القاعة انفجرت احتفالًا.. أنشيلوتي يعلن قائمة البرازيل لكأس العالم ونيمار على رأسها!

شهدت العاصمة البرازيلية حدثًا رياضيًا استثنائيًا حبس أنفاس عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم حيث أقام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا حاشدًا وحفلًا ضخمًا للإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض غمار منافسات كأس العالم 2026.

وتوافدت الجماهير الغفيرة إلى القاعة الكبرى التي امتلأت عن آخرها في انتظار الكلمة الحاسمة من المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تولى مهمة قيادة المنتخب الوطني بهدف استعادة اللقب العالمي الغائب عن خزائن البرازيل منذ سنوات طويلة.

ودخل المدرب المخضرم إلى القاعة وسط ترحيب حار وعاصفة من التصفيق لتبدأ مراسم الإعلان الرسمي وسط ترقب شديد من جميع الحاضرين من مسؤولين وإعلاميين ومشجعين توافدوا لمتابعة الحدث التاريخي لحظة بلحظة.



