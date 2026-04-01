الكشف عن أتعاب وكلاء الدوري الإنجليزي الممتاز: تشيلسي يتصدر القائمة، والأندية الكبرى تنفق مبلغًا قياسيًا قدره 460 مليون جنيه إسترليني على الوسطاء

تصدّر تشيلسي مرة أخرى قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا على أتعاب الوسطاء، حيث أنفق مبلغًا ضخمًا قدره 65.1 مليون جنيه إسترليني بين فبراير 2025 وفبراير 2026. وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها النادي الواقع في غرب لندن هذه القائمة، ليصل إجمالي إنفاقه على الوكلاء إلى حوالي 200 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث الأخيرة المشمولة بالتقييم.

ويأتي هذا الرقم المرتفع في وقت حساس بالنسبة للبلوز، الذي أعلن مؤخرًا عن خسارة قبل الضرائب بلغت 262 مليون جنيه إسترليني للموسم 2024-25 - وهي الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار النادي إلى حجم غير مسبوق من تحركات اللاعبين كعامل رئيسي، مشيرًا إلى أنه سجل أعلى عدد من مبيعات اللاعبين في تاريخ الدوري، حيث باع لاعبين بقيمة تقارب 300 مليون جنيه إسترليني لضمان الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).