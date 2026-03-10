القبض على جوي بارتون بتهمة التسبب في إصابة بعد شجار مزعوم باستخدام مضرب غولف
فتح تحقيق في شجار مزعوم
أفادت صحيفة «ديلي ميل» أن بارتون كان «أحد الرجلين اللذين تم احتجازهما عقب مشادة وقعت بالقرب من نادي هويتون وبريسكوت للغولف». وأضافت الصحيفة أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ عقب ورود بلاغات عن وقوع اعتداء.
ويقال إن أحد الرجلين نُقل إلى المستشفى "لتقييم إصاباته في الوجه والأضلاع". وقد فُتح تحقيق في ما حدث.
بيان صادر عن شرطة ميرسيسايد
قال متحدث باسم شرطة ميرسيسايد في بيان رسمي: «يمكننا التأكيد على أنه تم القبض على شخصين عقب ورود بلاغات عن وقوع اعتداء في هويتون يوم الأحد 8 مارس. وفي حوالي الساعة 9 مساءً، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منطقة فيرواي بعد ورود بلاغات عن تعرض رجل للاعتداء بالقرب من نادي هويتون وبريسكوت للجولف. ونُقل الضحية إلى المستشفى لفحص الإصابات التي لحقت بوجهه وأضلاعه.
"تم القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا ورجل يبلغ من العمر 43 عامًا للاشتباه في تسببهما في إصابات بموجب المادة 18. وكلاهما محتجزان حاليًا حيث سيتم استجوابهما من قبل المحققين. ولا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث."
حضر بارتون مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي بين نيوكاسل ومانشستر سيتي
يُزعم أن الحادثة المذكورة وقعت في اليوم التالي لعودة بارتون إلى ملعب سانت جيمس بارك لمشاهدة مباراة نيوكاسل في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أحد أنديته السابقة الأخرى، مانشستر سيتي.
لم تشهد حساب بارتون على منصة X - الذي يضم 2.5 مليون متابع ويصف نفسه فيه بـ"الناقد الثقافي" - أي نشاط منذ 8 مارس.
الحكم الصادر بحق بارتون في قضية ألوكو
في ديسمبر 2025، حُكم على بارتون بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهراً، بعد إدانته بإرسال رسائل إلكترونية مسيئة للغاية بقصد إثارة القلق أو التوتر لدى المذيع جيريمي فاين والمحللتين الكرويتين لوسي وارد وإيني ألوكو.
كما صدر بحق الرجل البالغ من العمر 43 عامًا حكم بأداء 200 ساعة من العمل المجتمعي غير مدفوع الأجر ودفع أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني لتغطية التكاليف.