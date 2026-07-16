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Ronaldo-MessiGetty/GOAL
زهيرة عادل

الكرة الذهبية تستعين بكريستيانو رونالدو قبل الترويج لحملة 2026 .. والجمهور يغضب: تريدون تمرير أجندة ليونيل ميسي!

الكرة الذهبية
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
النصر
إنتر ميامي
الأرجنتين
البرتغال
كأس العالم
دوري روشن السعودي
الدوري الأمريكي

اعتبر ما حدث استفزازًا لجمهور صاروخ ماديرا..

مع اقتراب نهاية كأس العالم 2026، يكثر الحديث عن صراع الكرة الذهبية "بالون دور"، خاصةً وأن دائرة الخيارات تضيق، على الأقل في نظر الجماهير والمتابعين، لحين إعلان القوائم النهائية.

وبالتزامن مع هذا الجدل الجماهير الدائر حول هوية الفائز بالجائزة الممنوحة من قبل مجلة "فرانس فوتبول"، أثار حسابها عبر منصة "إكس" الجدل بشكل أكثر بمنشور جديد استعان به بصورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي.

  • ما القصة؟

    حساب البالون دور عبر منصة "إكس"، نشر مقالًا بعنوان "هل يمكنك الفوز بجائزة الكرة الذهبية دون اللعب لنادٍ أوروبي؟"، مع وضع صورة كريستيانو رونالدو بقميص النصر عليه.

    وأجاب الحساب على هذا السؤال موضحًا أن الصراع على الجائزة بدأ بالفعل في أغسطس 2025، أي مع انطلاق الموسم في مختلف دوريات العالم.

    وأشار الحساب إلى أن الجائزة كانت تمنح في البداية لأفضل لاعب أوروبي يلعب في دوري أوروبي، وذلك منذ عام 1956 وحتى 1995.

    لكن تم إلغاء هذا النظام عام 2007، ولم يعد هناك قيود معينة للفائز بـ"البالون دور"، إذ أصبحت تُمنح لأفضل لاعب في العالم بشكل عام دون تحديد جنسية أو دوري معين.

    واستدل الحساب الرسمي للكرة الذهبية على عدم اشتراط أن يلعب الفائز في دوري أوروبي، بحصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليها عام 2023، وهو الناشط في إنتر ميامي الأمريكي.

    إلا أنه عاد وأوضح أنه رغم أن ميسي كان يلعب في إنتر ميامي وقت حفل 2023 إلا أن حصوله على الجائزة استند للأداء الذي قدمه مع باريس سان جيرمان؛ النادي الذي غادره للانتقال لإنتر ميامي في صيف 2023، أي قبل الحفل ببضعة أشهر.

    واختتم: "نعم! من الممكن تمامًا الفوز بالكرة الذهبية دون اللعب لنادٍ أوروبي. يبدو الأمر أصعب في ضوء التاريخ فحسب، لكن القوة المتنامية لبعض الدوريات خارج أوروبا بدأت في تغيير الموازين".



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  • غضب الجمهور

    بشكل عام، لم يلق استعانة حساب الكرة الذهبية بصورة كريستيانو رونالدو في توضيحه استحسان الجماهير، بل قوبل بغضب كبير وتشكيك.

    واتهم الجمهور القائمين على الكرة الذهبية بالاستعانة بصورة الدون فقط للتمويه، إنما المقصود في الأساس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحكم أنه من وصل لنهائي كأس العالم 2026.

    على سبيل المثال، كتب أحد الغاضبين: "استخدام صورة رونالدو للترويج لأجندة ميسي أمر جنوني"، وأضاف آخر: "تستخدمون صورة رونالدو رغم أنكم ستمنحون الجائزة لميسي".



    وعلق ثالث: "تفعلون كل شيء لاستفزاز جماهير رونالدو، لماذا لم يرشح لدون للفوز بالجائزة بعد فوز بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي؟، أنتم الصحفيون تدركون تمامًا ما تفعلونه بوضع صورته في واجهة جائزتكم التي تحركها الأهواء والعواطف".


  • كفة ميسي أرجح من رونالدو

    توضيح حساب الكرة الذهبية هذا ربما كان سيكون ذا قيمة كبيرة لجمهور صاورخ ماديرا إذا ما نجح مشواره في كأس العالم 2026، لكن لم يحدث!

    الدون قاد النصر للتتويج بطلًا لدوري روشن السعودي 2025-26 بعد غياب سنوات، لكنه فشل في العبور من دور الـ16 بمونديال 2026 مع المنتخب البرتغالي، حيث تلقى الهزيمة أمام إسبانيا (1-0).

    أما ميسي فبخلاف قيادته لإنتر ميامي للتتويج بطلًا للدوري الأمريكي 2025، فقد وصل بمنتخب الأرجنتين بالفعل لنهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز أما إنجلترا (2-1)، وفي انتظار مواجهة إسبانيا في النهائي، في 19 من يوليو الجاري.


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  • متى توج رونالدو آخر مرة بالكرة الذهبية؟

    آخر عهد لصاروخ ماديرا بالبالون دور كان في عام 2016، حيث كانت المرة الخامسة له، فيما في جعبة غريمه ميسي ثماني جوائز، آخرها عام 2023.