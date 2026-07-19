شكوك حول الصفقة؟ .. الكشف عن أسباب عدم إعلان برشلونة رسميُا عن ضم أديمي

أصبح انتقال كريم أديمي من بوروسيا دورتموند إلى نادي برشلونة أمراً مؤكداً بعد أن أعلن رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، عن هذا الانتقال شخصياً بالفعل. كما شوهد الجناح في مقره الرياضي الجديد، حيث يُقال إنه اجتاز بنجاح الفحص الطبي الإلزامي. ومع ذلك، لم يصدر الإعلان الرسمي بعد.
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التعديلات التي أدخلها مستشار أديمي تؤخر الإجراءات
وفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، من المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة في الأسبوع المقبل.
وبحسب التقرير، كان لا بد من توضيح بعض التفاصيل في وثائق الانتقال في اللحظات الأخيرة. ويُقال إن مستشار أديمي قد أجرى تعديلات في اللحظة الأخيرة — دون أن تذكر الصحيفة تفاصيل محددة حول ماهية هذه التعديلات.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن يكون لذلك أي تأثير على الصفقة نفسها. ولا تزال الصفقة تعتبر نهائية، ومن المقرر، وفقًا للتقرير، أن يتم تقديم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا رسميًا يوم الأربعاء.
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قيمة الصفقة
كان انتقال المهاجم إلى نادي برشلونة قد أصبح محسومًا بالفعل خلال الأيام الماضية، ووفقاً لتقارير إعلامية، اتفق الناديان على مبلغ انتقال ثابت قدره 22 مليون يورو. ويمكن أن يحصل بوروسيا دورتموند على 9 ملايين يورو إضافية من خلال المكافآت.
علاوة على ذلك، سيحصل بوروسيا دورتموند على حصة تبلغ 35 في المائة من عائدات إعادة بيع اللاعب في المستقبل. وفي حين كان عقد أديمي مع دورتموند ساريًا حتى عام 2027، سيحصل في برشلونة على عقد يمتد حتى عام 2031.
وليس هذا هو اللقاء الأول بين أديمي ومدربه الجديد هانسي فليك. فقد استدعى المدرب السابق للمنتخب الألماني هذا المهاجم للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الألماني في سبتمبر 2021.
ومنذ ذلك الحين، خاض أديمي 11 مباراة دولية مع ألمانيا، لكنه غاب عن كأس العالم التي أقيمت في أمريكا الشمالية الصيف الجاري.
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