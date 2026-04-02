الكشف عن الموعد الذي سيتخذ فيه بيب جوارديولا قرارًا بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي مع تزايد الشائعات حول رحيله

بدأت حالة عدم اليقين التي تسود دكة البدلاء في إحداث تداعيات على قسم التعاقدات في نادي مانشستر سيتي. يقود المدير الرياضي هوغو فيانا استراتيجية الانتقالات في النادي، لكنه لاحظ أن الوضع الإداري لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسي بالنسبة للاعبين المحتمل ضمهم. وتشير التقارير إلى أن اللاعبين المستهدفين قد يترددون في توقيع العقود دون معرفة ما إذا كان المدرب الذي حصد 16 لقباً في مانشستر سيظل موجوداً لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ولا يقتصر الأمر على اللاعبين الجدد فقط، فمستقبل التشكيلة الحالية أيضًا في حالة تقلب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يغادر القائد برناردو سيلفا عند انتهاء عقده هذا الصيف، وقد يكون هناك إعادة بناء أوسع نطاقًا في الأفق. وبدون إجابة قاطعة من جوارديولا، يواجه النادي صيفًا معقدًا من التخطيط الذي يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا كأس العالم القادمة والتغيير المحتمل في الفلسفة التكتيكية في حالة تعيين مدرب جديد.