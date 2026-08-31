القميص سيكون يتيمًا من بعده.. الرقم 10 الأرجنتيني في ورطة بسبب ليونيل ميسي!

أسدل ليونيل ميسي الستار رسميًا على مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني تاركًا خلفه إرثًا كرويًا يصعب تكراره، وفراغًا مهولًا لن يقتصر على الجانب الفني والقيادي فحسب، بل يمتد ليشمل أزمة ضخمة تتعلق بهوية اللاعب الذي سيجرؤ على ارتداء القميص رقم 10 من بعده.

هذا القميص، الذي حمله دييجو أرماندو مارادونا سابقًا ووصل إلى ذروة مجده مجددًا مع ميسي، لم يعد مجرد رقم رياضي يوزع في المعسكرات، بل تحول إلى عبء نفسي هائل ومقصلة إعلامية لا ترحم.

من سيرتديه لن يخلف لاعبًا عاديًا، بل سيحمل إرث الأفضل في تاريخ اللعبة، مما يضع الاتحاد الأرجنتيني والمدير الفني أمام ورطة حقيقية لاختيار الوريث الأنسب دون تدميره نفسيًا.



