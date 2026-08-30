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محمود خالد

كم أنتِ قاسية يا راية التسلل: اختفى ريندرز فظهر مايسترو القادسية .. وكينيونيس تائه في حلم البريمييرليج!

فقرات ومقالات
القادسية
الفيصلي
دوري روشن السعودي
محمد أبو الشامات
مصعب الجوير

القادسية يفوز على الفيصلي بثلاثية مع الرأفة..

مباراة كانت كفيلة بأن تجعلك تكره راية التسلل، فكم هي قاسية! رغم أن القادسية لم يتأثر بها كما حدث أمام الاتحاد، بل خرج بانتصار كبير على الفيصلي بنتيجة (3-1)، ولكنها حرمتنا من متع فنية كبيرة.

الفيصلي الذي صال وجال أمام الهلال، في الجولة الأولى، بدا وكأنه رفع الراية البيضاء "مبكرًا"، أمام كتيبة بريندان رودجرز، التي فازت بثلاثية ماتيو ريتيجي، محمد أبو الشامات، ومحمد الشنقيطي (بالخطأ في مرماه)، في الدقائق 5 و30 و56، فيما وقع عبدولاي سيك، على هدف "الضيوف"، في الدقيقة 12، في ملعب الأمير سعود بن جلوي.

القادسية خرج بثلاث نقاط جديدة في دوري روشن، من مباراة الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة وحيدة، في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.

رغم الفوز، ولكن معاناة القادسية "مستمرة"، كيف ذلك؟ هذا ما تقدمه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

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  • كم أنت قاسية يا راية التسلل!

    ما كنت سأتحدث عن مباراة القادسية، بدون أن أقولها صراحة، عندما تكره مشاهدة راية التسلل، ليس انحيازًا لفريق عن آخر، وإنما لأنها حرمتنا من متعتين كرويتين كانتا لتنافسان على جائزة هدف الجولة، لو احتسبها الحكم ماجد الشمراني.

    ست دقائق ما بين "إبداع" محمد أبو الشامات بمقصية ثم تسديدة على الطائر في الشباك، ثم صاروخية خوليان كينيونيس التي كادت أن تعيد نسخة المكسيكي "المتألق" في كأس العالم 2026، ولكن راية التسلل رُفعت في الدقيقتين 52 و58، والأقسى أن هدف أبو الشامات ألغي بسبب طرف قدم ريتيجي.


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  • اختفى ريندرز فظهر "المايسترو"

    إن قلنا إن تيجاني ريندرز كان "بطل" موقعة نيوم، فإنه كان أشبه بـ"الشبح" أمام الفيصلي، رغم انتشاره في منتصف الميدان، إلا أنه بينما كان المنافس يجري محاولات يائسة من أجل المرتدّات، كان يقابلها وسط مانشستر سيتي السابق، بمعاناة كبيرة في المواجهات الثنائية (خسر 12 كرة وفاز بـ3 التحامات من أصل 8)، وعوضًا عن ذلك، كان يعتمد سياسة التمرير القصيرة للخروج بالكرة.

    اختفى ريندرز، وظهر "المايسترو" مصعب الجوير، الرقم "10"، الذي دفعه رودجرز للميل تجاه الطرف الأيسر، فصرنا نشاهد ثنائية رائعة مع بونسو باه، صنعت جبهة قدساوية على الجميع الحذر منها.

  • Mohamed Abu Alshamat Julian Quinones QadsiahGetty

    هل انشغل كينيونيس بمطاردة تشيلسي؟

    من غير المنطقي أن نشاهد خوليان كينيونيس وماتيو ريتيجي، يتساويان معًا في قائمة الهدافين في دوري روشن، بهدف لكلٍ منهما، خاصة وأن المكسيكي بات سيستفيق من نومه على كابوس راية التسلل، الذي أبعده كثيرًا عن سباق الصدارة.

    هل انشغل كينيونيس بعروض الدوري الإنجليزي، وخاصة مطاردة تشيلسي، كما ذكرت التقارير الإعلامية، خلال فترة تألقه في كأس العالم؟ لماذا أقول ذلك؟ لأن المكسيكي لا يعاني فقط من غياب التوفيق، وإنما غيابه الذهني، الذي يجعله كثيرًا ما يسقط في مصيدة التسلل.

    الراية حرمته من هاتريك أمام الاتحاد، وصاروخية ضد الفيصلي، أي أن تلك الأهداف كانت كفيلة لأن يتخطى إيفان توني، مهاجم الأهلي، وصاحب الرباعية، ويتصدر قائمة الهدافين "مجددًا"، بعد فوزه بالحذاء الذهبي في النسخة الماضية.

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  • كلمة أخيرة .. القادسية أم الخلود؟

    بينما كان الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، يصرّح بأنهم لا يهدفون للتعاقدات الكبيرة، بل إن خطتهم تعتمد أكثر على دعم المواهب السعودية، جاء القادسية ليقدم نموذجًا آخر، أكثر تكاملًا وتوازنًا، ما بين التعاقدات الكبرى والمواهب التي يُستبشر بها خيرًا للمنتخب الأول في الفترة المُقبلة.

    القادسية استفاد من الهلال، ليقدم لنا مصعب الجوير، الذي لا يزال مباراة تلو الأخرى، يثبت خطواته الرائعة في دوري روشن، وأيضًا "الظهير" محمد أبو الشامات، الذي منحه حرية التوغل في العمق، فسجل وقدم لوحة رائعة أفسدتها راية الحكم.

    بخلاف ذلك، فإن القادسية يعطي عنصر "الاستمرارية"، الذي يميز مشاركة تركي العمار، وأيضًا محمد القحطاني الذي انتقل مؤخرًا إليه بعد "تهميش" الهلال، فبات يلعب على استكمال خطورة الطرف الأيسر.

    مباراة من طرف واحد، أثبت بها القادسية بأنه صاحب الحظ "الأصعب" في دوري روشن، حتى الآن. الأفضل الذي سقط أمام الاتحاد، وحرمته الراية من فوز عريض على الفيصلي، الصاعد حديثًا، لا يزال يقدم للكرة السعودية، مواهب مثيرة تتمتع بالاستمرارية والتحكم في إيقاع اللعب داخل الميدان، ويؤكد لنا أن "المعانون" في سجن الكبار، قادرون على التألق بين الأجانب.

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