الكرة الذهبية بعد نهائي الأبطال: إنجاز رودري يرفض نجم آرسنال.. عثمان ديمبيلي يعزز حظوظه وكفاراتسخيليا سيبكي على "جنسيته"!

داخل معركة باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي، لانتزاع الكأس ذات الأذنين؛ كان هُناك صراع آخر "فردي"، بين عدد من نجوم الفريقين.

هذا الصراع الفردي، جاء لتعزيز فرصة التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2026؛ خاصة أن لقب دوري أبطال أوروبا، يلعب دورًا كبيرًا في تحديد الفائز بها.

لكن.. يجب أن لا ننسى أنه في صيف العام الحالي، ستُقام بطولة كأس العالم 2026؛ التي سيكون لها تأثيرًا كبيرًا أيضًا، في تحديد هوية اللاعب الذي سينتزع جائزة "الكرة الذهبية".

وقبل معركة كأس العالم.. فرض 3 نجوم أنفسهم بقوة، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ كأقوى المرشحين للتتويج بالجائزة الكبرى.

هؤلاء النجوم؛ هم: "الإنجليزي ديكلان رايس، الفرنسي عثمان ديمبيلي والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا".

ونحن سنستعرض حظوظ اللاعبين الثلاثة؛ وذلك بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أسدل الستار على موسم 2025-2026 الشاق..