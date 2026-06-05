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Stephen Darwin و علي رفعت

القمة للامين يامال ونجم إنجليزي جديد يقترب من الـ 100 مليون.. القيمة التسويقية لمواهب كأس العالم!

كأس العالم
Finance
فقرات ومقالات
إنجلترا
فرنسا
ألمانيا
الأرجنتين
هولندا
إسبانيا
كوت ديفوار
البرازيل
نيكو باز
لامين يامال
ميكايل أوليسيه
برادلي باركولا
مورجان روجرز
خوليان ألفاريز
إليوت أندرسون
دينيز أونداف
جواو بيدرو
يان ليوناردو

تتصاعد الحماسة مع اقتراب انطلاق النسخة الجديدة من أعظم حدث رياضي في العالم - كأس العالم. وطوال فترة هذه البطولة الكبرى التي تقام في أمريكا الشمالية، ستقوم GOAL، بالتعاون مع eToro، بمتابعة قيمة 10 من أكثر المواهب رواجًا على مستوى العالم. فهل سترتفع أسعارهم أم ستنخفض؟ تابعوا أداة تتبع قيمة اللاعبين الفريدة التي نقدمها لمعرفة الإجابة...

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    10. دينيز أونداف | شتوتجارت وألمانيا | 30 مليون جنيه إسترليني

    إذا عدنا بالزمن ثلاث سنوات إلى الوراء، نجد أن دينيز أونداف كان يقف عند مفترق طرق في مسيرته. كان المهاجم يحاول جاهدًا الحصول على دقائق لعب في برايتون، حيث كان يلعب دورًا ثانويًا خلف لاعبين مثل إيفان فيرجسون وداني ويلبيك.

    كان من الواضح أن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًا. وجاء هذا التغيير في شكل انتقال مؤقت إلى نادي في إف بي شتوتجارت - وهي صفقة تحولت في النهاية إلى انتقال نهائي في عام 2024 - ومنذ ذلك الحين لم ينظر إلى الوراء أبدًا.

    بعد تسجيله 19 هدفاً، أنهى أونداف موسم 2025-2026 كأفضل هداف ألماني في الدوري الألماني، متخلفاً فقط عن هاري كين الذي لا يهدأ في الترتيب العام. قد لا يزال بحاجة إلى إقناع يوليان ناجلسمان ليحصل على مكان في التشكيلة الأساسية لألمانيا في كأس العالم، ولكن مع تسجيله أربعة أهداف في سبع مباريات دولية فقط، هناك فرصة كبيرة لأن يحصل على هذه الفرصة. إذا قدم أداءً جيداً في أمريكا الشمالية، فسترتفع قيمته حتماً بشكل كبير. تابعوا هذا الموضوع.

    القيمة الحالية للاعب: 30 مليون جنيه إسترليني

  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    9. برادلي باركولا | باريس سان جيرمان وفرنسا | 60 مليون جنيه إسترليني

    يبدو من المستحيل أن يفكر باريس سان جيرمان في بيع أحد أكثر المهاجمين موهبةً الذين برزوا في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا هو الوضع الذي يجد فيه بطل الدوري الفرنسي نفسه مع برادلي باركولا. اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ببساطة أفضل من أن يجلس على مقاعد البدلاء بانتظام، ومع وجود خفيشا كفاراختيليا وديزيري دوي وعثمان ديمبيلي كأركان الهجوم الثلاثة للمدرب لويس إنريكي، فإن هذا هو المكان الذي يجد نفسه فيه في المباريات المهمة حقًا في موسم 2025-2026.

    لن يكون هناك نقص في المهتمين الذين يتوقون بشدة للتعاقد معه إذا ظهرت أي مؤشرات على إمكانية إبرام الصفقة. العقبة الوحيدة التي تقف في طريق باركولا وظهوره على الساحة في كأس العالم هي المنافسة على المراكز، حيث من المرجح جدًا أن يضطر إلى الاكتفاء بدور البديل المؤثر تحت قيادة ديدييه ديشان، نظرًا للوفرة المذهلة من المواهب المتاحة له ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي المكونة من 26 لاعبًا.

    القيمة الحالية للاعب: 60 مليون جنيه إسترليني

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    8. نيكو باز | كومو والأرجنتين | 75 مليون جنيه إسترليني

    قد لا يكون اسم نيكو باز مألوفًا جدًّا لدى مشجعي كرة القدم العاديين، لكن من المرجح أن يتغير هذا الوضع في الصيف. لاعب خط وسط كومو، الذي استغنى عنه ريال مدريد في عام 2024، أحدث ضجة كبيرة تحت قيادة سيسك فابريجاس في الدوري الإيطالي، حيث لعب دورًا حيويًا ساعده على تسجيل 12 هدفًا - أكثر من أي لاعب خط وسط آخر في الدوري الإيطالي - ليضع النادي على أعتاب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    لا يمكنك أن تشغل مركزاً هجومياً إلى جانب ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين إذا لم تكن تمتلك موهبة مميزة، وهذا بالضبط هو المكان الذي سيشغله باز عندما تنطلق بطولة كأس العالم بعد شهر من الآن. كان أبرز لحظاته حتى الآن مع القميص الشهير للمنتخب الأرجنتيني في شهر مارس، عندما سدد ركلة حرة قوية تركت زميله الأسطوري في حالة من عدم التصديق. توقع المزيد من الألعاب النارية من تلك القدم اليسرى السحرية في يونيو، حتى لو كان تأثيره سيأتي من مقاعد البدلاء.

    القيمة الحالية للاعب: 75 مليون جنيه إسترليني

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    7. يان ديوماندي | لايبزيج وكوت ديفوار | 80 مليون جنيه إسترليني

    احتل اسم يان ديوماندي عناوين أخبار الانتقالات منذ فترة، وليس من الصعب معرفة السبب. لقد وضع المهاجم الإيفواري عددًا من أفضل الأندية الأوروبية في حالة تأهب بفضل أدائه المذهل في الدوري الألماني، وسيكون من المفاجئ ألا يحذو حذو لاعبين مثل بنجامين سيسكو ويوسكو جفارديول ودومينيك سوبوسلاي في السعي وراء انتقال مثير للاهتمام بعيدًا عن نادي لايبزي في وقت قريب.

    علاوة على ذلك، من المؤكد أن اللاعب الموهوب البالغ من العمر 19 عامًا سيشارك أساسيًا مع كوت ديفوار في كأس العالم، حيث تعول الدولة الأفريقية على هذا المراهق كمصدر للإلهام والأهداف، إذا أرادت تجاوز مرحلة المجموعات والوصول إلى الأدوار النهائية. إذا قدم سلسلة من الأداء القوي في أمريكا الشمالية، فمن المتوقع أن تزداد الضجة حول انتقاله في الصيف، حتى لو أشار إلى أنه ينوي البقاء في النادي للموسم المقبل.

    القيمة الحالية للاعب: 80 مليون جنيه إسترليني

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    6. إنزو فرنانديز | تشيلسي والأرجنتين | 85 مليون جنيه إسترليني

    من المؤكد أن أحد أهم أحداث فترة الانتقالات الصيفية سيدور حول إنزو فرنانديز وما إذا كان سيغادر ستامفورد بريدج أم لا. فقد كان لاعب الوسط، الذي انضم إلى الفريق مقابل مبلغ خيالي بلغ 106.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، أحد النقاط المضيئة القليلة في السنوات الصعبة التي مر بها النادي في غرب لندن، وسط التغييرات المتكررة في منصب المدير الفني.

    تشابي ألونسو هو أحدث من تولى المنصب، ويبقى أن نرى ما إذا كان وجوده كافياً لإقناع الأرجنتيني بأن عليه أن يشمر عن ساعديه ويبقى في مكانه، أو يبحث عن آفاق جديدة (من الواضح أن ريال مدريد سيكون وجهته المفضلة). بدون المشاركة في دوري أبطال أوروبا، تضعف قوة تشيلسي بشكل كبير. إذا أصبح البيع ضرورياً، فإن الأداء القوي في كأس العالم، حيث من شبه المؤكد أنه سيبدأ في خط الوسط مع رجال ليونيل سكالوني، سيساعد على الأقل في رفع سعره.

    القيمة الحالية للاعب: 85 مليون جنيه إسترليني

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    5. مورجان روجرز | أستون فيلا والمنتخب الإنجليزي | 90 مليون جنيه إسترليني

    يواجه توماس توخيل قرارًا مصيريًا قبل انطلاق كأس العالم - فهل سيختار مورجان روجرز أم جود بيلينجهام في التشكيلة الأساسية؟ إنها واحدة من أكبر المعضلات التي يواجهها مدرب «الأسود الثلاثة» مع اقتراب البطولة، حيث من المستبعد جدًّا أن يشارك الثنائي معًا في نفس التشكيلة.

    نظراً لثبات أداء روجرز في مساعدة أستون فيلا على الوصول إلى دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين، فسيكون لديه كل الأسباب ليشعر بخيبة أمل إذا تم تجاهله في التشكيلة الأساسية. سيكون مشجعو الدوري الإنجليزي على دراية تامة بالموهبة التي يمتلكها اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً - وإذا تمكن من ترجمة ذلك على الساحة العالمية، مع احتمال قيام العديد من الأندية الأوروبية القوية بالتعاقد معه في الصيف، فسترتفع قيمته بشكل أكبر.

    القيمة الحالية للاعب: 90 مليون جنيه إسترليني

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    4. إليوت أندرسون | نوتنجهام فورست والمنتخب الإنجليزي | 100 مليون جنيه إسترليني

    حقق مسار إليوت أندرسون قفزات هائلة خلال العامين الماضيين. فقد انتقل لاعب خط وسط نوتنجهام فورست من كونه لاعبًا هامشيًا في الفريق الأول لنيوكاسل إلى أن أصبح أحد الأسماء الأولى في تشكيلة توخيل للمنتخب الإنجليزي، وهو بلا شك يتصدر قائمة رغبات الانتقالات لدى العديد من الأندية الأوروبية الأكثر فوزًا بالألقاب.

    من المتوقع أن يتنافس أفضل أندية مانشستر في محاولة لضم أندرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهناك احتمال كبير أن تتجاوز قيمة الصفقة حاجز الـ 100 مليون جنيه إسترليني. إذا لعب أندرسون دوراً رئيسياً في وصول منتخب الأسود الثلاثة إلى الأدوار النهائية من كأس العالم، فسيسعى فورست إلى زيادة هذا المبلغ مقابل لاعب يعد جوهرة التاج بالنسبة له.

    القيمة الحالية للاعب: 100 مليون جنيه إسترليني

  • Argentina v Venezuela - International FriendlyGetty Images Sport

    3. خوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد والأرجنتين | 120 مليون جنيه إسترليني

    نادرًا ما يخطئ بيب جوارديولا في سوق الانتقالات، وإن كان قد يتمنى في حالة خوليان ألفاريز لو كان بإمكانه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وللإنصاف، عندما سمح له مانشستر سيتي بالرحيل في عام 2024، لم يكن ألفاريز بعد ذلك اللاعب المتألق والحاسم الذي هو عليه اليوم، وقد حقق النادي الإنجليزي ربحًا لا بأس به بعد أن استرد 85 مليون جنيه إسترليني من أتلتيكو مدريد. ومع ذلك، لن يسعد أحد في ملعب الاتحاد إذا انضم الأرجنتيني إلى آرسنال الموسم المقبل وقام بتدمير زملائه السابقين. فقد حدثت أشياء أغرب من ذلك.

    تشير التقارير على نطاق واسع إلى أن الجانرز في سباق للتعاقد مع ألفاريز - لكن ميكيل أرتيتا سيضطر إلى دفع مبلغ ضخم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني. يُتوقع أن ينافس برشلونة متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، وستستمر قيمته في الارتفاع إذا كان له تأثير ملموس في كأس العالم.

    القيمة الحالية للاعب: 120 مليون جنيه إسترليني

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    2. مايكل أوليسي | بايرن ميونخ وفرنسا | 125 مليون جنيه إسترليني

    حقق بايرن ميونخ صفقة رائعة عندما تمكن من التعاقد مع مايكل أوليسي قادمًا من الدوري الإنجليزي الممتاز في صفقة بلغت قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2024. وبالنظر إلى الوراء الآن، من الإنصاف القول إن البافاريين فازوا في سوق الانتقالات بفضل تلك الصفقة المذهلة، حيث واصل اللاعب الدولي الفرنسي تألقه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا بفضل أدائه المتميز على مدار العامين الماضيين.

    لم يغفل ديشان عن تطور مستواه أيضًا، حيث من شبه المؤكد أن أوليسي سيكون جزءًا من هجوم "لي بلو" المخيف في كأس العالم. وإذا تجرأ أي نادٍ على اختبار عزيمة بايرن بتقديم عرض لضم الجناح السابق لكريستال بالاس في الصيف، فسيواجه أرقامًا خيالية حقًا حتى يفكر بطل الدوري الألماني في بيعه.

    القيمة الحالية للاعب: 125 مليون جنيه إسترليني

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    1. لامين يامال | برشلونة وإسبانيا | 200 مليون جنيه إسترليني

    لا شك أن لامين يامال هو اللاعب الأعلى قيمة في عالم كرة القدم حالياً. في سن الـ18 فقط، أثبت نجم برشلونة أنه أفضل لاعب في العالم، وستتجه الأنظار إليه وهو يحمل آمال أمة بأكملها في كأس العالم. تُعتبر إسبانيا المرشحة المفضلة لدى الكثيرين، لكن إذا لم يقدم يامال، الذي أوقفته الإصابة عن إنهاء موسم 2025-2026 مع برشلونة، أداءً جيداً في أمريكا الشمالية، فقد تتبخر آمال "لاروخا".

    كان هو مصدر الإلهام الذي قاد لويس دي لا فوينتي للفوز ببطولة أوروبا قبل عامين، ولديه بالفعل ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني. أضف كأس العالم إلى قائمة إنجازاته، وسيكون في طريقه إلى أن يصبح أسطورة. لا ضغوط!

    القيمة الحالية للاعب: 200 مليون جنيه إسترليني