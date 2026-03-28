بين القانون والمدرج.. 4 فوارق جوهرية جعلت جرينوود منبوذًا في لندن!

أصدرت رابطة مشجعي نادي توتنهام بيانًا حادًا أعلنت فيه رفضها التام والقاطع لفكرة التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي لتولي قيادة الفريق خلفًا للمدرب الحالي.

استندت الجماهير في موقفها التصعيدي هذا إلى تاريخ المدرب الإيطالي في الدفاع المستميت عن اللاعب ميسون جرينوود خلال فترة عملهما سويًا في الدوري الفرنسي.

ترى الجماهير اللندنية أن استقدام مدرب تغاضى عن ملف أخلاقي شائك وتحدى المشاعر العامة مما يعد طعنة في قيم النادي العريقة.

وبالرغم من مرور وقت طويل على إغلاق ملف اللاعب قضائيًا في إنجلترا إلا أن الشارع الرياضي يرفض تجاوز تلك الحقبة مما يضع أي ناد أو مدرب في مواجهة مباشرة مع المدرجات الغاضبة التي ترى في المبادئ أساسًا لا يقبل التفاوض.

يوضح هذا التقرير الأسباب الجوهرية التي تجعل من تبرئة القضاء غير كافية لمنح صك الغفران الرياضي في ملاعب لندن.



