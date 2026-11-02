ليلة تاريخية لأبناء القادسية: هدف على طريقة ليونيل ميسي ينتهي بـ"لقطة شوارع" ضد الغرافة.. وأنت محظوظ بحق يا النصر!

"ليلة للتاريخ يا القادسية".. هكذا هو عنوان مواجهة فارس الشرقية ضد نادي الغرافة القطري، مساء اليوم الإثنين.

القادسية، ذلك الفريق السعودي الذي أصبح يقدم لنا كرة قدم ممتعة؛ حقق أكبر انتصار في تاريخه الآسيوي، عندما فاز (5-0) على الغرافة.

هذا الفوز التاريخي الكبير لـ"بنو قادس"؛ جاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وسجل خماسية القادسية في الشباك القطرية؛ كل من "محمد أبو الشامات، خوليان كينيونيس (هدفين)، ياسر الشهراني ومحمد القحطاني"، في الدقائق 17 و26 و43 و45 و81.

وبهذه النتيجة.. وصل القادسية إلى نقطته الثامنة، في "المركز الثالث" مؤقتًا؛ بينما تجمد الغرافة عند 0 نقاط، في "الترتيب السادس عشر" والأخير بمنطقة الغرب.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز القادسية الكبير أمام الغرافة..