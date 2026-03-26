"القرار يتعلق بالملاءمة وأسلوب اللعب" - محمد منصور، مالك نادي سان دييغو إف سي، ينفي ارتباط النادي التابع لدوري MLS بمهاجم ليفربول

اعترف منصور بأن التعاقد مع صلاح سيكون صعبًا هذا الصيف، ونأى بالنادي عن القيام بمحاولة جادة لضم اللاعب المصري، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في يونيو:

"إنه لاعب رائع، ومحترف كبير، وقد حافظ على لياقته البدنية ومهنيته. لكن الطريقة التي ندير بها نادي سان دييغو لكرة القدم، مثل أي عمل أديره، لدي أشخاص مسؤولون"، قال منصور لـ TeamTalk. "في الإدارة، لدينا تايلر هيبس، وهو مدير رياضي رائع، ولدينا ميكي فاراس، وهو مدرب رائع - هما من سيقرران هذه الأمور. بالطبع، علينا أن نرى مدى ملاءمته لأسلوب اللعب الذي نتبعه."