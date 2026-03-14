AFP
الكشف عن السبب وراء انطلاق كل من مباراة أرسنال المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون ومباراة تشيلسي ضد نيوكاسل في الساعة 17:30 اليوم
تغييرات جذرية في جدول مباريات يوم السبت
سيكون المشجعون الذين اعتادوا على المواعيد المتداخلة التقليدية لبدء المباريات على موعد مع مفاجأة بعد ظهر اليوم. في خطوة نادرة، ألغت الدوري الإنجليزي الممتاز موعد الساعة 12:30 تمامًا، واختارت بدلاً من ذلك تجميع مباراتين بارزتين في نفس الوقت ضمن فترة المساء. ستبدأ كل من مباراة أرسنال الحاسمة أمام إيفرتونومباراةتشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.
يأتي هذا التغيير اللوجستي كنتيجة مباشرة لازدحام الجدول الأوروبي. مع وصول العديد من الأندية الإنجليزية إلى مراحل متقدمة من المسابقات القارية، اضطر الدوري إلى إعطاء الأولوية لفترات الاستراحة على حساب الجدول المعتاد للبث. وهذا يعني أن المشجعين سيضطرون إلى الانتظار حتى انتهاء فترة الحظر البثي في الساعة 15:00 ليشاهدوا أول مباريات الدوري الممتاز اليوم.
حماية اللاعبين
كان السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة في الجدول هو مشاركة أرسنال في دوري أبطال أوروبا. فقد سافر فريق ميكيل أرتيتا إلى ألمانيا يوم الأربعاء لخوض مباراة شاقة انتهت بالتعادل 1-1 مع باير ليفركوزن. وبموجب إرشادات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تهدف إلى حماية رفاهية اللاعبين، يحتاج «المدفعجية» إلى فترة استراحة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات.
ويضمن نقل مباراة إيفرتون إلى مساء السبت الالتزام بهذا الحد الأدنى. ولو بقيت مباراة أرسنال في موعدها الأصلي يوم الأحد، لكان الوقت المتاح بين المباريات ضيقاً للغاية نظراً لالتزامات النادي في منتصف الأسبوع، مما يجبر المسؤولين على حشر المباراة في فترة متأخرة من يوم السبت إلى جانب مباراة تشيلسي المقررة بالفعل.
التأثير المتسلسل للمجد الأوروبي
كما أدى السعي إلى تلبية احتياجات الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية إلى تغيير خطط مانشستر سيتي. وسيواجه فريق بيب جوارديولا، الذي التقى ريال مدريد مساء الأربعاء، فريق وست هام في مباراة تنطلق الساعة 20:00 يوم السبت.
مع بقاء تسعة أندية إنجليزية في مختلف المسابقات الأوروبية، أصبحت هذه المعضلات المتعلقة بجدول المباريات شائعة بشكل متزايد. ومن خلال تأجيل المباريات المحلية المهمة إلى وقت متأخر من اليوم، تضمن الرابطة ألا تتعرض الفرق التي تمثل الدوري الإنجليزي الممتاز على الساحة الأوروبية لظلم بسبب قلة الراحة، حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل العادات التقليدية لمشاهدة المباريات لدى المشجعين في منازلهم.
- Getty Images Sport
لا يزال التنافس على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي المحتدم
مع بقاء تسعة أسابيع على نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون المباريات المقبلة حاسمة بالنسبة للفرق المتنافسة على اللقب، وكذلك على المراكز الأربعة الأولى. ويتصدر أرسنال حالياً الترتيب بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي، بينما لا يزال كل من مانشستر يونايتد وأستون فيلا وتشيلسي وليفربول يتنافسون على مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
إعلان