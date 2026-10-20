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Abderrazak Hamdallah Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

مشادته مع زميله ضد القادسية تنذر بـ"نهاية صادمة" ولتسعد يا عمر السومة لبضعة أيام!.. عبدالرزاق حمدالله مغلوب على أمره في التعاون

فقرات ومقالات
عبد الرزاق حمد الله
التعاون ضد القادسية
التعاون
القادسية
عمر السومة
أشرف المهديوي
دوري روشن السعودي

التاريخ ينتظر حمدالله.. ولكن!

ليلة جديدة من المعاناة، عاشها النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مع فريق التعاون الأول لكرة القدم؛ الذي انضم إليه في صيف عام 2026 بشكلٍ رسمي.

حمدالله البالغ من العمر 35 سنة، لا يعيش أفضل أيامه مع التعاون؛ الذي خسر مجددًا ضد نادي القادسية، مساء اليوم الثلاثاء.

التعاون خسر (0-1) ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

هدف القادسية الوحيد في شباك "سكري القصيم"؛ جاء بواسطة النجم الهولندي المتألق تيجاني ريندرز، في الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة؛ وصل القادسية إلى النقطة 25 في "الصدارة" مؤقتًا، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الرابعة في "المركز السابع عشر".

ونحن سنحاول أن نسلط الضوء من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ على ما قدّمه حمدالله ضد القادسية، مساء اليوم الثلاثاء..

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    لتسعد يا عمر السومة لبضعة أيام أخرى!

    عاجلًا أم آجلًا؛ سيحطم النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمدالله رقم الأسطورة السورية عمر السومة، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    واشتعل الصراع بين حمدالله، مهاجم نادي التعاون الحالي، والسومة الذي غادر ملاعب المملكة صيف 2026؛ وذلك على لقب "الهداف التاريخي" لمسابقة دوري المحترفين السعودي، على النحو التالي:

    * 1/ السومة: 161 هدفًا في 221 مباراة.

    * 2/ حمدالله: 159 هدفًا في 185 مباراة.

    وسجل السومة أهدافه الـ161، مع عملاق جدة الأهلي؛ بالإضافة إلى نادي العروبة، وفريق الحزم الأول لكرة القدم.

    بينما أحرز حمدالله أهدافه الـ159 حتى الآن؛ مع أندية "النصر، الاتحاد والشباب"، وأخيرًا فريقه الحالي التعاون.

    وكان النجم المغربي يُمنّي النفس بأن يعادل رقم السومة على الأقل، في مواجهة التعاون ضد نادي القادسية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ ولكنه لم ينجح في ذلك، ليتأجل الأمر ويسعد السومة لبضعة أيام أخرى.

    وفشل عبدالرزاق حمدالله في تسجيل ولو هدف واحد؛ حيث انتهت مباراة التعاون والقادسية بفوز الأخير، وبهدف دون رد (1-0).

  • Abderrazak Hamdallah Taawoun (Goal Only)Goal AR

    عبدالرزاق حمدالله "مغلوب على أمره" في التعاون

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ لا بد من التطرق إلى ما قدّمه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بصفةٍ عامة، في مباراة نادي التعاون ضد فريق القادسية.

    حمدالله، رغم عدم تسجيله أي هدف ضد القادسية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ فإنه قدّم مستوى جيدًا من نواحٍ عديدة، هي:

    * أولًا: تقديم مساعدات دفاعية عديدة؛ بل إنه تصدى لتسديدة من الهولندي تيجاني ريندرز، كانت في طريقها إلى مرمى التعاون.

    * ثانيًا: محطة لبناء اللعب؛ وذلك عندما كان يعود إلى منتصف ملعب التعاون.

    لكن.. خطورة حمدالله لم تظهر سوى مرة وحيدة؛ عندما شن هجمة في الدقيقة 84 من عمر المباراة، تجاوز فيها مدافع القادسية جهاد ذكري.

    ثم؛ سدد النجم المغربي الكرة صوب المرمى، حيث أبعدها الحارس البلجيكي كوين كاستيلس بإعجوبة.

    ولم يكن حمدالله يستطيع تقديم أكثر من ذلك؛ خاصة أن التعاون لعب مدافعًا طوال الـ90 دقيقة ضد القادسية، الذي سجل هدف الانتصار عبر ريندرز في الدقيقة 90+6.

    أي إننا نستطيع القول للتعاون: ماذا يفعل عبدالرزاق حمدالله لكم؛ إذا كانت هذه هي طريقة لعب فريقكم ضد القادسية؟!.

  • Diriyah v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشادة عبدالرزاق حمدالله مع زميله تنذر بـ"نهاية صادمة"!

    الآن.. لنتطرق إلى لقطتين في مباراة نادي التعاون ضد فريق القادسية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ تجعل عشاق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله يخشون هبوطه مع "سكري القصيم"، بنهاية الموسم الحالي.

    إحدى هاتين اللقطتين في مباراة القادسية، كان حمدالله نفسه شريكًا فيها؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مشادة عنيفة بين حمدالله ومواطنه المغربي أشرف المهديوي، متوسط ميدان نادي التعاون.

    * ثانيًا: غضب نجم التعاون محمد الكويكبي، ومغادرته أرضية الملعب.

    وبخصوص النقطة الأولى.. شاهدنا مشادة عنيفة بين حمدالله وزميله في التعاون المهديوي، بعد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول والتوجه إلى غرفة الملابس؛ دون معرفة السبب - حتى الآن -.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فقد ذهب الكويكبي غاضبًا إلى غرفة الملابس فورًا، بعد استبداله في الشوط الثاني من عمر المباراة.

    كل ذلك يعكس التوتر الكبير داخل التعاون، الذي يواجه شبح "الهبوط"، رغم أننا لا نزال في الجولة العاشرة فقط؛ باحتلاله "المركز السابع عشر" قبل الأخير، برصيد 4 نقاط.

    وإذ لم يحل التعاون مشاكله، واستمرت أزمة حمدالله مع المهديوي، إلى جانب غضب بعض اللاعبين وغيرها من الأمور؛ فإن النهاية ستكون صادمة للغاية، سواء للنادي أو المهاجم المغربي.

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  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    القادسية.. تحية إلى النادي المرشح بقوة للتتويج بلقب الدوري!

    أخيرًا.. يجب الإشادة بنادي القادسية؛ الذي يبدو أنه عازم على المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    والحقيقة أن القادسية واجه واحدة من أصعب مبارياته، ضد زملاء المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ قبل أن يفوز (1-0) في النهاية، ويقتنص 3 نقاط غالية من نادي التعاون.

    ورغم المعاناة؛ فإن "بنو قادس" نجحوا في مجموعة من النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: فصل حمدالله عن باقي زملائه؛ مع إجباره على العودة إلى الخلف.

    * ثانيًا: تنويع الهجمات بين الجناحين والعمق؛ لكن مع الاصطدام بتألق حارس التعاون.

    * ثالثًا: عدم الاستسلام حتى الرمق الأخير؛ حيث نجح الهولندي تيجاني ريندرز في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+6.

    وستكون أمام القادسية فرصة ذهبية؛ لإعلان نفسه "المرشح الأول" للفوز بلقب الدوري، حال فوزه على عملاق الرياض الهلال في المباراة القادمة.

    القادسية "المتصدر" حاليًا بـ25 نقطة، والهلال "الوصيف" بـ24 نقطة مع مباراة مؤجلة؛ سيتواجهان مساء يوم الجمعة القادم، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

المباريات التالية
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دوري روشن السعودي

23 أكتوبر 2026

الهلال

الهلال

الرياض

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