تم تعيين إيسا، الأيقونة الساموية البالغة من العمر 37 عامًا والتي حققت مكانة أسطورية مع فريق «ويغان ووريورز»، في منصب مسؤول دعم وتطوير اللاعبين بالنادي في فبراير 2025. وعلى الرغم من انتمائه لرياضة مختلفة، إلا أن تأثيره على الأجواء في كوبهام كان فوريًا. جاء انتقال إيسا إلى كرة القدم عقب إصابة أنهت مسيرته في عام 2024، حيث أبعدته كسر في عظمة الساق وخلع في الكاحل عن الملاعب خلال مسيرة ويجان نحو الفوز باللقب. أصبحت ممارسة التجمع، التي غالبًا ما تُعتبر من بنات أفكار أولئك الذين لديهم خلفيات في دوري الرجبي حيث التركيز الجماعي أمر بالغ الأهمية، عنصرًا أساسيًا في روتين تشيلسي في أيام المباريات.

قال روزينيور لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على قناة بي بي سي قبل أسبوع: "هذا يأتي من الوحدة". "هذا يأتي من اللاعبين. لا يأتي مني. بصفتي مدربهم، أشعر بالفخر الشديد لرؤية ذلك. لقد استوعبوا الكثير من الرسائل ليس مني فقط، بل من الطاقم الفني أيضًا. ويلي إيسا رجل رائع، وهو لاعب رجبي من نيوزيلندا، وقد تحدث كثيرًا عن ترابطنا، وقد استوعب اللاعبون ذلك".