجواير موضوعاً رئيسياً للنقاش. فقد كان اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حاضراً دائماً تحت قيادة كاريك، وقد يستدعيه المنتخب الإنجليزي مجدداً، إلا أنه يقضي الآن الأشهر الأخيرة من عقده، حيث أفادت صحيفة «ذا صن» بأن مفاوضات التجديد جارية حالياً. جعلت سجل إصابات دفاع مانشستر يونايتد من التعاقد مع لاعبين جدد في هذا المركز أمراً حيوياً؛ فقد غاب ليساندرو مارتينيز عن 90 مباراة خلال فترة وجوده في النادي، كما أن ماتيس دي ليخت غائب عن الملاعب منذ نوفمبر. علاوة على ذلك، مع انتهاء عقد لوك شو العام المقبل والمخاوف بشأن قدرته على تحمل جدول مباريات أوروبي أكثر كثافة، أصبح التعاقد مع ظهير أيسر متخصص أولوية قصوى.
صراع على نجوم الدوري الإنجليزي الصاعدين
يُقال إن مانشستر يونايتد مهتم بضم آدم وارتون لاعب كريستال بالاس لملء الفراغ في خط الوسط. يرغب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في اللعب بدوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يوفره مانشستر يونايتد نظرًا لاحتلاله المركز الثالث حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبسبب المطالب المالية، قد يتجنب النادي الدخول في حرب مزايدة مع مانشستر سيتي على إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست. ومن بين المرشحين الآخرين أليكس سكوت لاعب بورنموث وكارلوس باليبا لاعب برايتون. وفي المباريات الثماني الأخيرة من الموسم، سيحدد ترتيب النادي في الدوري جاذبيته في سوق الانتقالات وقدرته على تنفيذ هذه الخطة الطموحة المكونة من أربع نقاط.
