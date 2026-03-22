الكشف عن السبب وراء استبعاد ترينت ألكسندر-أرنولد من التشكيلة الأساسية في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو
إجراء تأديبي بحق أربيلوا
أثار قرار استبعاد ألكسندر-أرنولد صدمة في العاصمة الإسبانية، لكن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار هي أسباب تأديبية بحتة.
ووفقاً لصحيفة ماركا، فقد تأخر اللاعب السابق في ليفربول عن إحدى الحصص التدريبية الأخيرة لهذا الأسبوع، مما دفع المدرب ألفارو أربيلوا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الظهير الأيمن.
أعطى أربيلوا الأولوية لقواعد غرفة الملابس الداخلية على المزايا التكتيكية، واختار إرسال رسالة واضحة إلى بقية الفريق. على الرغم من أهمية ديربي مدريد، شعر المدرب أنه من الضروري الحفاظ على النظام والانضباط، بغض النظر عن مكانة اللاعب.
كارفاخال يعود إلى التشكيلة الأساسية
مع إجلاس ألكسندر-أرنولد على مقاعد البدلاء، عاد المدافع المخضرم داني كارفاخال إلى التشكيلة الأساسية. ولم يكن هذا التغيير التكتيكي ناجمًا عن أي مشاكل بدنية أو مخاوف من إصابة اللاعب الإنجليزي، بل كان نتيجة مباشرة لعدم التزامه بالمواعيد خلال الفترة التي سبقت المباراة.
ويشكل غياب ألكسندر-أرنولد عن المباراة منذ صافرة البداية لحظة مهمة في عهد أربيلوا، مما يثبت أنه لا يوجد لاعب أكبر من القواعد الجماعية التي وضعها الجهاز الفني.
على غرار نموذج هانسي فليك
يعكس النهج الصارم الذي يتبعه مدرب ريال مدريد أسلوب الإدارة السائد في كلا الفريقين المتنافسين في «الكلاسيكو». فقد اشتهر هانسي فليك، مدرب برشلونة، بتكتيكاته المتشددة المماثلة، حيث عُرف عنه معاقبة اللاعبين على التأخر عن محادثات الفريق أو الاجتماعات التي تسبق المباريات.
وقد واجه لاعبون مثل ماركوس راشفورد وجول كوندي غضب فليك في السابق بسبب مخالفات مماثلة. ومن خلال إبعاد نجمه الأيمن عن التشكيلة الأساسية، يشير أربيلوا إلى أنه يؤمن هو الآخر بأن مصالح غرفة الملابس يجب أن تأتي قبل المصالح الرياضية على أرض الملعب.
خيارات أربيلوا في تشكيلة الفريق تتعرض لانتقادات
في حين استحوذ مركز الظهير الأيمن على العناوين الرئيسية، كانت هناك قرارات أخرى جديرة بالملاحظة في تشكيلة «البلانكوس» الأساسية. فقد احتفظ فران غارسيا بمكانه في الجانب الأيسر من خط الدفاع على الرغم من عودة ألفارو كاريراس إلى اللياقة البدنية وتوافره للعب.
أما في خط الهجوم، فيواصل براهيم دياز شراكته مع فينيسيوس جونيور. ويأتي هذا مفاجأة للكثيرين الذين توقعوا عودة كيليان مبابي إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه مؤخرًا، لكن الفرنسي سيضطر إلى انتظار فرصته من مقاعد البدلاء إلى جانب ألكسندر-أرنولد.
إعلان