Goal.com
مباشر
Marseille Mason Greenwood Greenwood GFXGOAL
علي رفعت

بين القانون والمدرج.. 4 فوارق جوهرية جعلت جرينوود منبوذًا في لندن!

فقرات ومقالات
الموهبة والمهارة ليست كل شيء بالنسبة لهم!

أصدرت رابطة مشجعي نادي توتنهام بيانًا حادًا أعلنت فيه رفضها التام والقاطع لفكرة التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي لتولي قيادة الفريق خلفًا للمدرب الحالي. 

استندت الجماهير في موقفها التصعيدي هذا إلى تاريخ المدرب الإيطالي في الدفاع المستميت عن اللاعب ميسون جرينوود خلال فترة عملهما سويًا في الدوري الفرنسي. 

ترى الجماهير اللندنية أن استقدام مدرب تغاضى عن ملف أخلاقي شائك وتحدى المشاعر العامة مما يعد طعنة في قيم النادي العريقة. 

وبالرغم من مرور وقت طويل على إغلاق ملف اللاعب قضائيًا في إنجلترا إلا أن الشارع الرياضي يرفض تجاوز تلك الحقبة مما يضع أي ناد أو مدرب في مواجهة مباشرة مع المدرجات الغاضبة التي ترى في المبادئ أساسًا لا يقبل التفاوض. 

يوضح هذا التقرير الأسباب الجوهرية التي تجعل من تبرئة القضاء غير كافية لمنح صك الغفران الرياضي في ملاعب لندن.


  • القانون يبرئ والمدرج يحكم أخلاقيًا


    يتمثل الفارق الأول والجوهري في طبيعة الحكم الصادر ضد التجاوزات الأخلاقية الكبرى، فبينما تكتفي المحاكم الجنائية بالأدلة المادية والشهادات الموثقة لإصدار أحكام البراءة أو الإدانة نجد أن المدرج الإنجليزي يطبق معايير مختلفة تمامًا.

    الجماهير في لندن لا تنتظر حكم القاضي النهائي لتبني موقفًا حاسمًا بل تعتمد على منظومة أخلاقية ترى أن مجرد وجود شبهة قوية في حد ذاتها كافية لإقصاء الفرد من مجتمع كرة القدم الراقي.

    بالنسبة للمشجع الإنجليزي فإن براءة المحكمة هي مجرد إجراء قانوني بارد لا يمحو العار الأخلاقي المرتبط بالواقعة وهو ما جعل ميسون جرينوود ومن يدعمه في مواجهة مباشرة مع حكم جماهيري قاطع لا يقبل الاستئناف.


    • إعلان

  • ذاكرة بصرية لا تمحوها السنوات


    السبب الثاني في نبذ اللاعب ومن ناصره يعود إلى قوة التأثير التي خلفتها التسجيلات الصوتية والصور المسربة التي انتشرت في بداية الأزمة قبل نحو 4 سنوات.

    هذه المواد لم تكن مجرد قرائن قانونية قابلة للتفنيد بل كانت صدمة بصرية وسمعية حفرت عميقًا في أذهان الملايين من المتابعين.

    يدرك الجميع في إنجلترا أن قوة الصورة والكلمة المسموعة تفوق بكثير نصوص المواد القانونية المعقدة.

    فرغم مرور السنوات ورغم سقوط التهم رسميًا تظل تلك التسريبات حاضرة بقوة في كل مرة يذكر فيها اسم اللاعب أو المدرب الذي دافع عنه.

    الجمهور يرفض تمامًا الفصل بين اللاعب كموهبة كروية فذة وبين تلك الصورة الذهنية القاسية التي ظهر بها وهو ما يجعل من محاولات إعادة تأهيله في الدوري الإنجليزي مهمة مستحيلة في ظل وجود ذاكرة جماهيرية حية لا تغفر ولا تنسى.


  • FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERREAFP

    قيم النادي والمسؤولية المجتمعية فوق منصات التتويج


    الفارق الثالث يتجسد في ترتيب الأولويات لدى الروابط الجماهيرية التي تضع قيم النادي ومسؤوليته تجاه المجتمع فوق أي نجاح رياضي محتمل أو انتصار عابر.

    ترى جماهير توتنهام أن النادي ليس مجرد مؤسسة رياضية تهدف لجمع النقاط بل هو منارة أخلاقية تعبر عن هوية المجتمع المحلي وقيمه الأصيلة.

    التعاقد مع مدرب دعم لاعبًا تحوم حوله شبهات العنف الأسري يبعث برسالة خاطئة تمامًا للأجيال القادمة وللمرأة في الوسط الرياضي.

    بالنسبة للروابط الجماهيرية فإن خسارة مباراة أو حتى موسم كامل أهون بكثير من خسارة الاحترام الذاتي والمبادئ التاريخية التي تأسس عليها النادي وهو ما يفسر وقوفهم حجر عثرة أمام طموحات روبرتو دي زيربي في العودة إلى العمل داخل العاصمة البريطانية.


  • إغلاق القضية لعدم التعاون لا يعني البراءة المطلقة


    تعتبر النقطة الرابعة هي الأهم في فهم حالة التشكيك المستمرة لدى الجمهور وهي الطريقة التي انتهت بها القضية من الناحية القانونية.

    يعلم الجميع في الوسط الرياضي أن سقوط التهم عن اللاعب لم يأت نتيجة إثبات براءته بشكل قاطع من الأفعال المنسوبة إليه بل جاء بسبب انسحاب شهود عيان أساسيين وظهور مستجدات أدت إلى تعذر استمرار الدعوى الجنائية.

    هذا التفصيل القانوني الدقيق هو ما يجعل الجمهور ينظر إلى البراءة بوصفها براءة إجرائية فنية وليست براءة أخلاقية قائمة على الحقيقة.

    يشعر الجمهور أن الحقيقة الكاملة لم تظهر أبدًا وأن إغلاق الملف كان نتيجة لظروف إجرائية خارجة عن سياق الفعل الأصلي.

    هذا الشعور العام يجعل من أي محاولة لفرض اللاعب أو داعميه على الساحة الإنجليزية أمرًا مرفوضًا لأن الشارع الرياضي لا يقتنع بأن العدالة قد أخذت مجراها الطبيعي والكامل.


  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    بيت القصيد


    في نهاية المطاف تظل كرة القدم في إنجلترا لعبة تقوم على الروابط العاطفية والقيم المجتمعية قبل أن تكون مجرد عقود قانونية ومنافسات فنية بحتة.

    موقف جماهير توتنهام الصارم هو تذكير واضح لكل العاملين في الوسط الرياضي بأن السمعة الأخلاقية هي العملة الأغلى في سوق الاحتراف العالمي.

    محاولة تجاوز الخطوط الحمراء تحت ذريعة الاحترافية أو البراءة القانونية لن تجدي نفعًا أمام مدرجات ترى في المبادئ أساسًا ثابتًا لا يمكن التنازل عنه مهما كان حجم الموهبة أو عبقرية المدرب الفنية.


سندرلاند crest
توتنهام هوتسبير crest
