الكشف عن السبب وراء استبعاد ترينت ألكسندر-أرنولد من التشكيلة الأساسية في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

أثار قرار استبعاد ألكسندر-أرنولد صدمة في العاصمة الإسبانية، لكن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار هي أسباب تأديبية بحتة.

ووفقاً لصحيفة ماركا، فقد تأخر اللاعب السابق في ليفربول عن إحدى الحصص التدريبية الأخيرة لهذا الأسبوع، مما دفع المدرب ألفارو أربيلوا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الظهير الأيمن.

أعطى أربيلوا الأولوية لقواعد غرفة الملابس الداخلية على المزايا التكتيكية، واختار إرسال رسالة واضحة إلى بقية الفريق. على الرغم من أهمية ديربي مدريد، شعر المدرب أنه من الضروري الحفاظ على النظام والانضباط، بغض النظر عن مكانة اللاعب.