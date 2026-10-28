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Harry Kane Ballon d'Or GFXGOAL
علي سمير

مورينيو منحها له منذ 6 سنوات .. البرتغالي أعطى هاري كين "كلمة السر" التي حرمت مبابي من الكرة الذهبية 2026!

فقرات ومقالات
هاري كين
بايرن ميونخ
ريال مدريد
توتنهام هوتسبير
كيليان مبابي
جوزيه مورينيو
مقالات رأي
الدوري الإسباني
الدوري الألماني
الدوري الإنجليزي الممتاز

المهاجم الإنجليزي حصد الجائزة متفوقًا على مبابي ولامين يامال

رغم اقتراب كيليان مبابي من حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026، إلا أنه خسرها في النهاية لصالح المهاجم الإنجليزي هاري كين الذي تُوج بها بعد منافسة مع الفرنسي ونظيره الإسباني لامين يامال.

المركز الثاني هو الأفضل لمبابي على الإطلاق، وذلك وخلال مسيرته التي حقق فيها العديد من الألقاب الهامة وعلى رأسها كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، ويبدو أن ما حدث هذا العام كشف للجميع ما ينقصه.

مبابي دخل دائرة المنافسة هذا العام، بعدما توج بجائزة الهداف للدوري الإسباني، وأفضل هداف في دوري أبطال أوروبا ونفس الأمر بالنسبة لكأس العالم، والمثير للدهشة أن آخر 3 فائزين بالكرة الذهبية لم ينجحوا في فعل ما قام به الفرنسي وبالأخص رودري وعثمان ديمبيلي.

ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، تطرقت إلى العنصر الذي حرم مبابي من هذه الجائزة في النهاية ويعود الفضل فيه إلى البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يبدو أنه منح كين الجائزة منذ بضعة سنوات!


  • MbappeGetty Images

    النحس متواصل

    الجميع يعرف أن هدف مبابي الرئيسي في مسيرته الكروية على المستوى الفردي هو التتويج بالكرة الذهبية، ويبدو أن ما يفعله حاليًا بمسيرته لا يكفي أبدًا لنيل الجائزة المرموقة!

    كيليان لم يصعد إلى منصة التتويج أبدًا مهما كانت حالته في المواسم السابقة، حيث لم يحدث الأمر عندما كان يفوز بألقاب مهمة مثل كأس العالم 2018 والوصول لنهائي مونديال 2022، حيث كانت إسهاماته الجماعية لافتة للغاية ولكنها لم تكن كافية، في الوقت الذي حصل فيه لوكا مودريتش وكريم بنزيما عليها بنفس الحقبة.

    وحتى عندما كان يحقق أرقامًا فردية مع باريس سان جيرمان وريال مدريد دون الحصول على ألقاب مهمة، لم يتغير الأمر، دخل المنافسة وقاتل حتى اللحظات الأخيرة، لكن الجائزة ذهبت لغيره.

    وقالت "ماركا" إن ذلك يعود إلى العامل المشترك الذي جمع بين آخر 3 فائزين بالجائزة، وهو الفوز بألقاب مع الأندية والمساهمة فيها بشكل فعال، مما يضعهم في خانة تُغلب مصلحة الفريق والمجموعة على الجوانب الفردية.


  • Ballon d'Or Kylian Mbappe Harry KaneGetty Images

    كين هو التجسيد الحرفي لـ"روح الجماعة"

    وفي هذا السياق، يتبين لنا أن كين هو الأحق وبمسافة عن كيليان مبابي، لأن مهمته لا تقتصر فقط على الجوانب الفردية في بايرن ميونخ، بل طور اللاعب نفسه مؤخرًا وأصبح يشارك في مختلف مراحل بناء الهجمة.

    المهاجم الإنجليزي اعتاد منذ آواخر فترته مع توتنهام، على السقوط إلى عمق الملعب من أجل استلام الكرة والمشاركة في صناعة اللعب، وهو الأمر الذي أضاف كثيرًا لقيمته بشكل عام.

    أرقام كين الفردية تتحدث عن نفسها، حيث سجل 74 هدفًا مع إنجلترا وبايرن ميونخ الموسم الماضي، ولكن هناك وجهة نظر تقول إن التسجيل في الدوري الألماني ليس بنفس الصعوبة مقارنة بالليجا، مما يرجع كفة مبابي نوعًا ما.

    ولكن ما حدث الموسم الماضي باحتلال اللاعب المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2025، رغم فوزه بالحذاء الذهبي في أوروبا، يؤكد لنا حقيقة واحدة : اللعب الجماعي قبل أي شيء!

    وجاء مبابي وقتها خلف كل عثمان ديمبيلي وفيتينيا وأشرف حكيمي ولامين يامال ورافينيا ومحمد صلاح، وحقق كل منهم ألقابًا جماعية في تلك الفترة، مما يؤكد أن الكرة الذهبية أصبحت جائزة تعتمد بشكل أكبر على الفريق أكثر من أي شيء آخر.

    وويأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء حقبة "ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو"، والتي شهدت سيطرة الثنائي بشكل واضح على الجائزة بسبب قدراتهما الفردية الاستثنائية، التي أغلقت الباب تمامًا أمام أي عناصر أخرى للمنافسة بشكل حقيقي.

    نهاية هذه الحقبة جعلت اللاعب الذي يشارك في تحقيق البطولات ويندمج مع المنظومة الجماعية لفريقه، ويتمتع بأرقام فردية مميزة، هو صاحب الحظوظ الأقوى للتتويج بالجائزة المرموقة التي يسعى نحوها الجميع.


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    على كين أن يشكر مورينيو

    كان من المعروف عن هاري كين ببداية رحلته في الدوري الإنجليزي، أنه مهاجم هداف يجيد اقتناص الفرص بل يسجل من أصعب الأماكن وأكثرها تعقيدًا، وأصبح من صفوة المهاجمين في العالم تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

    ولكن دور كين تطور كثيرًا مع مرور الوقت، حيث سبق أن نصحه بوتشيتينو خلال تواجده مع توتنهام وبالتحديد منذ موسم 2014/2015، على التحرك كثيرًا خارج منطقة الجزاء والمشاركة في ربط الخطوط ببعضها البعض والمساهمة في بناء الهجمات وعملية الضغط لاستعادة الكرة.

    الأمر تسبب في تطور كين وما ساعده بالتأكيد كانت جودته العالية في التمرير والذكاء في التحركات، بالإضافة إلى قدراته البدنية المميزة، قبل أن يأتي جوزيه مورينيو لتدريب توتنهام ليقدم لنا الصورة الأوضح من كين "المهاجم وصانع الألعاب".

    مورينيو ساعد كين على تطوير هذا الدور لديه بشكل كبير في موسم 2020/2021، حيث كان يتراجع كثيرًا إلى مركز صانع الألعاب، وشكل ثنائية هجومية خارقة مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، والغريب أن أرقامه التهديفية لم تتأثر أبدًا، حيث سجل 33 هدفًا في كل البطولات وصنع 17، وهو ما يزيد كثيرًا عن الموسم السابق الذي سجل فيه 27 وصنع 10 فقط!

    المدرب البرتغالي هو من صنع هذا "الوحش" الذي حصد الكرة الذهبية هذا العام، وجعل منه اللاعب الذي يضحي بفكرة التواجد داخل منطقة الجزاء لاقتناص الفرص، إلى شخص يفعل كل شيء من أجل فريقه، وهي صفة لم يتمتع بها مبابي بل تعرض للانتقاد بسبب افتقاره لها الموسم الماضي، فهل يفعلها مورينيو مع الفرنسي؟

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